Не жди весны! 10 трендов 2018 года, которые актуальны уже сегодня

Мода не терпит отлагательств — многие ключевые тенденции будущей весны можно смело выгуливать уже сейчас (в том числе и на праздничных вечеринках!).

Пастельные цвета

Этот тренд можно заслуженно назвать вкусным: нежно розовые, фиолетовые и персиковые оттенки напоминают цвет конфет или зефира. Лучше всего вещи пастельных цветов комбинировать друг с другом, чтобы создать нежный total look.

Прозрачность

Дизайнерам очень полюбились легкие прозрачные ткани, поэтому каждый второй модный дом решил, что следующий сезон весна-лето ознаменуется откровенностью. Тренд очень красивый, но для смельчаков, ведь бренды советуют либо ничего не надевать под прозрачный наряд, либо только нижнее белье. Что ж, разок-другой можно сверкнуть наготой (в пределах разумного, конечно же!).

Сочетание ярких цветов

Если ты считаешь, что пастельные цвета для тебя слишком блеклые, то не расстраивайся: в будущем сезоне сможешь лихо оторваться. Сочетай красный с красным, горчичный с оранжевым и не забудь про розовый! Короче говоря, чем ярче, тем лучше.

Логотип

Все новое — хорошо забытое старое. Это наглядно продемонстрировали бренды, вернув в моду тренд нулевых — логотип. Если до недавнего времени носить вещи с крупными логотипами было не комильфо, а ты закинула их в темный ящик, то доставай скорее и готовь на весну.

Пластик

Тренд на вещи из пластика и материала для дождевиков перескочил из сезона «осень-зима 2017» в «весна-лето 2018». Только теперь дизайнеры не ограничились верхней одеждой, в прозрачный водоотталкивающий материал они обернули туфли, сапоги, платья, топы, короче говоря — все.

Принты с пейзажем

Одежда становится полотном художников. Струящиеся ткани в купе с пейзажным принтом создадут романтичный и легкий образ, как раз для первых теплых летних вечеров.

Перья и бахрома

Следующей весной не обойтись без богемной стилистики. Перья и бахрома могут быть элементом одежды, а также стать заменой всему наряду.

Минимализм и маскулинность

На радость всем, кто не любит броских нарядов, минимализм все так же остается в тренде. Кроме того, не стесняйся брать рубашки у папы или бойфренда и не бойся быть неженственной: вещи будто с мужского плеча были и остаются в фаворитах у ведущих модных брендов.

Короткие шорты

Мини-юбки дизайнеры решили сменить на короткие шорты из любых материалов, однако предпочтительнее те, что из шелка или атласа. Что ж, удобно, практично, а главное — красиво. А пока холода все еще с нами, комбинируем вышеупомянутые шорты с плотными колготками, подходящими по цвету.

Анималистичный принт

Как ты поняла, весна и лето не будут скучными. Дизайнеры решили возродить моду на анималистичные принты, так что леопардовые леггинсы, купленные когда-то в состоянии аффекта, тебе еще как пригодятся.