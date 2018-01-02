Названы самые опасные дни 2018 года

Астролог составил прогноз по месяцам, а также рассказал о неблагоприятных днях года желтой собаки, который по китайскому календарю начнется только 16 февраля.

Астрологи считают, что 2018 год будет более спокойным и стабильным по сравнению с 2017-ым, об этом пишет «РГ». Положение планет говорит о возросших экономических возможностях, успехах в бизнесе, стабильности в частной жизни людей.

Отмечается, что на протяжении года могут ослабить или даже отменить экономические санкции. Вместе с тем, может возрасти конкуренция, борьба за идеи и материальный ресурс. Победят не самые сильные и непробиваемые, а самые проницательные и умеющие все видеть насквозь.

Катаклизмов не будет, а конфликтные ситуации будут разрешаться преимущественно мирным путем, и даже без видимых перемен. Планеты говорят о начале очень значимой тенденции. Это будет относится как к политической и экономической сфере, так и в сфера культуры, искусства, музыки и театра, медицины, химии и в целом к науке. Ритмика года также будет сопутствовать поиску экологичного образа жизни, а практика соответствующих специалистов будет процветать.

Итак, что же ожидает россиян в этом году. Астролог составил прогноз по месяцам, а также рассказал о неблагоприятных днях года желтой собаки, который по китайскому календарю начнется только 16 февраля.

Дни риска в 2018 году, в которые стоит поберечься и быть осторожными.

Январь 1, 2, 9, 13, 14, 16, 17, 23, 26, 30, 31 Февраль 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 Март 1, 2, 3, 4, 10, 17, 23, 24, 29, 30, 31 Апрель 10, 11, 15, 16, 26, 27, 30 Май 7, 12, 13, 15, 16, 20, 26, 29, 30 Июнь 6, 13, 15, 21, 27, 28, 29, 30 Июль 6, 9, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27 Август 1, 2, 9, 10, 11, 23, 24, 26, 29, 30 Сентябрь 6, 9, 12, 18, 21, 23, 24, 25, 26 Октябрь 9, 10, 16, 17, 24, 31 Ноябрь 1, 5, 7, 20, 22, 23, 26 Декабрь 3, 6, 7, 21, 22, 24, 28

Что принесет Январь 2018?

Меж тем в январь, по мнению астролога стоит ждать шокирующие новостей, но и про новогодних отдых не стоит забывать, после которого смело выйти на работу. Середина месяца чревата конфликтами, неожиданностями, а также травмами. Вторая половина месяца более нейтральна. В конце месяца, 31.01 — лунное затмение. Время неожиданностей, шокирующих новостей, разрыва отношений. Со здоровьем тоже могут быть сложности.

Что принесет Февраль 2018?

Вся первая половина февраля — очень проблемное время, связанная с полосой затмений, которая продлится от лунного 31 января до солнечного 16 февраля. По-прежнему повышена аварийность, надо избегать переутомления и стрессов.

При этом Год желтой собаки вступит в свои права 16 февраля вблизи солнечного затмения, что делает его особенно важным и судьбоносным.

«Экономическая ситуация начала года оставляет желать лучшего. Финансовые рынки будет лихорадить, стабильности не прогнозируется. События будут бурными, идеи самыми необычными. Воплощать свои мечты, делать крупные покупки и вложения пока рано, поскольку совсем скоро все поменяется», — говорит астролог.

Вторая половина месяца пройдет под влиянием Нептуна, поэтому следует поберечься обмана, интриг и неясностей. Кроме того, вероятны природные и техногенные происшествия.

Чего ожидать в Марте?

Первая половина марта сложится удачно. Покажется, что все потрясения позади и наступает позитивное время. Экономика отреагирует на это: можно ожидать некоторой стабилизации, даже роста.

Однако у россиян март ассоциируется с выборами президента, и 18 марта — неплохой день для этого.

Тем не менее третья декада марта будет напряженной, в делах прогнозируется торможение, в отношениях препятствия. Конец месяца отмечен неприятными новостями. Стоит быть сдержаннее.

В Апрель стоит исправлять ошибки

Попятный Меркурий в первой половине апреля 2018 заставит обратить внимание на ранее отложенные дела, исправить ошибки прошлого. Все новые контакты пойдут «со скрипом». В любовном романе и дальнейших намерениях — неизбежные задержки. В экономике — стагнация. Аварийность повышена. Лишь с середины месяца ситуация сдвинется с места; возможны продвижения по службе и новые перспективные контракты. В конце месяца в общественной жизни можно столкнуться с противостоянием и интригами. Месяц подходит для вдохновения в творчестве — литературе, музыке, искусстве.

Май: месяц инноваций и нового бизнеса

В первой половине месяца будут хорошие возможности для отдыха, путешествий, новых ярких отношений. Для тех, кто сосредоточен на работе, это удачный месяц для инноваций, открытия новых видов бизнеса, слияния партнерских программ. В середине месяца в экономике — прилив активности, на финансовых рынках — оживление, нестабильность — сильная волатильность. Работодатели смогут полностью обновить свой штат, набрать новых сотрудников. Зато конец месяца сулит стабилизацию. Есть смысл сосредоточиться на практических задачах, воспользоваться наработанными связями. Обострится интуиция, возрастет креативность. Эффективность в информационной сфере повысится.

Июнь — ЧМ-2018

Начало июня пройдет позитивно. Звезды акцентируют контактность, сообразительность и везение! Благоприятна интеллектуальная работа, расчеты, консультации со специалистами, важные этапы бизнеса. Одно из самых ожидаемых болельщиками событие — Чемпионат мира по футболу — будет проведено успешно.

Далее, середина месяца принесет конфликт интересов и возможность провалов прямо на ровном месте. Нежелательно инициировать судебные разбирательства, решать вопросы собственности и наследства. И конец месяца вновь неспокоен. Аварийность, невезение и разочарования могут периодически портить настроение.

Июль станет месяцем солнечного и лунного затмений

13 июля произойдет солнечное, а 27 июля — лунное затмения, поэтому всплывут противоречия и проблемы начала года, обострившиеся в феврале, на предыдущих затмениях. Могут быть проблемы со здоровьем, кризисные ситуации, неожиданные изменения. В экономике возможно падение курса рубля, повышение волатильности, есть основания даже для прогноза дефолта.

В середине месяца не следует подписывать важные контракты и инициировать судебные разбирательства. Они приведут к негативному результату и потерям. Конец месяца особенно подчеркивает необходимость профилактики состояния здоровья, избегания риска и стрессов.

Август ознаменуется спадом в экономике

В первых числах августа стоит избегать крайностей — время конфликтное и неспокойное. Первые две декады месяца, особенно середина периода (11.08 — солнечное затмение), отмечены преимущественно напряженными аспектами. Могут возникать проблемы из-за невнимательности, дела будут продвигаться медленно. Возможны задержки, опоздания и срывы ранее запланированных мероприятий. Это время резкого спада в экономике. Вероятны колебания курсов валют, падение курса рубля. Третья декада более гармонична. Наметится позитивный сдвиг, прояснятся перспективы, уйдут разногласия.

Мудрость и осторожность помощники Сентября

Первая половина сентября сложится удачно. Хорошее время для работы, независимых решений, активной карьеры. К середине месяца практический подход достигнет высокого уровня эффективности. Ближе к концу месяца можно столкнуться с чьими-то происками. То, что долго копилось, может выйти на поверхность, и нужна мудрость и осторожность, чтобы избежать краха. На протяжении месяца активность в экономическом секторе увеличится.

В Октября необходимо обходить стороной авантюры

Начало октября неблагоприятно для экономики. Не исключены финансовые проблемы, неурядицы, связанные с налогами, страховками, совместным имуществом. Избегайте авантюр, скороспелых решений и некомпетентных советов.

Экономическая, и политическая обстановка в стране в это время также сулит проблемы.

В Ноября все наладится

Месяц обещает хорошую звездную ритмику. Первая половина его гармонична, оптимистична. Хорошее время для решения вопросов недвижимости, финансовых вложений, приобретений, инвестиций. Середина по-прежнему перспективна. Время подходит для долгосрочного планирования и начала новых дел в бизнесе и финансовой сфере. Третья декада — хороший период для путешествий, отдыха, ярких отношений. Общественная жизнь в ноябре — на пике своей активности.

Декабрь: период гармонии

В начале декабря своевременно завершать годовые проекты, подводить итоги, раздавать долги. Это спокойное время. В этот гармоничный предпраздничный период традиции и новшества будут удачно сочетаться, а предновогоднее настроение будет помогать активно двигаться делам.