Кадр из фильма "Зови меня своим именем"

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса объявила ленту «Зови меня своим именем» лучшим фильмом 2017 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Картина режиссера Луки Гуаданьино рассказывает об отношениях семнадцатилетнего итальянца Элио и ассистента его отца, молодого американского ученого Оливера. Премьера фильма в России состоялась в октябре. Актер Тимоти Шаламе, сыгравший Элио, назван лучшим актером первого плана.

Гуаданьино также получил награду кинокритиков как лучший режиссер, разделив ее с Гильермо дель Торо, снявшего фэнтезийную мелодраму «Форма воды». Актрисой года признали Салли Хокинс, исполнившую роль главной героини в работе дель Торо.

Напомним, ранее эксперты влиятельного издания Vulture назвали лучшим актёром 2017 года 21-летнего Тимоти Шаламе, сыгравшего в этом же фильме — «Зови меня своим именем».