Кинокритики признали фильм о любви парней лентой 2017 года(5)

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Кадр из фильма "Зови меня своим именем"
Герман Бергер
20:53 26.12.2017
Lifenews / Интересно

Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса объявила ленту «Зови меня своим именем» лучшим фильмом 2017 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Картина режиссера Луки Гуаданьино рассказывает об отношениях семнадцатилетнего итальянца Элио и ассистента его отца, молодого американского ученого Оливера. Премьера фильма в России состоялась в октябре. Актер Тимоти Шаламе, сыгравший Элио, назван лучшим актером первого плана.

 

 

Гуаданьино также получил награду кинокритиков как лучший режиссер, разделив ее с Гильермо дель Торо, снявшего фэнтезийную мелодраму «Форма воды». Актрисой года признали Салли Хокинс, исполнившую роль главной героини в работе дель Торо.

 

 

Напомним, ранее эксперты влиятельного издания Vulture назвали лучшим актёром 2017 года 21-летнего Тимоти Шаламе, сыгравшего в этом же фильме — «Зови меня своим именем».

 

Lenta.ru / Фото
Комментарии (5)
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Тьфу! 21:01 26:12:2017

Грязные пидоры.

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ин-на 05:27 27:12:2017

самый грязный из этих гомик ,так это окурок плешивый царек и педофил

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Сейчас 22:23 26:12:2017

сделай фильм про пидаров и он будет лучший !!! Мир захватывает нечисть!!!

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СОВЕТНИК БОГА 22:27 26:12:2017

Скоты проклятые..
.. первая премия..
.. Бфляди..!!!
.. спецом ПФИДОРОВ РЕКЛАМИРУЮТ..

« ответить
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СОВЕТНИК БОГА 22:28 26:12:2017

Скоты проклятые..
.. первая премия..
.. Бфляди..!!!
.. спецом ПФИДОРОВ РЕКЛАМИРУЮТ..

« ответить

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (12)

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