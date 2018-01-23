Благодаря «сланцевому буму» США удалось «затмить» Россию и стать главным производителем природного газа в мире, пишет Financial Times. Тем сильнее взбудоражила СМИ новость о том, что в Соединённые Штаты направляется танкер с сибирским СПГ на борту.

Согласно официальным данным, США ещё никогда не импортировали сжиженный природный газ из России, пишет Financial Times. Танкер Gaselys, принадлежащий французской энергетической компании Engie, вышел из британского порта Айл-оф-Грейн с российским СПГ на борту две недели назад. Судно направилось в США, чтобы доставить груз в терминал Everett, штат Массачусетс.

Когда танкер находился всего в двух днях пути от пункта назначения, он повернул обратно на восток. Как пояснили в компании Engie, эта задержка была вызвана погодными условиями. А к пятнице судно вновь вернулось на прежний курс и направилось к Бостону, указывается в статье.

С помощью этого газа, поясняет Financial Times, американская сторона намеревается пополнить свои запасы, истощившиеся в результате небывало холодной зимы в Америке.

Как пишет издание со ссылкой на аналитиков, часть этого газа была доставлена с нового российского терминала «Ямал СПГ», который был официально открыт в прошлом месяце президентом Владимиром Путиным.

В статье отмечается, что на поставки нефти и газа из России санкции не действуют, однако «американским гражданам и тем, кто находится в США», запрещено финансировать компанию «Новатэк», которая играет ведущую роль в проекте «Ямал СПГ».

В компании Engie указали на то, что этот груз был приобретён в соответствии с торговым законодательством США.

«Перспектива того, что с помощью сибирского газа будут отапливать дома в Новой Англии, подчёркивает непростую роль энергетики в отношениях России с США», — указывает Financial Times.

Благодаря сланцевому буму США смогли «затмить» Россию, которая ранее была крупнейшим в мире производителем природного газа. С 2016 года Америка начала экспортировать сжиженный газ в другие страны, в том числе в соседние с Россией Польшу и Литву. А к 2020 году будут запущены дополнительные экспортные терминалы. В свою очередь, Москва с помощью проекта «Ямал СПГ», стоимость которого составляет $27млрд, пытается сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.

По мнению управляющего директора консалтинговой фирмы ClearView Energy Partners Кевина Бука, «нет ничего интеллектуально непоследовательного в том, что доминирующая (на рынке. — ИноТВ) Америка закупает российский газ. Но всё это может иметь неприятные политические последствия».

Так, например, когда газ с полуострова Ямал прибыл в Великобританию, это стало «пропагандистским успехом России». Её посольство в Лондоне, как пишет издание, опубликовало твит, в котором говорилось, что с помощью импортированного из Сибири газа теперь будут отапливать британские дома. Однако на самом деле российский СПГ не покидал порт Айл-оф-Грейн, а был просто перегружен на танкер Gaselys. Между тем эксперт в газовой сфере Эд Кокс заявил изданию Financial Times, что нельзя быть до конца уверенным в том, что на танкере находится только российский газ, поскольку там может быть СПГ и из других источников.

Между тем российские СМИ поспешили указать на то, что данная поставка природного газа идёт вразрез с намерением США стать энергетической державой.

«Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка», — написала газета «Коммерсантъ».

Однако, как поясняет Financial Times, эта необычная поставка скорее отражает состояние рынка энергоресурсов Новой Англии, чем США в целом. Из-за ограниченного числа газопроводов, идущих из добывающих регионов страны, в зимние месяцы некоторые штаты оказываются зависимы от поставок СПГ.