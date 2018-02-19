Интересный, значительный день был в воскресенье — и так повторяется из года в год, столетиями. С одной стороны, заканчивалась Масленица, напоследок народ вовсю гулял, объедался блинами и сжигал чучело куклы–масленицы. А с другой — каялся и просил прощения друг у друга накануне Великого поста…
Масленицу называют не только сырной неделей, но и мясопустной — в эти семь дней, готовясь к посту, уже не едят мяса. Зато блинов со всякими добавками и начинками — сколько хочешь, во множестве!
Это идет еще от языческих времен, когда блин был символом Солнца. Масленица «выросла» из языческих верований славян, когда они в преддверии весны, зазывая ее, «поедали Солнце». Без блинов нет Масленицы!
На масленичной неделе довелось побывать на нескольких празднованиях. Как всегда, широко, отметили народный праздник в Доме Москвы. Вели концерт участницы фольклорного ансамбля «Берендейка», которыми руководит Ольга Дергунова. У них всегда действо искрится весельем, всегда живо и талантливо, исполнено в духе подлинных народных традиций. Особое представление было у «Берендеек» по всем семи дням масленицы, но чтобы вытащить на сцену из зала для веселой народной игры народ, красны девицы немало потрудились. В ход пошли уговоры да прибаутки. Но «Берендейки» подняли весь зал — молодцы!
Наш детский хореографический ансамбль «Задоринка», как всегда, удивлял нетрадиционными трактовками, казалось бы, уже привычного народного и городского танцев, и великолепным костюмами.
Увидела я участников «Берендейки» и на празднике в Доме школьника, который устроил для себя и друзей русский камерный хор «Акколада» (руководитель Оксана Черкасова). Младшая группа хора, трогательные малыши, разряженные в пестрые павлопосадские платки и кокошники, пели народные, обрядовые и авторские песни про зиму и весну, масленичное веселье и встречу красного солнышка.
Когда пишу эти строки, вовсю гуляют в санаториии «Янтарный берег», на берегу моря и в близлежащем лесочке, где тон тоже задавала «Берендейка», и на берегу Даугавы, в районе Доле, где тоже была устроена сцена, шла торговля блинами и готовились сжигать чучело масленицы.
А в храмах с утра служили литургию Прощеным чином, люди брали благословение на предстоящие семь недель Великого поста, просили друг у друга прощения. Вечером в Прощеное воскресенье в соборе Рождества Христова вечерню с общеградским духовенством возглавил митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Впереди — четыре дня служб с чтением покаянного канона святого Андрея Критского…
«Великий пост всем прижмет хвост», «Не все коту масленица, будет и Великий пост» — говорит народ.
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
Русские женщины приятно посмотреть. Посмотрите на второсортных немытые, грязные, доступные любому, кто себя не уважает.« ответить
ha ha ha ha ha« ответить
Русские женщины приятно посмотреть. Посмотрите на второсортных тупые морды, немытые, грязные, доступные любому, кто себя не уважает.« ответить