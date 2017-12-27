Картина режиссера Луки Гуаданьино рассказывает об отношениях семнадцатилетнего итальянца Элио и ассистента его отца, молодого американского ученого Оливера. Премьера фильма в России состоялась в октябре. Актер Тимоти Шаламе, сыгравший Элио, назван лучшим актером первого плана.
Гуаданьино также получил награду кинокритиков как лучший режиссер, разделив ее с Гильермо дель Торо, снявшего фэнтезийную мелодраму «Форма воды». Актрисой года признали Салли Хокинс, исполнившую роль главной героини в работе дель Торо.
Напомним, ранее эксперты влиятельного издания Vulture назвали лучшим актёром 2017 года 21-летнего Тимоти Шаламе, сыгравшего в этом же фильме — «Зови меня своим именем».
Грязные пидоры.« ответить
самый грязный из этих гомик ,так это окурок плешивый царек и педофил« ответить
сделай фильм про пидаров и он будет лучший !!! Мир захватывает нечисть!!!« ответить
Скоты проклятые..« ответить
.. первая премия..
.. Бфляди..!!!
.. спецом ПФИДОРОВ РЕКЛАМИРУЮТ..
Скоты проклятые..« ответить
.. первая премия..
.. Бфляди..!!!
.. спецом ПФИДОРОВ РЕКЛАМИРУЮТ..