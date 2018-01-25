Нефть, газ и танцы

Что может привести девушку с Урала в далёкую Латвию, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Казалось бы, что может быть общего между ядерной физикой и зумбой. Нежная женщина с крепким внутренним стержнем. Зовут ее Марина Кротикова, она дочь ядерщика, магистр геологии и тренер зумбы. Приехала Марина к нам из небольшого городка Снежинска. Впрочем, вот ее рассказ об уроках жизни…

Дочь физика

— Родилась я в самом сердце России, на Урале, в закрытом городе Челябинск–70, позднее переименованном в Снежинск. Там находится Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно–исследовательский институт технической физики. Мои родители приехали в город молодыми специалистами по окончании МИФИ (Национальный исследовательский ядерный университет. — Прим. авт.) по распределению.

Несмотря на то, что в городе живут физики, они же — и лирики. Мои родители влились в энергичную жизнь города. Помню, что веселыми компаниями мы ездили по живописным местам Урала, многочисленным озерам. Сидели у костра, пели песни под гитару, которые сочиняли сами бывшие студенты. Незабываемая гора Вишневая, которая расцветает весной и становится снежным айсбергом посреди лета.

Справка

Снежинск — закрытый город, расположенный недалеко от Озерска, бывшего Челябинска–40, где в 1957 году произошла «Кыштымская авария» — первая в СССР радиационная катастрофа. На химкомбинате «Маяк» случился взрыв радиоактивных отходов.

Население Снежинска — около 50 тысяч человек. Город находится на берегу озера Синары и окружен лесным массивом. Посторонний человек не может попасть на территорию города, обнесенного заграждениями из колючей проволоки. Для посещения Снежинска необходимо специальное разрешение, а попасть в город можно только через контрольно–пропускные пункты.

На учёбу в столицу

— Снежинск — это город ученых, — продолжает Марина. — У нас была физико–математическая школа, где я и училась, и еще языковая с углубленным изучением английского. За пару месяцев до выпускных экзаменов в город приезжала выездная комиссия из МГУ, чтобы отобрать будущих студентов. По окончании вузов дети, как правило, возвращаются в город и работают на благо науки.

МГУ манил меня с детства. Мы с родителями часто ездили в Москву, гуляли по Красной площади, ходили на Воробьевы горы. И это красивейшее громадное здание Московского университета меня невероятно привлекало. Всегда хотела вернуться в Москву и была счастлива, что у меня это получилось. Поступила на геологический факультет, где изучала горючие ископаемые — нефть, газ.

В Москве не возникало ощущения одиночества, потому что на моем факультете было семь или восемь человек из Снежинска, а кроме того, еще на других факультетах и на старших курсах тоже были земляки. Да и не было времени скучать.

Танцы, танцы

— Я с детства увлекалась танцами. У нас спортивная семья, поэтому любовь к движению в крови. Ходила в музыкальную школу, где занималась народными танцами, выступала с коллективом на сцене — матрешечки эти, дробушечки. Лето проводила на теннисном корте, а все остальное время было посвящено танцам. И в Москве искала танцевальный коллектив, в котором могла бы продолжить занятия. Увидела объявление о наборе на спортивно–танцевальную аэробику. Проводила его Райцина Лариса Павловна, руководитель кафедры физического воспитания в МГУ. Решила попробовать. После общения с Ларисой Павловной была принята в коллектив — театр танца «Примадонна» с большой и красивой историей. Мы репетировали пять дней в неделю, выступали на различных мероприятиях, участвовали в конкурсах и соревнованиях, ездили с выступлениями в Египет. Летом ездили в лагерь «Буревестник», где тренировались на берегу моря.

Это была целая маленькая жизнь, которая проходила параллельно с основной учебой. Ларисе Павловне сейчас 72 года, и она до сих пор руководит коллективом. Эта женщина стала для меня второй мамой. Она многому меня научила. Я не только танцевала, но помогала с организацией мероприятий, составляла программы выступлений. В поездках у нас дни были расписаны с утра до вечера, а по ночам мы еще шили костюмы. Это была серьезная школа жизни, за которую я безмерно благодарна нашему руководителю.

Судьбоносная встреча

— Шесть лет учебы подходили к завершению. Я писала магистерскую, работала в нефтяной компании и обдумывала планы поступления в аспирантуру. Из «Примадонны» мне пришлось уйти, потому что было неудобно до нее добираться от работы. Нашла другую студию, с которой однажды поехала в Египет. С нами ехала небольшая группа молодежи из Риги, в которой был молодой человек, обративший на меня внимание. Он мне чем–то напоминал моего брата, почувствовала что–то такое родное. Мы обменялись контактами, и после моего возвращения в Москву стали переписываться, созваниваться. Вскоре он предложил мне выйти за него замуж.

Передо мной встал сложный выбор: или аспирантура, или семья. Мой научный руководитель очень хотел, чтобы я осталась, потому что большинство сотрудников кафедры были уже преклонного возраста — и требовалась молодая замена. Но я повела себя как настоящая женщина, которой хочется семейного уюта.

Конец сказки

— Вместе со своим избранником три раза была в Риге до того, как решилась сюда переехать, — рассказывает Марина. — Меня очаровал этот зеленый, уютный город. В Снежинске у нас рядом было озеро, а здесь — бескрайнее море. Это соприкосновение с историей, когда ты в любой момент можешь пройти по старинным улицам, представляя, что здесь было много веков назад. И чистый воздух. После огромной перенаселенной Москвы Рига мне показалась идеальным местом для наших будущих детей.

Уже через год после переезда у нас родился сын Александр. Я все свое время посвятила ему. Долго кормила, потом водила его на разные занятия. И для меня было неожиданностью, когда через пять или шесть лет мой муж сказал, что нам нужно расстаться.

Пыталась сохранить семью, но это было бессмысленно, и мы разошлись. Это было очень непростое время для нас всех, но мы смогли решить вопрос чисто по–европейски — цивилизованно, сохранив добрые отношения.

Научиться жить заново

— Мне повезло, что к моменту развода у меня в Риге уже было много знакомых, которые смогли поддержать и помочь. Это и подруги, с которыми познакомились на детской площадке, и участницы «Маминого клуба», и соседи. Устроилась на работу в банк в отдел для нерезидентов, обрела уверенность в себе, почувствовала стабильность, стали появляться новые люди, с которыми мне было интересно.

Как–то в теплый июльский день, через полтора года после расставания с мужем, отвела сына на тренировку и пока ждала его, очень захотелось чего–нибудь сладенького. Зашла в магазин и выбрала себе мороженое. Передо мной мужчина взял такое же. Он стоял, смотрел на меня и наконец спросил: «Вы любите это мороженое?» У нас завязался разговор, мы стали общаться, а сейчас нашему сыну Мартину уже семь лет. Вначале у меня были сомнения — не слишком ли рано я начала встречаться с другим мужчиной, но сейчас понимаю, что все сделала правильно — и счастлива.

Зумба — новая страница

— Когда подросли сыновья, у меня появилась возможность вернуться к своему увлечению танцами, и я нашла новое на тот момент направление — зумба. Захотелось узнать, что это такое. Мне понравилось, что там вместе танцы и фитнес — как раз то, что я люблю. Ходила на занятия нечасто, но меня очень заинтересовал этот вид. У него необычная, хоть и не такая богатая история. Зумба зародилась в 2001 году по воле случая. Ее создатель колумбиец Альберто Перес вел танцевальную аэробику и забыл диски с привычной ритмичной музыкой. Он вышел из ситуации, поставив латиноамериканскую музыку. Всем понравилось такое занятие.

В зумбе тренировка распланирована так, чтобы люди не уставали — быстрый темп сменяется медленным, используются латиноамериканские ритмы: меренге, сальса, бачата, фламенко и другие. Ты приходишь будто на дискотеку и не замечаешь, как пролетает час. Это хорошая аэробная нагрузка и отличный заряд положительной энергии.

Поскольку я с детства в танцах, мне подумалось, что я и сама могла бы преподавать. В Латвии обучение тренеров проходит раз в год. Чтобы не ждать, я поехала учиться в Литву, получила сертификат, стала набирать группу. Мне нравится делиться с людьми тем, что самой приносит удовольствие, учить их красиво двигаться, слышать ритм, получать то состояние умиротворения, в котором ты выходишь из класса. Потом я получила сертификат по лицензированной программе Strong by Zumba — силовое направление, куда приходят попотеть и получить быстрый результат — стройность, мускулы, красивое тело. Дальше был сертификат по авторской программе PortdeBras — методу, основанному на комбинированном движении рук, что развивает подвижность суставов, силу и гибкость.

Так из года в год стараюсь развиваться. Сейчас у меня есть первая ступень пилатеса, и на этом останавливаться не планирую. В жизни столько интересного, что ее можно познавать бесконечно!

Марина РАБАЗОВА.