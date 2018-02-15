Недовольны: посольство США в Москве поставят в тупик(12)

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Герман Бергер
19:45 14.02.2018
В мире / Политика

Правительство Москвы заявило, что рассмотрит предложение переименовать адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1, пишет The Los Angeles Times.

Как отмечает издание, такой симметричный шаг России может быть вызван грядущим переименованием части улицы перед российским посольством в США в честь оппозиционного политика Бориса Немцова.

 

Очевидно, названия улиц также не остались в стороне от дипломатической пикировки Москвы и Вашингтона. Правительство Москвы заявило, что рассмотрит предложение члена Государственной думы изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1», пишет The Los Angeles Times.

 

Судя по всему, запрос на изменение названия улицы — это ответный шаг Москвы по отношению к Вашингтону, который в прошлом месяце заявил, что переименует часть Висконсин-авеню перед российским посольством в «Немцов плаза» — в честь лидера российской оппозиции Бориса Немцова, убитого в 2015 году неподалёку от Кремля.

 

Подобные шаги стороны собираются предпринять на фоне активного дипломатического противостояния. Этим летом Владимир Путин потребовал, чтобы американская миссия в России сократила свой штат с 1200 сотрудников до 445. Ранее США конфисковали у России дипломатическую собственность в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Мэрилэнде.

 

В Москве по этому поводу отметили, что решение Вашингтона переименовать часть улицы в честь политического оппонента Путина было принято в то время, когда двусторонние отношения между двумя странами, мягко говоря, по-прежнему оставляют желать лучшего.

 

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв предложил переименовать улицу перед американским посольством через день после того, как в Вашингтоне согласились назвать улицу в честь Немцова.

 

Правительство Москвы заявило по этому поводу, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании межведомственной комиссии по наименованию. Текущий адрес посольства США в Москве — Большой Девятинский переулок, дом 8, напоминает издание.

ИНО TV / Фото
Комментарии (12)
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Latviešu patriots 19:54 14:02:2018

100% atbalstu

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пиндосский тупик! ха-ха 20:20 14:02:2018

Североамериканский тупик -отличное название, молодцы!
Так держать, Россия! Пора давно так отвечать. А то пиндосы хамят и в лицо плюют, а вы утираетесь. Нельзя так, с хамами надо по-хамски, они другого языка не понимают.

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Latviešu patriots 19:54 14:02:2018 20:32 14:02:2018

Ja, ja es esmu istajs debīls (hutorjānins) un tapec, ko es gribu, to es rakstu.

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ин-на 23:32 14:02:2018

тупые пиндосы так и не поняли, что на любой их удар будет ответный удар и побольней.

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Саня™ 19:56 14:02:2018

сразу понятно на кого работал Немцов-на интересы Омериканцев

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Саня 22:24 14:02:2018

Если недовольна, значит российская власть признает, что убила Немцова.

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Саня 19:57 14:02:2018

Закрыть посольство, пусть и дальше в Ереван ездят оформлять визы в Америчку.

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Саня 20:15 14:02:2018

выводить весь бизнес из Омерички с баблом, так как доверия к ним нет, Омеркинацы сами себе серпом по яйкам

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Latviešu patriots 21:51 14:02:2018

Krievijas reakcija ir bērnudārza līmenī. Bet ko var gribēt no untermenšiem krieviem!

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Так 22:26 14:02:2018

А вот здесь ты прав

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LARA 22:26 14:02:2018

Такой же десткий сад у янки

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СССР 23:24 14:02:2018

Пупик ЛГБТ, бульвар Лезбиянок, переулок Трансвеститов, улица Геев, аллея Извращенства!!!

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (15)

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