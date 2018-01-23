Согласно официальным данным, США ещё никогда не импортировали сжиженный природный газ из России, пишет Financial Times. Танкер Gaselys, принадлежащий французской энергетической компании Engie, вышел из британского порта Айл-оф-Грейн с российским СПГ на борту две недели назад. Судно направилось в США, чтобы доставить груз в терминал Everett, штат Массачусетс.
Когда танкер находился всего в двух днях пути от пункта назначения, он повернул обратно на восток. Как пояснили в компании Engie, эта задержка была вызвана погодными условиями. А к пятнице судно вновь вернулось на прежний курс и направилось к Бостону, указывается в статье.
С помощью этого газа, поясняет Financial Times, американская сторона намеревается пополнить свои запасы, истощившиеся в результате небывало холодной зимы в Америке.
Как пишет издание со ссылкой на аналитиков, часть этого газа была доставлена с нового российского терминала «Ямал СПГ», который был официально открыт в прошлом месяце президентом Владимиром Путиным.
В статье отмечается, что на поставки нефти и газа из России санкции не действуют, однако «американским гражданам и тем, кто находится в США», запрещено финансировать компанию «Новатэк», которая играет ведущую роль в проекте «Ямал СПГ».
В компании Engie указали на то, что этот груз был приобретён в соответствии с торговым законодательством США.
«Перспектива того, что с помощью сибирского газа будут отапливать дома в Новой Англии, подчёркивает непростую роль энергетики в отношениях России с США», — указывает Financial Times.
Благодаря сланцевому буму США смогли «затмить» Россию, которая ранее была крупнейшим в мире производителем природного газа. С 2016 года Америка начала экспортировать сжиженный газ в другие страны, в том числе в соседние с Россией Польшу и Литву. А к 2020 году будут запущены дополнительные экспортные терминалы. В свою очередь, Москва с помощью проекта «Ямал СПГ», стоимость которого составляет $27млрд, пытается сохранить конкурентоспособность на мировом рынке.
По мнению управляющего директора консалтинговой фирмы ClearView Energy Partners Кевина Бука, «нет ничего интеллектуально непоследовательного в том, что доминирующая (на рынке. — ИноТВ) Америка закупает российский газ. Но всё это может иметь неприятные политические последствия».
Так, например, когда газ с полуострова Ямал прибыл в Великобританию, это стало «пропагандистским успехом России». Её посольство в Лондоне, как пишет издание, опубликовало твит, в котором говорилось, что с помощью импортированного из Сибири газа теперь будут отапливать британские дома. Однако на самом деле российский СПГ не покидал порт Айл-оф-Грейн, а был просто перегружен на танкер Gaselys. Между тем эксперт в газовой сфере Эд Кокс заявил изданию Financial Times, что нельзя быть до конца уверенным в том, что на танкере находится только российский газ, поскольку там может быть СПГ и из других источников.
Между тем российские СМИ поспешили указать на то, что данная поставка природного газа идёт вразрез с намерением США стать энергетической державой.
«Эта поставка полностью противоречит стратегии развития американского рынка», — написала газета «Коммерсантъ».
Однако, как поясняет Financial Times, эта необычная поставка скорее отражает состояние рынка энергоресурсов Новой Англии, чем США в целом. Из-за ограниченного числа газопроводов, идущих из добывающих регионов страны, в зимние месяцы некоторые штаты оказываются зависимы от поставок СПГ.
Сланец все« ответить
Смешно, причем здесь "российский газ", если он уже куплен и перепродан сто раз.: Точно так же Россия утверждает, что Украина на реверсе покупает именно российский газ, будто на нем бирка висит, "сделано в России". Если у вас нет прямого контракта с производителем, то это уже не его товар, как не может быть чьим-то воздух, или вода в океане..« ответить
Так главное в этом всём сам факт, что он поставляется из России в штаты, которые ещё недавно обещали всех своим удивлять, а кем куплен-перекуплен - уже не важно! :)« ответить
Газ который добыт в недрах России, за добычу которого РФ получила оплату. За вывоз этого газа за кордон РФ получила экспортные ставки. Этот газ можно смело считать не Российский и не Газпромовским. Он ваш, родной, Американский!« ответить
Да никто это газ не купил, он в Штатах не нужен, забудьте.« ответить
Кевина Бук:«нет ничего интеллектуально непоследовательного в том, что доминирующая (на рынке. — ИноТВ) Америка закупает российский газ."Это он что сказал?Понятно только,что в данной ситуации говорить нечего,вот и несут всякую хрень.авось прокатит.« ответить