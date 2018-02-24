Не шали, мое давление!

Совсем немного остается до конца февраля, а значит — и до завершения акции, в рамках которой любому желающему могут бесплатно измерить давление в более чем 200 аптеках по всей Латвии, а также дать полезную информацию.

Для тех, кто по каким-то причинам не может воспользоваться этой возможностью, приводим ответы президента Латвийского общества гипертензии и атеросклероза, кардиолога Карлиса Трушинскиса, на самые распространенные вопросы, связанные с давлением.

— Какое давление норма, а какое нет?

— Нормальное давление в любом возрасте — 120/80 мм ртутного столба. Повышенное — 140/90 мм рт. ст. и выше. А если давление измеряется в спокойных домашних условиях, то и 135/85 мм рт. ст. можно расценить как повышенное. Но чтобы определиться с диагнозом, необходимы повторные измерения.

В большинстве случаев (95%) конкретные причины повышенного давления установить невозможно. Но существует ряд факторов риска, в числе которых — малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, психоэмоциональные стрессы, курение, возраст, врожденная предрасположенность.

— Чем опасно повышенное давление?

— Даже слегка повышенное давление в течение длительного времени способствует развитию и прогрессированию атеросклероза, увеличивает риск инфарктов и инсультов, губительно действует на почки и т. д. Опасность еще и в том, что высокое давление не всегда ощущается (из-за чего его порой называют «тихим убийцей»). Поэтому лучше всего измерять давление и пульс утром и вечером, а данные записывать в специальный дневник. И, конечно же, выполнять рекомендации врача — в том числе принимать лекарства, позволяющие «держать» давление на оптимальном уровне.

Иногда повышение давления все же проявляется — в виде головной боли, головокружения или шума в ушах. Если же оно сопровождается сильной головной болью, нарушением зрения, тошнотой/рвотой, судорогами, спутанностью или потерей сознания, нарушениями дыхания, болью в груди, кровотечением из носа, необходимо срочно вызывать неотложную медицинскую помощь (тел. 113).

Если ситуация не настолько критическая, но имеются сомнения по поводу самочувствия, лучшее позвонить своему семейному врачу, а в нерабочее время — на консультативный телефон семейных врачей 66016001 (по рабочим дням с 17:00 до 8:00, по выходным и праздничным дням — 24 часа в сутки).

Если же самочувствие хорошее, а показатели тонометра внушают тревогу, прежде всего стоит вспомнить, не пропустили ли вы ненароком прием очередного лекарства. Пропустили? — выпейте и измерьте давление еще через полчаса-час. Если эффект не наступил, то как можно скорее свяжитесь с врачом.

— Допустим, человек «сбил» давление до безопасного уровня, чувствует себя нормально. Должен ли он продолжать принимать таблетки, или может расслабиться?

— Обязательно продолжать! Ведь главная цель лечения — постоянный мониторинг артериального давления. Если же принимать лекарства только тогда, когда «гром грянул», вы не сможете защитить себя от потенциальных осложнений.

Чтобы чувствовать себя в полной безопасности, нужно, чтобы артериальное давление не превышало 140/90 мм рт. ст. (а в спокойных домашних условиях — 135/85 мм рт. ст.). И лекарства — одно из средств достижения этой цели.

Марина БЛУМЕНТАЛЬ.