Не зови меня тихо по имени

Фантазия родителей иногда зашкаливает

Рижский роддом назвал самые необычные детские имена, которые давались новорожденным в 2017 году.

Многие родители отдают предпочтение редким именам, нехарактерным для Латвии. В Рижском роддоме есть отделение Зиемельского загса, куда приходят регистрировать малышей. Сотрудники ведут свой учет редких имен.

По словам инспектора Лолиты Озолини, необычными именами (они перечислены ниже) назывались дети тех жителей Латвии, которые рождались в смешанных семьях. То есть там, где один из родителей — иностранец. Также редкими именами нарекались дети из семей, которые переехали в Латвию на постоянное место жительства.

По версии загса Рижского роддома перечень необычных женских имен выглядит следующим образом: Рубия, Флоренце, Эвиса, Эйшита–Киара, Кайрия, Анука, Мишель–Лодрия, Хайде, Лайсма, Ромета, Эви, Кема, Фрейя, Ренесме, Райлия, Эммили, Хейдия, Тамми, Теа, Лейсана (Ляйсан), Эллия, Флера, Эбигейла, Радмила, Лиепа, Ортия.

А список оригинальных мужских имен таков: Таир, Халдорс Даниэлс, Нао, Деймонс, Тигранс, Эймос, Аво, Екабс, Рубенс, Вукс, Эфраим, Ноланс, Мортенс, Пайсий, Валид, Регнарс, Перконс, Максимус, Арейс, Эзра, Райдо, Лаудерс, Неганс, Бруклинс, Иен, Эронс, Раилзс, Латрелс.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.