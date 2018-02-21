Не стыдно? Кегумсу дали 600 тысяч на ремонт важной дороги, депутаты не делают ничего!(7)

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Виталий Вавилкин
09:45 21.02.2018
Наша Латвия / Наша латвия

“Это стратегически важная дорога не только для Кегумса, но и для страны”, говорится на интернет-странице Кегумского самоуправления о дороге, которая соединяет Лиелварде и авиационную базу НВС, передает Bez Tabu.

В реальности же сказанное представителями местной думы – пустые слова, поскольку данная дорога уже годами усеяна огромными ямами, машины на которых ломают не только военные, но и местные жители.

 

“Каждое утро по этой дороге едет школьный автобус. Сколько на ремонт тратит самоуправление? Трясет на этих ямах. Кажется, что колеса вот-вот отвалятся”, — говорит местная жительница по имени Инта.

 

“Минувшей осенью менял колеса, сказали, что диски полностью разбиты. Починке не подлежат. Я понимаю, в Латвии много где плохие дороги. Но тут ведь военная база! Не стыдно?”, — возмущается Арнис.

 

В целом, абсолютно все жители, включая финалиста национального отбора на “Евровидение” Лауриса Валтерса, возмущаются текущим положением дел, многократно писали письма в самоуправление, собирали подписи, но дума, похоже, не сильно торопится.

 

“Перед выборами обещали, что приведут дорогу в порядок, но ничего с тех пор не изменилось. В прошлом году были выборы в самоуправления, в этом году – в Сейм. Наверно, надо теперь ко вторым обращаться. К тем, у кого выборы, у кого задницы горят”, — считает Валтерс.

 

В Кегумском же самоуправлении признают, что дорога находится в критическом состоянии, вот только денег на ее ремонт у города нет. Тем более, что в прошлом году на залатывание дыр именно на этой дороге было потрачено 18 тысяч евро.

 

“Если бы этого не сделали, то дорога была бы еще хуже. С другой же стороны у нас на 252 километра дорог имеется всего 169 тысяч евро. Нужно же зимой их чистить. На капитальный ремонт ничего не остается”, — заявил представитель самоуправления Эдвин Барткевичс.

 

При этом, любопытно, что по словам министерства обороны, государство по инициативе ведомства выделило Кегумсу более 600 тысяч евро на ремонт дороги. Договор с самоуправлением подразумевает, что до конца 2018 года дорога должна быть отремонтирована, а все документация должна была быть подготовленной до конца 2017 года. Этот срок уже просрочен, а если работы по ремонту не будут сделаны до конца этого года, самоуправление лишится финансирования.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (7)
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Саня 10:14 21:02:2018

_выделило Кегумсу более 600 тысяч евро на ремонт дороги_
Получки чиновников за месяц+ плата за банковский перевод. 18 тысяч и осталось от 600. Латвия работает.

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Grisa 12:21 21:02:2018

Kak eto ne dalaem???? Kopim kak i predidusie deputasti a potom v ameriku ili konsulom kuda..

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Саня™ 10:15 21:02:2018

это же латвия, по последним новостям в латвийской верхушке взяточников, вымогателей и коррупционеров нет, хе хе, не очерняйте латвию, хе хе, а то хозяин высечет дерьмократической палкой по спине

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Хе-хе 10:20 21:02:2018

В Кегумсе барабашки завелись и все 600 тысяч спёрли.

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janka 10:37 21:02:2018

oni bojatsa tratitj. budet kak v Rige. Ushakov potratil na gorod deneg i za eto ego osuzdaet.
a etih ne kto ne osudjat - deneg to ne potratili.

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Знак Зодиака 11:41 21:02:2018

А чего собственно стыдится, вон какие дела в Риге творятся!
А что в районе Лиелварде дурнее хуторяне живут?

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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