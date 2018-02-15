Правительство Москвы заявило, что рассмотрит предложение переименовать адрес посольства США в Москве на Североамериканский тупик, дом 1, пишет The Los Angeles Times.

Как отмечает издание, такой симметричный шаг России может быть вызван грядущим переименованием части улицы перед российским посольством в США в честь оппозиционного политика Бориса Немцова.

Очевидно, названия улиц также не остались в стороне от дипломатической пикировки Москвы и Вашингтона. Правительство Москвы заявило, что рассмотрит предложение члена Государственной думы изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1», пишет The Los Angeles Times.

Судя по всему, запрос на изменение названия улицы — это ответный шаг Москвы по отношению к Вашингтону, который в прошлом месяце заявил, что переименует часть Висконсин-авеню перед российским посольством в «Немцов плаза» — в честь лидера российской оппозиции Бориса Немцова, убитого в 2015 году неподалёку от Кремля.

Подобные шаги стороны собираются предпринять на фоне активного дипломатического противостояния. Этим летом Владимир Путин потребовал, чтобы американская миссия в России сократила свой штат с 1200 сотрудников до 445. Ранее США конфисковали у России дипломатическую собственность в Сан-Франциско, Нью-Йорке и Мэрилэнде.

В Москве по этому поводу отметили, что решение Вашингтона переименовать часть улицы в честь политического оппонента Путина было принято в то время, когда двусторонние отношения между двумя странами, мягко говоря, по-прежнему оставляют желать лучшего.

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярёв предложил переименовать улицу перед американским посольством через день после того, как в Вашингтоне согласились назвать улицу в честь Немцова.

Правительство Москвы заявило по этому поводу, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании межведомственной комиссии по наименованию. Текущий адрес посольства США в Москве — Большой Девятинский переулок, дом 8, напоминает издание.