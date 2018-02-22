Неделя моды в Милане: Кайя Гербер в образе Жаклин Кеннеди

Пожалуй, одним из самых ярких и запоминающихся показов на Неделе моды в Милане станет вчерашнее фешн-шоу бренда Moschino.

Чем и кем был вдохновлен Джереми Скотт при создании своей новой коллекции, догадаться не сложно. Достаточно просто взглянуть на моделей, которые вчера вечером прошлись по подиуму, и все сразу же станет ясно. Заметить сходство 16-летней Кайи Гербер с супругой Джона Кеннеди Жаклин, труда не составит, пожалуй, ни для кого. Окунулись в эпоху 60-х вместе с Кайей (впрочем, любители кино найдут здесь еще и отсыл к фильму «Аватар» (Avatar)) вчера Белла и Джиджи Хадид, Джоан Смоллс, Стелла Максвелл и другие модели.

В аксессуарах — все тот же фирменный почерк бренда. Яркость, неординарность итакой узнаваемый стиль. Коллекция Moschino осень-зима 2018 — тот случай, когда поностальгировать оказалось очень приятно.