Нефть и бензин еще долго будут дорогими

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Григорий Антонов
15:15 04.01.2018
Экономика

«Политические беспорядки на Ближнем Востоке подняли цены на нефть до двухлетнего максимума. Опасения, что начинающийся мятеж против иранского правительства может помешать добыче нефти в третьей по величине стране ОПЕК, снова способствовали во вторник росту, и цена за баррель превысила отметку в 65 долларов», — передает Die Presse.

«Таким образом, геополитический риск празднует свое возвращение в мир нефти», — комментирует автор публикации Маттиас Ауэр.

 

«Повышением цен нефтяные компании обязаны прежде всего картелю ОПЕК. Договоренность производителей о сокращении добычи нефти для стабилизации цен возымела эффект, хотя далеко не все стороны, подписавшие историческое соглашение, соблюдали его до сегодняшнего дня. Выдающимся примером здесь является Россия», — пишет журналист.

 

Участие в сделке не помешало России выкачать из земли в прошлом году больше нефти, чем когда-либо в постсоветские времена, говорится в публикации.

 

«С момента прихода к власти Путина в 1999 году добыча нефти в стране увеличилась почти вдвое. Однако прошлогодний трюк был возможен только благодаря тому, что России удалось договориться о сделке с ОПЕК на особых условиях», — сообщает автор.

 

«В начавшемся году Россия должна ощутить обещанное сокращение добычи нефти. Эксперты впервые за несколько лет ожидают стагнации в российской нефтедобыче», — говорится далее.

 

Что касается добычи сланцевой нефти в Америке, то в конце 2017 года она находилась на минимальном с октября 2015 года уровне. Это также должно сохранить сегодня цены на нефть на высоком уровне, по крайней мере в первом полугодии, сообщается в публикации.

 

«Тем не менее, на встрече ОПЕК в ноябре в Вене некоторые страны призывали к выходу из сделки. Громче всех тогда был голос России», — отмечает автор в заключение.

InoPressa / Фото
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