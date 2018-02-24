Не шали, мое давление!

Для тех, кто по каким-то причинам не может воспользоваться этой возможностью, приводим ответы президента Латвийского общества гипертензии и атеросклероза, кардиолога Карлиса Трушинскиса, на самые распространенные вопросы, связанные с давлением.
— Какое давление норма, а какое нет?
— Нормальное давление в любом возрасте — 120/80 мм ртутного столба. Повышенное — 140/90 мм рт. ст. и выше. А если давление измеряется в спокойных домашних условиях, то и 135/85 мм рт. ст. можно расценить как повышенное. Но чтобы определиться с диагнозом, необходимы повторные измерения.
В большинстве случаев (95%) конкретные причины повышенного давления установить невозможно. Но существует ряд факторов риска, в числе которых — малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, психоэмоциональные стрессы, курение, возраст, врожденная предрасположенность.
— Чем опасно повышенное давление?
— Даже слегка повышенное давление в течение длительного времени способствует развитию и прогрессированию атеросклероза, увеличивает риск инфарктов и инсультов, губительно действует на почки и т. д. Опасность еще и в том, что высокое давление не всегда ощущается (из-за чего его порой называют «тихим убийцей»). Поэтому лучше всего измерять давление и пульс утром и вечером, а данные записывать в специальный дневник. И, конечно же, выполнять рекомендации врача — в том числе принимать лекарства, позволяющие «держать» давление на оптимальном уровне.
Иногда повышение давления все же проявляется — в виде головной боли, головокружения или шума в ушах. Если же оно сопровождается сильной головной болью, нарушением зрения, тошнотой/рвотой, судорогами, спутанностью или потерей сознания, нарушениями дыхания, болью в груди, кровотечением из носа, необходимо срочно вызывать неотложную медицинскую помощь (тел. 113).
Если ситуация не настолько критическая, но имеются сомнения по поводу самочувствия, лучшее позвонить своему семейному врачу, а в нерабочее время — на консультативный телефон семейных врачей 66016001 (по рабочим дням с 17:00 до 8:00, по выходным и праздничным дням — 24 часа в сутки).
Если же самочувствие хорошее, а показатели тонометра внушают тревогу, прежде всего стоит вспомнить, не пропустили ли вы ненароком прием очередного лекарства. Пропустили? — выпейте и измерьте давление еще через полчаса-час. Если эффект не наступил, то как можно скорее свяжитесь с врачом.
— Допустим, человек «сбил» давление до безопасного уровня, чувствует себя нормально. Должен ли он продолжать принимать таблетки, или может расслабиться?
— Обязательно продолжать! Ведь главная цель лечения — постоянный мониторинг артериального давления. Если же принимать лекарства только тогда, когда «гром грянул», вы не сможете защитить себя от потенциальных осложнений.
Чтобы чувствовать себя в полной безопасности, нужно, чтобы артериальное давление не превышало 140/90 мм рт. ст. (а в спокойных домашних условиях — 135/85 мм рт. ст.). И лекарства — одно из средств достижения этой цели.
Марина БЛУМЕНТАЛЬ.
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