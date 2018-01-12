Неадекватные пассажиры избили водителей автобуса Таллин-Рига(3)

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Виталий Вавилкин
17:45 12.01.2018
Наша Латвия / Происшествия

В ночь на 11 января в автобусе Lux Express, направлявшемся из Тарту в Ригу, между водителями и двумя пьяными пассажирами произошла перебранка.

А именно, водители призвали к порядку употреблявших алкоголь и шумевших пассажиров, на что те озлобились и ударили двух водителей, пишет портал Postimees.ee.

 

После драки мужчины покинули автобус и убежали. Водители получили незначительные травмы и все-таки продолжили путь в Ригу.

 

Поспешившая на место происшествия полиция заметила подходящих под описание мужчин на окраине шоссе. Пьяных мужчин в возрасте 22 и 26 лет посадили в полицейский автобус и отправили сперва в вытрезвитель.

 

Полиция выясняет детали произошедшего в рамках начатого уголовного производства.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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Latviešu patriots 18:18 12:01:2018

atbalstu 100%

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СССР 19:34 12:01:2018

У глистов расстройство, эти двое не Русские!

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Rus 18:24 12:01:2018

Gansi tochno

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (9)

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