На страницу google.com заходили 26,697 млрд уникальных пользователей. Это превышает население Земли, поскольку уникальные пользователи рассчитываются за месяц и складываются в итоговый годовой показатель, а сумма учитывает отдельно посетителей google.com с персональных компьютеров и мобильных устройств, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.
На втором месте в мире оказался принадлежащий Google видеосервис YouTube с 22,9 млрд уникальных посетителей в прошлом году.
На третьем месте в мире по посещаемости оказалась социальная сеть Facebook (21,865 млрд). При этом по числу посетителей с мобильных устройств сайт занимает второе место в мире с 14,83 млрд посетителей против 14,76 млрд у YouTube.
В первую мировую двадцатку попали популярные социальные сети, маркетплейсы (площадки электронной торговли), онлайн-энциклопедия, несколько китайских сервисов, несколько сайтов для сокращения ссылок, а также три порносайта.
заходили 26,697 млрд уникальных пользователей. Это превышает население Земли« ответить
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nu vot i dokazatelstvo inoplanetjan. okazivaetsa oni toze posescaet google. a kto ze esce togda? nu net ze u kazdogo zitelja planeti zemlja (vkljucaja mladencev, niscih, bezdomnih, papuasov) po 5 ustroistv i s vsemi ctob zahodil na google. znacit inoplanetjane.
eslib bilo prosto zahodov to net voprosov. ja sam po 10 raz na dnju zahozu na google no tut rec ob "unikalnih polzovatelei". to estj otdelnoe ustroistvo.
Хороший стёб, браво! :))))« ответить
Или это всё доказывает, что запад опять мухлюет со своими рейтингами, как он привык и всегда делал?! :)