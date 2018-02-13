Оппозиция в шоке от размеров зарплаты нового руководителя Восточной больницы, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Кто самый высокооплачиваемый госслужащий в нашей стране? Президент? Премьер? Спикер сейма? Может, шеф Службы госдоходов? Не угадали! С 1 января сего года лидером по зарплате на госслужбе стал новый руководитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Имантс Паэглитис. Ему установлен оклад (не считая доплат) в размере 8 тысяч евро в месяц!

Депутаты от оппозиционной сеймовской фракции «Согласие» обратились к исполняющему обязанности министра здоровья и премьеру по совместительству Марису Кучинскису с просьбой пояснить, на каком основании председатель правления больницы будет получать астрономическую зарплату.

Заметим, что даже члены правления коммерческих банков не могут похвастаться таким окладом. А тут речь идет о руководителе больницы, которая, как напомнили депутаты, который год работает с убытками! Кроме того, у руководителей аналогичных крупных медучреждений Латвии зарплата скромнее: так, председатель правления больницы им. Страдыня Илзе Крейцберга получает 4600 евро до уплаты налогов, а главврач Детской больницы Валтс Аболс — 5300 евро.

«Причем столь значительный рост зарплаты господина Паэглитиса произошел еще до того, как была повышена зарплата медикам этой больницы!» — сокрушался, выступая с трибуны сейма депутат, врач–невролог Виталий Орлов. «Сам господин Паэглитис признался, что только за такую зарплату он согласился покинуть свое предыдущее место работы — CSDD», — заметили депутаты.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.