Нефть и бензин еще долго будут дорогими

«Таким образом, геополитический риск празднует свое возвращение в мир нефти», — комментирует автор публикации Маттиас Ауэр.
«Повышением цен нефтяные компании обязаны прежде всего картелю ОПЕК. Договоренность производителей о сокращении добычи нефти для стабилизации цен возымела эффект, хотя далеко не все стороны, подписавшие историческое соглашение, соблюдали его до сегодняшнего дня. Выдающимся примером здесь является Россия», — пишет журналист.
Участие в сделке не помешало России выкачать из земли в прошлом году больше нефти, чем когда-либо в постсоветские времена, говорится в публикации.
«С момента прихода к власти Путина в 1999 году добыча нефти в стране увеличилась почти вдвое. Однако прошлогодний трюк был возможен только благодаря тому, что России удалось договориться о сделке с ОПЕК на особых условиях», — сообщает автор.
«В начавшемся году Россия должна ощутить обещанное сокращение добычи нефти. Эксперты впервые за несколько лет ожидают стагнации в российской нефтедобыче», — говорится далее.
Что касается добычи сланцевой нефти в Америке, то в конце 2017 года она находилась на минимальном с октября 2015 года уровне. Это также должно сохранить сегодня цены на нефть на высоком уровне, по крайней мере в первом полугодии, сообщается в публикации.
«Тем не менее, на встрече ОПЕК в ноябре в Вене некоторые страны призывали к выходу из сделки. Громче всех тогда был голос России», — отмечает автор в заключение.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.