Названы лучшие автомобили года

В категории «Кроссовер года» присудили победу Volvo XC60. Помимо этой модели, в данной категории также соревновались Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.
Среди легковых автомобилей лучшим в прошлом году автоэксперты признали Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.
В категории «Внедорожник года» победу присудили Lincoln Navigator.
При выборе лучшего автомобиля года в каждой категории автоэксперты учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость автомобиля и некоторые другие.
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