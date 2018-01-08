Не жди весны! 10 трендов 2018 года, которые актуальны уже сегодня

Лента новостей
Надувательство советской разведки У Звягинцева украли «Золотой глобус» Не жди весны! 10 трендов 2018 года, которые актуальны уже сегодня США воюют со всем миром Нужны билеты на мачт «Динамо» (Рига)? Отвечай на вопрос и выигрывай! Названы причины обжорства DC готовит «совершенно иное кино» Новый сезон «Фарго» может выйти уже в следующем году Начало новой холодной войны
Eще в разделе
Яичница в облаках – новый хит Инстаграма 18 мифов об уходе за собой, которые заставляют женщин выглядеть хуже «Американская принцесса»: 15 безупречных образов Иванки Трамп «Застенчивая невеста»: она отвергла 65 предложений руки и сердца Как разгладить мятую одежду без утюга?
Люблю!
10:55 08.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Мода не терпит отлагательств — многие ключевые тенденции будущей весны можно смело выгуливать уже сейчас (в том числе и на праздничных вечеринках!).

Пастельные цвета

 

 

Этот тренд можно заслуженно назвать вкусным: нежно розовые, фиолетовые и персиковые оттенки напоминают цвет конфет или зефира. Лучше всего вещи пастельных цветов комбинировать друг с другом, чтобы создать нежный total look.

 

Прозрачность

 

 

Дизайнерам очень полюбились легкие прозрачные ткани, поэтому каждый второй модный дом решил, что следующий сезон весна-лето ознаменуется откровенностью. Тренд очень красивый, но для смельчаков, ведь бренды советуют либо ничего не надевать под прозрачный наряд, либо только нижнее белье. Что ж, разок-другой можно сверкнуть наготой (в пределах разумного, конечно же!).

 

Сочетание ярких цветов

 

 

Если ты считаешь, что пастельные цвета для тебя слишком блеклые, то не расстраивайся: в будущем сезоне сможешь лихо оторваться. Сочетай красный с красным, горчичный с оранжевым и не забудь про розовый! Короче говоря, чем ярче, тем лучше.

 

Логотип

 

 

Все новое — хорошо забытое старое. Это наглядно продемонстрировали бренды, вернув в моду тренд нулевых — логотип. Если до недавнего времени носить вещи с крупными логотипами было не комильфо, а ты закинула их в темный ящик, то доставай скорее и готовь на весну.

 

Пластик

 

 

Тренд на вещи из пластика и материала для дождевиков перескочил из сезона «осень-зима 2017» в «весна-лето 2018». Только теперь дизайнеры не ограничились верхней одеждой, в прозрачный водоотталкивающий материал они обернули туфли, сапоги, платья, топы, короче говоря — все.

 

Принты с пейзажем

 

 

Одежда становится полотном художников. Струящиеся ткани в купе с пейзажным принтом создадут романтичный и легкий образ, как раз для первых теплых летних вечеров.

 

Перья и бахрома

 

 

Следующей весной не обойтись без богемной стилистики. Перья и бахрома могут быть элементом одежды, а также стать заменой всему наряду.

 

Минимализм и маскулинность

 

 

На радость всем, кто не любит броских нарядов, минимализм все так же остается в тренде. Кроме того, не стесняйся брать рубашки у папы или бойфренда и не бойся быть неженственной: вещи будто с мужского плеча были и остаются в фаворитах у ведущих модных брендов.

 

Короткие шорты

 

 

Мини-юбки дизайнеры решили сменить на короткие шорты из любых материалов, однако предпочтительнее те, что из шелка или атласа. Что ж, удобно, практично, а главное — красиво. А пока холода все еще с нами, комбинируем вышеупомянутые шорты с плотными колготками, подходящими по цвету.

 

Анималистичный принт

 

 

Как ты поняла, весна и лето не будут скучными. Дизайнеры решили возродить моду на анималистичные принты, так что леопардовые леггинсы, купленные когда-то в состоянии аффекта, тебе еще как пригодятся.

 

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Inna-new_article-media_thumb
Инна Авина
03.01.2018

С Новым годом! (4)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV