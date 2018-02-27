Не надо стесняться: российские звезды с большим размером ноги(3)

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Люблю!
14:45 27.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Знаменитости из нашей подборки — совсем не Золушки. Пускай на них не налезла бы та самая хрустальная туфелька, но это не мешает им покорять сердца принцев. Поэтому, если у тебя большой размер ноги, бери пример с этих успешных красоток: выбирай обувь по душе и забудь о комплексах!

Анастасия Решетова

 

 

 

Когда Решетова опубликовала снимок в купальнике, пользователи Сети раскритиковали модель и возлюбленную Тимати за большие ступни. Одни предположили, что у девушки минимум 45-й размер, и заявили, что это некрасиво. Другие встали на защиту «Вице-мисс России-2014»: по их мнению, у нее абсолютно нормальные ноги, тем более для такого высокого роста. «Надо же. Под таким фото кого-то волнует размер стопы», — отметили третьи. Сама Настя никак не ответила критикам. В одном из интервью она призналась, что не обращает внимания на обсуждения в интернете — и правильно делает.

 

Ольга Бузова

 

 

 

Об Ольге Бузовой говорят все — хорошо или плохо, но равнодушных нет. Карьера звезды развивается с бешеной скоростью: ее песни попадают в топ-чарты iTunes, она стала ведущей на Первом канале и не собирается останавливаться на достигнутом. Естественно, 40-й размер ноги ей никак в этом не мешает. Разве что подписчики время от времени обсуждают ее ступни. Например, неудачный ракурс на кадре с отдыха на Сейшелах вызвал немало вопросов. Многие решили, что Ольга носит минимум 46-й размер обуви.

 

Виктория Лопырева

 

 

 

Привлекательная внешность Виктории Лопыревой — не только подарок генетики, но и результат глобальной работы над собой (в том числе и пластики). Сейчас она выглядит совсем иначе, чем в начале карьеры. Кстати, у «Мисс России — 2003» 43-й размер ноги, но модель грамотно выбирает ракурсы и обувь и ее нисколько не смущает этот факт.

 

Вера Брежнева

 

 

 

Instagram-пользователи умудрились найти «недостаток» и в практически идеальной внешности Веры Брежневой. Комментаторы посчитали, что у певицы достаточно большой размер ноги, и стали его выяснять. Но Вера не скрывает свой 40-й: пускай не самый маленький для роста в 172 см, но вполне себе обычный размер, который не вызывает проблем с выбором обуви.

 

Оксана Федорова

 

  

 

«Мисс Вселенная — 2002» носит 41-й размер обуви при росте в 178 см. Оксана Федорова гордится своими параметрами, но жалуется на проблемы с подбором обуви. Стоит отметить, что, глядя на нее в изящных туфлях, сложно догадаться, какой у нее размер ноги. А вот сапоги с острым носом или унты смотрятся немного массивно.

 

Эвелина Бледанс

 

 

 

Эвелине Бледанс 48 лет, но выглядит она просто прекрасно. Ее секрет — умеренные физические нагрузки, регулярный уход за собой и позитивный настрой. Эвелина утверждает, что не бывает некрасивых женщин — нужно радоваться тому, что подарила природа. И 41-й размер ноги при росте в 174 см более чем устраивает актрису.

 

Мария Шарапова

 

 

Известная российская красавица-теннисистка обладает 43-м размером ноги и признается, что подбирать туфли и кроссовки для нее — задача не из легких. Кстати, рост Марии — 188 см, поэтому ее ступни смотрятся очень гармонично с телом.

 

 

 

 

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
Комментарии (3)
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эк удивили 15:47 27:02:2018

y нас на хутарах у всех истайс тантас копыта больше 45

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Золушка 16:40 27:02:2018

Настоящие леди имеют маленькие ножки

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I.D. 18:08 27:02:2018

Тогда я точно леди со своим 36-м ))))

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