Знаменитости из нашей подборки — совсем не Золушки. Пускай на них не налезла бы та самая хрустальная туфелька, но это не мешает им покорять сердца принцев. Поэтому, если у тебя большой размер ноги, бери пример с этих успешных красоток: выбирай обувь по душе и забудь о комплексах!

Анастасия Решетова

Когда Решетова опубликовала снимок в купальнике, пользователи Сети раскритиковали модель и возлюбленную Тимати за большие ступни. Одни предположили, что у девушки минимум 45-й размер, и заявили, что это некрасиво. Другие встали на защиту «Вице-мисс России-2014»: по их мнению, у нее абсолютно нормальные ноги, тем более для такого высокого роста. «Надо же. Под таким фото кого-то волнует размер стопы», — отметили третьи. Сама Настя никак не ответила критикам. В одном из интервью она призналась, что не обращает внимания на обсуждения в интернете — и правильно делает.

Ольга Бузова

Об Ольге Бузовой говорят все — хорошо или плохо, но равнодушных нет. Карьера звезды развивается с бешеной скоростью: ее песни попадают в топ-чарты iTunes, она стала ведущей на Первом канале и не собирается останавливаться на достигнутом. Естественно, 40-й размер ноги ей никак в этом не мешает. Разве что подписчики время от времени обсуждают ее ступни. Например, неудачный ракурс на кадре с отдыха на Сейшелах вызвал немало вопросов. Многие решили, что Ольга носит минимум 46-й размер обуви.

Виктория Лопырева

Привлекательная внешность Виктории Лопыревой — не только подарок генетики, но и результат глобальной работы над собой (в том числе и пластики). Сейчас она выглядит совсем иначе, чем в начале карьеры. Кстати, у «Мисс России — 2003» 43-й размер ноги, но модель грамотно выбирает ракурсы и обувь и ее нисколько не смущает этот факт.

Вера Брежнева

Instagram-пользователи умудрились найти «недостаток» и в практически идеальной внешности Веры Брежневой. Комментаторы посчитали, что у певицы достаточно большой размер ноги, и стали его выяснять. Но Вера не скрывает свой 40-й: пускай не самый маленький для роста в 172 см, но вполне себе обычный размер, который не вызывает проблем с выбором обуви.

Оксана Федорова

«Мисс Вселенная — 2002» носит 41-й размер обуви при росте в 178 см. Оксана Федорова гордится своими параметрами, но жалуется на проблемы с подбором обуви. Стоит отметить, что, глядя на нее в изящных туфлях, сложно догадаться, какой у нее размер ноги. А вот сапоги с острым носом или унты смотрятся немного массивно.

Эвелина Бледанс

Эвелине Бледанс 48 лет, но выглядит она просто прекрасно. Ее секрет — умеренные физические нагрузки, регулярный уход за собой и позитивный настрой. Эвелина утверждает, что не бывает некрасивых женщин — нужно радоваться тому, что подарила природа. И 41-й размер ноги при росте в 174 см более чем устраивает актрису.

Мария Шарапова

Известная российская красавица-теннисистка обладает 43-м размером ноги и признается, что подбирать туфли и кроссовки для нее — задача не из легких. Кстати, рост Марии — 188 см, поэтому ее ступни смотрятся очень гармонично с телом.