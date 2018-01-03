Немцев беспокоит кровавая бойня на Украине(18)

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Анатолий Тарасов
19:40 02.01.2018
В мире / Война

Северокорейский конфликт вызывает у немцев наибольшую обеспокоенность в 2018 году, пишет Focus. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov. При этом ситуации на востоке Украины сильнее всего опасаются только 2% граждан Германии.

В данный момент в мире идёт множество войн, разгораются крупные вооружённые конфликты и различные кризисы, которые в случае дипломатической неудачи могут быстро перерасти в насилие, пишет Focus. Немецкое издание приводит результаты опроса социологического института YouGov, специалисты которого поинтересовались у граждан Германии, какой из конфликтов в мире они считают наиболее опасным.   

 

40% респондентов назвали самым опасным северокорейский конфликт. КНДР сама объявила себя ядерной державой и настаивает на том, чтобы другие страны признали этот статус. США же хотят, чтобы лидер государства Ким Чен Ын свернул свою ядерную программу и ликвидировал оружие. Многие эксперты опасаются, что конфликт может обостриться.

 

На втором месте по результатам опроса стоит «Исламское государство» (25%). В 2017 году в Сирии и Ираке удалось покончить с самопровозглашённым халифатом — и теперь сунниты-экстремисты занимают там небольшие территории. Но всё же это не означает, что ИГ побеждено. По оценкам военных и специалистов, джихадисты ушли в пустыни на западе Ирака. Также многие опасаются, что игиловцы активизируют свою террористическую деятельность в странах Европы.

 

8% граждан Германии обеспокоены ближневосточным конфликтом между Израилем и Палестиной, продолжает издание. После того как глава Белого дома Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, конфликт обострился. Эксперты опасаются, что насилие может распространиться. К сожалению, шансы на мирное урегулирование тают на глазах, отмечает издание.

 

Конкурентная борьба между региональными державами Саудовской Аравией и Ираном также беспокоит немцев (8%). После того как три года назад саудовский король Салман взошёл на трон, внешняя политика страны стала гораздо агрессивнее. Это связано с его сыном, кронпринцем Мухаммадом бин Салманом. Суннитская династия заинтересована исключительно в том, чтобы ограничить влияние шиитского Ирана, поясняет Focus.

 

В список наибольших угроз вошёл и украинский конфликт, отмечает издание. Ожидается, что в 2018 году бои на востоке Украины не прекратятся. Глава Кремля Владимир Путин предложил отправить туда миротворческую миссию ООН, но пока что переговоры по этому поводу зашли в тупик. Ситуация в стране может измениться под давлением со стороны США. Вашингтон собирается поставить украинским войскам вооружение. Речь идёт о противотанковых ракетах и снайперских винтовках. Если американцы реализуют свои планы, то позиционная война может оказаться ещё более кровавой, ведь аналогичный шаг может сделать и Москва.

RT / Фото
Комментарии (18)
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Latviešu patriots 19:51 02:01:2018

Man patīk fakts, par ASV ieroču piegādēm Ukrainai. MALAČI.100% ATBALSTU.

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СМЕРШ 20:02 02:01:2018

Смерть американским собакам†.†.†.†.†.

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СМЕРШ 20:03 02:01:2018

Смерть бандерлогам и их пособникам†.†.†.†.†.

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Дипломат 20:15 02:01:2018

а если украинская ракета собьётся с курса....ЛАТВИИ ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ....

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Latviešu patriots 20:28 02:01:2018

Diplomātam. Ir runa par prettanku raķetēm, oluh.

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Diplomats 20:38 02:01:2018

....ASV ieroči ir dažādi un kadi būs piegāde Ukrainai Dievs tikai zin.......

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Latvietis 20:57 02:01:2018

Jo vairāk, jo labāk. Donbasa seperātisti ir jāiznīcina, Ukrainas teritoriālā vienotība jāatjauno.

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уриновый рай 19:57 02:01:2018

фекальное неонацистское шествие в честь днюхи бандеры

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Latviešu patriots 20:26 02:01:2018

Stepans Bandera bija Ukraiņu tautas varonis un gods. Slava viņam . Prozīt.

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Latvietis 20:34 02:01:2018

Starp citu Ukraina nekad neaizmirsīs 30 g. Golodomoru - genocīdu pret Ukraiņu tautu.

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сл 21:03 02:01:2018

дебил ты патриот и этим всё сказано .

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Вован 20:33 02:01:2018

Не может сделать , а сделает 100% ....Но тогда уже Свинарнии не будет на карте мира ....В этом можете не сомневатся.....Россия пойдет до конца....А хватит ли духу у Запада воевать за Свинарей ???? Вот .....Большой вопрос ......

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Латвиец 20:38 02:01:2018

почему вы патриот такой злобный ? у нас все в стране хорошо , а вы ругаетесь , нервы себе портите , пытаетесь что то доказать , не понимаю от куда в вас столько ненависти к людям

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Latviešu patriots 20:45 02:01:2018

Man ir naids pret krievu okupantiem, kas manai tautai ir darijuši ļaunu, un turpina to darīt.

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Дипломат 20:52 02:01:2018

Человеком стать это искусство.......Умение прощать это тоже искусство.....в каждом народе были и будут подлецы и предатели.....Сегодняшние русские в Латвии не в ответе за русских живших 80-100 лет назад............................
каждое поколение отвечает за себя.......

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Патриоту 21:00 02:01:2018

Ненависть это хорошо,скоро значит свидимся....дружок!!!

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Дипломат 21:46 02:01:2018

Saprotu, ka tev ir naids pret krievu orupantiem.... Но в Латвии живут ещё белорусы, армяне - hačkar- поставили в Кенгараксе.. Молдоване, грузины, афганцы.. Ты не против их? В Латвии армянских гостинец и кафе больше чем в Европе! Они тебе не мешают?

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сл 20:58 02:01:2018

сша - это зло .

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)