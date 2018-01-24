Названы номинанты на премию «Оскар»

Картину Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинировали на «Оскар» в категории «Лучший иностранный фильм». Кроме него, за награду поборются чилийская «Фантастическая женщина», ливанское «Оскорбление», победитель последнего Каннского кинофестиваля шведский «Квадрат» и победитель Берлинале венгерский «О душе и теле».

Американская киноакадемия во вторник объявила номинантов на премию «Оскар».

В категории «Лучший фильм» представлены «Дюнкерк», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Форма воды», «Позови меня своим именем», «Леди Бёрд», «Прочь», «Секретное досье», «Призрачная нить» и «Тёмные времена».

За приз лучшему режиссеру будут бороться Пол Томас Андерсон («Призрачная нить»), Гильермо дель Торо («Форма воды»), Кристофер Нолан («Дюнкерк»), Джордан Пил («Прочь») и Грета Гервиг («Леди Бёрд»).

«Оскар» за лучшую женскую роль могут получить Фрэнсис МакДорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Сирша Ронан («Леди Бёрд»), Салли Хокинс («Форма воды»), Марго Робби («Тоня против всех») и Мэрил Стрип («Секретное досье»).

На награду за лучшую мужскую роль номинированы Дэниэл Дэй-Льюис («Призрачная нить»), Гари Олдман («Темные времена») Дензел Вашингтон («Роман Израэль, Esq») Дэниэл Калуйя («Прочь») и Тимоти Шаламэ («Позови меня своим именем»).

В номинации «Лучшая женская роль второго плана» представлены Эллисон Дженни («Тоня против всех»), Мэри Джей Бладж («Ферма «Мадбаунд»), Лори Меткаф («Леди Бёрд»), Октавия Спенсер («Форма воды») и Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

В категории «Лучшая мужская роль второго плана» — Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Уиллем Дефо («Проект «Флорида»), Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Кристофер Пламмер («Все деньги мира»).

За «Оскар» за лучший анимационный фильм поборются «Тайна Коко», «Добытчица», «Ван Гог: С любовью, Винсент», «Босс-молокосос» и «Фердинанд».

90-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии пройдет 4 марта в Лос-Анджелесе.