Названы лучшие автомобили года

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Анатолий Тарасов
10:50 16.01.2018
Техно / Авто

На Североамериканском международном салоне в Детройте назвали лучшие автомобили года.

В категории «Кроссовер года» присудили победу Volvo XC60. Помимо этой модели, в данной категории также соревновались Alfa Romeo Stelvio и Honda Odyssey.

 

Среди легковых автомобилей лучшим в прошлом году автоэксперты признали Honda Accord, который обошел Toyota Camry и Kia Stinger.

 

В категории «Внедорожник года» победу присудили Lincoln Navigator.

 

При выборе лучшего автомобиля года в каждой категории автоэксперты учитывали такие критерии, как дизайн, безопасность, управляемость автомобиля и некоторые другие.

РИА Новости / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (1)