“Это стратегически важная дорога не только для Кегумса, но и для страны”, говорится на интернет-странице Кегумского самоуправления о дороге, которая соединяет Лиелварде и авиационную базу НВС, передает Bez Tabu.

В реальности же сказанное представителями местной думы – пустые слова, поскольку данная дорога уже годами усеяна огромными ямами, машины на которых ломают не только военные, но и местные жители.

“Каждое утро по этой дороге едет школьный автобус. Сколько на ремонт тратит самоуправление? Трясет на этих ямах. Кажется, что колеса вот-вот отвалятся”, — говорит местная жительница по имени Инта.

“Минувшей осенью менял колеса, сказали, что диски полностью разбиты. Починке не подлежат. Я понимаю, в Латвии много где плохие дороги. Но тут ведь военная база! Не стыдно?”, — возмущается Арнис.

В целом, абсолютно все жители, включая финалиста национального отбора на “Евровидение” Лауриса Валтерса, возмущаются текущим положением дел, многократно писали письма в самоуправление, собирали подписи, но дума, похоже, не сильно торопится.

“Перед выборами обещали, что приведут дорогу в порядок, но ничего с тех пор не изменилось. В прошлом году были выборы в самоуправления, в этом году – в Сейм. Наверно, надо теперь ко вторым обращаться. К тем, у кого выборы, у кого задницы горят”, — считает Валтерс.

В Кегумском же самоуправлении признают, что дорога находится в критическом состоянии, вот только денег на ее ремонт у города нет. Тем более, что в прошлом году на залатывание дыр именно на этой дороге было потрачено 18 тысяч евро.

“Если бы этого не сделали, то дорога была бы еще хуже. С другой же стороны у нас на 252 километра дорог имеется всего 169 тысяч евро. Нужно же зимой их чистить. На капитальный ремонт ничего не остается”, — заявил представитель самоуправления Эдвин Барткевичс.

При этом, любопытно, что по словам министерства обороны, государство по инициативе ведомства выделило Кегумсу более 600 тысяч евро на ремонт дороги. Договор с самоуправлением подразумевает, что до конца 2018 года дорога должна быть отремонтирована, а все документация должна была быть подготовленной до конца 2017 года. Этот срок уже просрочен, а если работы по ремонту не будут сделаны до конца этого года, самоуправление лишится финансирования.