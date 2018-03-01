В Латвии планируют изменить закон о донорстве органов, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

В новом законе будет сказано, что в случае, если человек категорически не запретил после смерти использовать свои органы, то это будет рассматриваться как разрешение. Данные изменения сейчас обсуждает специальная рабочая группа, в которую входят представители Министерства здравоохранения, различных больниц и общественных организаций.

Один спасет восьмерых

Медики считают, что вопрос донорства органов в Латвии стоит очень остро. По данным Латвийского центра трансплантологии (ЛЦТ), в конце прошлого года в очереди на пересадку почек стояли 54 человека, и еще восемь ждали операции по пересадке сердца.

Статистика на конец прошлого года гласит, что согласие стать донором органов дал 971 латвиец, а 1028 человек оформили отказ. По статистике, за последние 14 лет в Латвии количество запретов на использование органов после смерти человека варьировалось от 16 до 138 в год. Между тем, органы одного умершего могут спасти сразу 5–8 жизней.

Решение за родными

На практике все происходит следующим образом. Закон делает каждого латвийца потенциальным донором, как бы это цинично ни звучало. Но если человек сам хочет после своей смерти спасти жизнь как минимум одного больного, то заявление о разрешении на использование своих органов после смерти надо подать в Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ). В этом случае родственники не имеют возможности повлиять на это. Если человек до смерти устно выражает доктору такое пожелание, оно считается законным лишь в том случае, если было высказано в присутствии минимум двух свидетелей.

Как рассказал исполнительный директор ЛЦТ Янис Юшинскис, людям не стоит беспокоиться о том, что органы после смерти будут использованы в корыстных целях, а не для спасения жизни нуждающихся в трансплантации. «Ни один врач не имеет доступа к информации об использовании органов пациента после смерти: информация хранится в УДГМ и не является общедоступной», — подчеркнул он.

Однако практика показывает, в большинстве случаев решение о донорстве принимают родственники, а не человек, решивший помочь людям. «Если у нас есть возможность поговорить с доверенными лицами умершего — мы это делаем. Проблема в том, что люди никогда об этом не думали и, конечно же, отказывают в донорстве», — отметил Я. Юшинскис.

Западная тенденция

Именно эта проблема стала причиной изменений в соответствующем законе. В нем хотят отделить разрешение использовать органы только для трансплантации от разрешения позволить использовать тело умершего также для медицинских исследований и определения ответственности врачей. Глава ЛЦТ говорит, что это зарубежная практика. «Сегодня за рубежом тенденция направлена на то, чтобы сделать акцент на презумпции согласия: жертвование органов возможно, если человек не запретил использовать их после своей смерти», — сказал он.

В детской больнице из доступных органов менее чем треть отведена для трансплантации, сообщил в свою очередь детский реаниматолог Рейнис Балмакс. Во всем мире именно доноров детских органов не хватает больше всего. Наиболее часто родители умерших детей выражают отказ — смерть является для них очень большим потрясением.

Эти и многие другие вопросы сейчас обсуждает рабочая группа, в которую входят представители Министерства здравоохранения, различных больниц и общественных организаций, объединяющих пациентов.

ЦИТАТА

«Практика показывает, что в большинстве случаев решение о донорстве принимают родственники, а не человек, решивший помочь людям».

«В конце прошлого года в очереди на пересадку почек стояли 54 человека, и еще восемь ждали операции по пересадке сердца».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.