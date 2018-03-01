Названы опасные последствия депрессии

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Анатолий Тарасов
14:50 01.03.2018
Lifenews / Интересно

Ученые из канадского Центра наркологии и психического здоровья при Университете Торонто установили, что долгая депрессия может привести к изменениям в мозге. Результаты исследования опубликованы в журнале The Lancet Psychiatry.

В исследовании приняли участие 25 человек, которые страдали продолжительной депрессией более 10 лет, 25 человек с депрессией средней продолжительности и 30 полностью здоровых людей.

 

У тех, кто давно страдает от депрессии, в мозгу нашли в среднем примерно на 30 процентов более высокий уровень транслокаторного белка, создаваемого иммунными клетками. Подобным образом, как было установлено в ходе предыдущих исследований, мозг реагирует на нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера или Паркинсона, однако депрессия, пусть к таковым она не относится, судя по новым результатам, может в некоторых отношениях иметь схожий эффект.

 

Ранее сообщалось, что ученые из США предложили простой способ побороть депрессию. Специалисты установили, что употребление в пищу свежих фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов снижает риск психического расстройства. Они пришли к такому выводу после проведения шестилетнего эксперимента по наблюдению за людьми пожилого возраста.

РИА Новости / Фото
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