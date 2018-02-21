В реальности же сказанное представителями местной думы – пустые слова, поскольку данная дорога уже годами усеяна огромными ямами, машины на которых ломают не только военные, но и местные жители.
“Каждое утро по этой дороге едет школьный автобус. Сколько на ремонт тратит самоуправление? Трясет на этих ямах. Кажется, что колеса вот-вот отвалятся”, — говорит местная жительница по имени Инта.
“Минувшей осенью менял колеса, сказали, что диски полностью разбиты. Починке не подлежат. Я понимаю, в Латвии много где плохие дороги. Но тут ведь военная база! Не стыдно?”, — возмущается Арнис.
В целом, абсолютно все жители, включая финалиста национального отбора на “Евровидение” Лауриса Валтерса, возмущаются текущим положением дел, многократно писали письма в самоуправление, собирали подписи, но дума, похоже, не сильно торопится.
“Перед выборами обещали, что приведут дорогу в порядок, но ничего с тех пор не изменилось. В прошлом году были выборы в самоуправления, в этом году – в Сейм. Наверно, надо теперь ко вторым обращаться. К тем, у кого выборы, у кого задницы горят”, — считает Валтерс.
В Кегумском же самоуправлении признают, что дорога находится в критическом состоянии, вот только денег на ее ремонт у города нет. Тем более, что в прошлом году на залатывание дыр именно на этой дороге было потрачено 18 тысяч евро.
“Если бы этого не сделали, то дорога была бы еще хуже. С другой же стороны у нас на 252 километра дорог имеется всего 169 тысяч евро. Нужно же зимой их чистить. На капитальный ремонт ничего не остается”, — заявил представитель самоуправления Эдвин Барткевичс.
При этом, любопытно, что по словам министерства обороны, государство по инициативе ведомства выделило Кегумсу более 600 тысяч евро на ремонт дороги. Договор с самоуправлением подразумевает, что до конца 2018 года дорога должна быть отремонтирована, а все документация должна была быть подготовленной до конца 2017 года. Этот срок уже просрочен, а если работы по ремонту не будут сделаны до конца этого года, самоуправление лишится финансирования.
_выделило Кегумсу более 600 тысяч евро на ремонт дороги_« ответить
Получки чиновников за месяц+ плата за банковский перевод. 18 тысяч и осталось от 600. Латвия работает.
Kak eto ne dalaem???? Kopim kak i predidusie deputasti a potom v ameriku ili konsulom kuda..« ответить
это же латвия, по последним новостям в латвийской верхушке взяточников, вымогателей и коррупционеров нет, хе хе, не очерняйте латвию, хе хе, а то хозяин высечет дерьмократической палкой по спине« ответить
В Кегумсе барабашки завелись и все 600 тысяч спёрли.« ответить
oni bojatsa tratitj. budet kak v Rige. Ushakov potratil na gorod deneg i za eto ego osuzdaet.« ответить
a etih ne kto ne osudjat - deneg to ne potratili.
А чего собственно стыдится, вон какие дела в Риге творятся!« ответить
А что в районе Лиелварде дурнее хуторяне живут?