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газета Сегодня
18:45 12.02.2018
газета Сегодня / Зарплата

Оппозиция в шоке от размеров зарплаты нового руководителя Восточной больницы, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Кто самый высокооплачиваемый госслужащий в нашей стране? Президент? Премьер? Спикер сейма? Может, шеф Службы госдоходов? Не угадали! С 1 января сего года лидером по зарплате на госслужбе стал новый руководитель Рижской Восточной клинической университетской больницы Имантс Паэглитис. Ему установлен оклад (не считая доплат) в размере 8 тысяч евро в месяц!

 

Депутаты от оппозиционной сеймовской фракции «Согласие» обратились к исполняющему обязанности министра здоровья и премьеру по совместительству Марису Кучинскису с просьбой пояснить, на каком основании председатель правления больницы будет получать астрономическую зарплату.

 

Заметим, что даже члены правления коммерческих банков не могут похвастаться таким окладом. А тут речь идет о руководителе больницы, которая, как напомнили депутаты, который год работает с убытками! Кроме того, у руководителей аналогичных крупных медучреждений Латвии зарплата скромнее: так, председатель правления больницы им. Страдыня Илзе Крейцберга получает 4600 евро до уплаты налогов, а главврач Детской больницы Валтс Аболс — 5300 евро.

 

«Причем столь значительный рост зарплаты господина Паэглитиса произошел еще до того, как была повышена зарплата медикам этой больницы!» — сокрушался, выступая с трибуны сейма депутат, врач–невролог Виталий Орлов. «Сам господин Паэглитис признался, что только за такую зарплату он согласился покинуть свое предыдущее место работы — CSDD», — заметили депутаты.

 

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (3)
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Жизнь 20:00 12:02:2018

Домбровскис без ума от бурной экономики Латвии

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Людмила 20:14 12:02:2018

Феерический дЭбилизм !!! Логика рядом не пролетала ! Видимо, это оплата за такие же феерические достижения на поприще латвийской медицины , УПАСИ, ГОСПОДИ !

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Александр 20:34 12:02:2018

красиво жить не запретишь, в Латвии медиков совсем не осталось ????

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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