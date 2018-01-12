А именно, водители призвали к порядку употреблявших алкоголь и шумевших пассажиров, на что те озлобились и ударили двух водителей, пишет портал Postimees.ee.
После драки мужчины покинули автобус и убежали. Водители получили незначительные травмы и все-таки продолжили путь в Ригу.
Поспешившая на место происшествия полиция заметила подходящих под описание мужчин на окраине шоссе. Пьяных мужчин в возрасте 22 и 26 лет посадили в полицейский автобус и отправили сперва в вытрезвитель.
Полиция выясняет детали произошедшего в рамках начатого уголовного производства.
atbalstu 100%« ответить
У глистов расстройство, эти двое не Русские!« ответить
Gansi tochno« ответить