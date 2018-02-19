Не все коту масленица(3)

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газета Сегодня
15:30 19.02.2018
газета Сегодня / Традиции

Наступает Великий пост

Интересный, значительный день был в воскресенье — и так повторяется из года в год, столетиями. С одной стороны, заканчивалась Масленица, напоследок народ вовсю гулял, объедался блинами и сжигал чучело куклы–масленицы. А с другой — каялся и просил прощения друг у друга накануне Великого поста…  

 

Масленицу называют не только сырной неделей, но и мясопустной — в эти семь дней, готовясь к посту, уже не едят мяса. Зато блинов со всякими добавками и начинками — сколько хочешь, во множестве!

 

Это идет еще от языческих времен, когда блин был символом Солнца. Масленица «выросла» из языческих верований славян, когда они в преддверии весны, зазывая ее, «поедали Солнце». Без блинов нет Масленицы!

 

На масленичной неделе довелось побывать на нескольких празднованиях. Как всегда, широко, отметили народный праздник в Доме Москвы. Вели концерт участницы фольклорного ансамбля «Берендейка», которыми руководит Ольга Дергунова. У них всегда действо искрится весельем, всегда живо и талантливо, исполнено в духе подлинных народных традиций. Особое представление было у «Берендеек» по всем семи дням масленицы, но чтобы вытащить на сцену из зала для веселой народной игры народ, красны девицы немало потрудились. В ход пошли уговоры да прибаутки. Но «Берендейки» подняли весь зал — молодцы! 

 

Наш детский хореографический ансамбль «Задоринка», как всегда, удивлял нетрадиционными трактовками, казалось бы, уже привычного народного и городского танцев, и великолепным костюмами.

 

Увидела я участников «Берендейки» и на празднике в Доме школьника, который устроил для себя и друзей русский камерный хор «Акколада» (руководитель Оксана Черкасова). Младшая группа хора, трогательные малыши, разряженные в пестрые павлопосадские платки и кокошники, пели народные, обрядовые и авторские песни про зиму и весну, масленичное веселье и встречу красного солнышка. 

 

Когда пишу эти строки, вовсю гуляют в санаториии «Янтарный берег», на берегу моря и в близлежащем лесочке, где тон тоже задавала «Берендейка», и на берегу Даугавы, в районе Доле, где тоже была устроена сцена, шла торговля блинами и готовились сжигать чучело масленицы.   

 

А в храмах с утра служили литургию Прощеным чином, люди брали благословение на предстоящие семь недель Великого поста, просили друг у друга прощения. Вечером в Прощеное воскресенье в соборе Рождества Христова вечерню с общеградским духовенством возглавил митрополит Рижский и всея Латвии Александр. Впереди — четыре дня служб с чтением покаянного канона святого Андрея Критского…

 

«Великий пост всем прижмет хвост», «Не все коту масленица, будет и Великий пост» — говорит народ.  

 

Наталья ЛЕБЕДЕВА.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Правда тут 15:43 19:02:2018

Русские женщины приятно посмотреть. Посмотрите на второсортных немытые, грязные, доступные любому, кто себя не уважает.

« ответить
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Vova 17:14 19:02:2018

ha ha ha ha ha

« ответить
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Правда тут 15:44 19:02:2018

Русские женщины приятно посмотреть. Посмотрите на второсортных тупые морды, немытые, грязные, доступные любому, кто себя не уважает.

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

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