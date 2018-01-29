Названы победители кинофестиваля «Сандэнс»

Лауреатов премии организаторы продолжавшегося неделю в штате Юта фестиваля объявили в ночь на воскресенье.
Фильм американского режиссера иранского происхождения Акхван завоевал приз большого жюри в категории «лучшая драма производства США». Приз жюри в номинации «лучший зарубежный драматический фильм» завоевали «Бабочки» (Butterflies) турецкого режиссера Толга Карачелика (Tolga Karaçelik).
Лучшим в американской документалистике стала лента Дерека Донина «Кайлаш», рассказывающая об индийском правозащитнике и борце за права детей Кайлаше Сатьяртхи. Лучшим в мировой документалистике жюри признало фильм сирийского режиссера Талала Дерки «Отцы и сыновья» (Of Fathers and Sons), — результат его более чем двухлетней жизни и съемок в семье радикальных исламистов в подконтрольном группировке «Исламское государство» районе Сирии. Ранее в 2014 году его документальная картина «Возвращение в Хомс» также становилась лауреатом конкурса.
Приз зрительских симпатий в категории лучший американский фильм завоевала лента Эндрю Хеклера «Бремя» (Burden), лучшим американским документальным фильмом по версии аудитории фестиваля стал «Приговор» (The Sentence) Руди Валдеза, приз зрительских симпатий в мировом кино завоевали драма датского режиссера Густава Мюллера «Виновный» (The Guilty) и документальная лента Александры Шива о жизни беженцев «Дом» (This Is Home).
«Сандэнс» вручает награды более чем в 30 категориях, в том числе за режиссуру. Примечательно, что на фоне идущей в США кампании в поддержку прав женщин в киноиндустрии, все четыре режиссерские награды (за художественный и документальный фильм на экране в США и за рубежом) завоевали женщины-режиссеры: Изольд Угаботир (Isold Uggadottir) из Исландии с картиной «Дышите спокойно» (And Breathe Normally), режиссер-документалист из Сингапура Сэнди Тэн (Sandi Tan) за «Прогульщики» (Shirkers), также американские режиссеры Александрия Бомбак (Alexandria Bombach) с фильмом «На ее плечах» и Сара Коланджело (Sara Colangelo) за драму «Воспитатель детского сада».
Документальный фильм российского режиссера Максима Поздоровкина «Наш новый президент» завоевал награду специального жюри за монтаж.
В этом году к участию в фестивале были отобраны 121 полнометражная картина из 29 стран. Участников фестиваля выбрали из 13,5 тысячи заявок, из которых почти 4 тысячи — полнометражные фильмы. Более половины авторов этих фильмов — иностранные участники. Для более чем ста картин показ на фестивале стал премьерным.
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