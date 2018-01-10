Названы номинанты на премию BAFTA

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Анатолий Тарасов
14:20 10.01.2018
Кино / Новости кино

Мелодрама Гильермо дель Торо «Форма воды» стала лидером по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Фэнтези об уборщице в военной лаборатории и мутанте претендует на 12 статуэток, в том числе в номинациях «Лучший фильм», Лучший режиссер», «Лучшая актриса», «Лучшая актриса второго плана».

Триумфатор премии «Золотой глобус» фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» представлен в 9 номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший британский фильм», «Лучший режиссер», «Лучшая актриса» и «Лучший актер второго плана».

 

Кроме того, на 9 наград — включая «Лучший фильм» и «Лучший британский фильм» — претендует картина «Тёмные времена», роль Уинстона Черчилля в которой исполнил Гэри Олдмэн. Он поборется за BAFTA в номинации «Лучший актер».

 

Фильмы «Бегущий по лезвию 2049» и «Дюнкерк» представлены в 8 номинациях.

 

Картина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» претендует на BAFTA в категории «Лучший фильм на иностранном языке». В номинации также представлены драма «Она» Пола Верховена, картина Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца», южнокорейский эротический триллер «Служанка» режиссера Пан Чхан Ука и «Коммивояжёр» иранского режиссёра Асгара Фахради.

Интерфакс / Фото
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