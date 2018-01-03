В данный момент в мире идёт множество войн, разгораются крупные вооружённые конфликты и различные кризисы, которые в случае дипломатической неудачи могут быстро перерасти в насилие, пишет Focus. Немецкое издание приводит результаты опроса социологического института YouGov, специалисты которого поинтересовались у граждан Германии, какой из конфликтов в мире они считают наиболее опасным.
40% респондентов назвали самым опасным северокорейский конфликт. КНДР сама объявила себя ядерной державой и настаивает на том, чтобы другие страны признали этот статус. США же хотят, чтобы лидер государства Ким Чен Ын свернул свою ядерную программу и ликвидировал оружие. Многие эксперты опасаются, что конфликт может обостриться.
На втором месте по результатам опроса стоит «Исламское государство» (25%). В 2017 году в Сирии и Ираке удалось покончить с самопровозглашённым халифатом — и теперь сунниты-экстремисты занимают там небольшие территории. Но всё же это не означает, что ИГ побеждено. По оценкам военных и специалистов, джихадисты ушли в пустыни на западе Ирака. Также многие опасаются, что игиловцы активизируют свою террористическую деятельность в странах Европы.
8% граждан Германии обеспокоены ближневосточным конфликтом между Израилем и Палестиной, продолжает издание. После того как глава Белого дома Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, конфликт обострился. Эксперты опасаются, что насилие может распространиться. К сожалению, шансы на мирное урегулирование тают на глазах, отмечает издание.
Конкурентная борьба между региональными державами Саудовской Аравией и Ираном также беспокоит немцев (8%). После того как три года назад саудовский король Салман взошёл на трон, внешняя политика страны стала гораздо агрессивнее. Это связано с его сыном, кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Суннитская династия заинтересована исключительно в том, чтобы ограничить влияние шиитского Ирана, поясняет Focus.
В список наибольших угроз вошёл и украинский конфликт, отмечает издание. Ожидается, что в 2018 году бои на востоке Украины не прекратятся. Глава Кремля Владимир Путин предложил отправить туда миротворческую миссию ООН, но пока что переговоры по этому поводу зашли в тупик. Ситуация в стране может измениться под давлением со стороны США. Вашингтон собирается поставить украинским войскам вооружение. Речь идёт о противотанковых ракетах и снайперских винтовках. Если американцы реализуют свои планы, то позиционная война может оказаться ещё более кровавой, ведь аналогичный шаг может сделать и Москва.
Man patīk fakts, par ASV ieroču piegādēm Ukrainai. MALAČI.100% ATBALSTU.« ответить
Смерть американским собакам†.†.†.†.†.« ответить
Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.« ответить
а если украинская ракета собьётся с курса....ЛАТВИИ ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ....« ответить
Diplomātam. Ir runa par prettanku raķetēm, oluh.« ответить
....ASV ieroči ir dažādi un kadi būs piegāde Ukrainai Dievs tikai zin.......« ответить
Jo vairāk, jo labāk. Donbasa seperātisti ir jāiznīcina, Ukrainas teritoriālā vienotība jāatjauno.« ответить
фекальное неонацистское шествие в честь днюхи бандеры« ответить
Stepans Bandera bija Ukraiņu tautas varonis un gods. Slava viņam . Prozīt.« ответить
Starp citu Ukraina nekad neaizmirsīs 30 g. Golodomoru - genocīdu pret Ukraiņu tautu.« ответить
дебил ты патриот и этим всё сказано .« ответить
Не может сделать , а сделает 100% ....Но тогда уже Свинарнии не будет на карте мира ....В этом можете не сомневатся.....Россия пойдет до конца....А хватит ли духу у Запада воевать за Свинарей ???? Вот .....Большой вопрос ......« ответить
почему вы патриот такой злобный ? у нас все в стране хорошо , а вы ругаетесь , нервы себе портите , пытаетесь что то доказать , не понимаю от куда в вас столько ненависти к людям« ответить
Man ir naids pret krievu okupantiem, kas manai tautai ir darijuši ļaunu, un turpina to darīt.« ответить
Человеком стать это искусство.......Умение прощать это тоже искусство.....в каждом народе были и будут подлецы и предатели.....Сегодняшние русские в Латвии не в ответе за русских живших 80-100 лет назад............................« ответить
каждое поколение отвечает за себя.......
Ненависть это хорошо,скоро значит свидимся....дружок!!!« ответить
Saprotu, ka tev ir naids pret krievu orupantiem.... Но в Латвии живут ещё белорусы, армяне - hačkar- поставили в Кенгараксе.. Молдоване, грузины, афганцы.. Ты не против их? В Латвии армянских гостинец и кафе больше чем в Европе! Они тебе не мешают?« ответить
сша - это зло .« ответить