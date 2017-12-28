В связи с проблемами с созданием правительства после выборов в бундестаг каждый второй немец выступает против того, чтобы Ангела Меркель осталась на посту канцлера Германии до 2021 года, сообщает Frankfurtzer Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос общественного мнения. В настоящее время лишь 36% немцев хотели бы видеть Меркель главой правительства.

Из-за сложностей в формировании правительства поддержка Ангелы Меркель среди немецкого населения начинает падать, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Как следует из результатов опроса общественного мнения, проведённого институтом YouGov, почти каждый второй немец (47%) хочет, чтобы Меркель ушла со своего поста до 2021 года. Лишь 36% желают видеть её на должности канцлера ещё на четыре года.

Ещё до выборов в бундестаг поддержка Меркель была гораздо сильнее, отмечает издание. По данным опроса YouGov в начале октября, 36% населения высказались за уход Меркель, а 44% — за сохранение её канцлерства до 2021 года.

7 января 2018 года между ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии пройдут переговоры о формировании правительства. В результате будет либо организована большая коалиция, либо правительство меньшинства при Меркель. Однако, если переговоры закончатся провалом, возможно проведение очередных выборов, резюмирует Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Меркель думает о Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель заинтересовалась тем, что происходит на юго-востоке Украины. Владимиру Путину пришлось объяснить ей, почему российские офицеры Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон покинули Донбасс.

Он рассказал, какие препятствия в работе чинили украинские власти. Подробнее об этом широкой общественности известно из заявления руководителя представительства Минобороны в Совместном центре генерал-лейтенанта Сергея Костарева. Он рассказывал, что офицерам создали жесткие условия: никакого доступа к линии соприкосновения и к мирным жителям. Даже в столовую и обратно – только под конвоем, что, конечно, не самое главное – но тоже характеризует общую обстановку. Такая работа, конечно, была нецелесообразной, поэтому военным пришлось уехать домой.

При этом та же Меркель именно Россию обвиняет в срыве Минских соглашений – именно они и предусматривали создание такой комиссии. Можно надеяться, что Владимир Путин смог доходчиво объяснить исполняющей обязанности канцлера, как обстоят дела.

Но даже если и так, и даже если предположить, что Ангела Меркель сможет отказаться от своей заезженной риторики в пользу здравого смысла – что это изменит? Канцлер, который не смог собрать коалицию, и перед которым вполне отчетливо вырисовывается перспектива новых выборов, вряд ли может диктовать условия другим странам.

А вообще, правильно говорят знающие люди: интересоваться вопросом и пытаться повлиять нужно было раньше – хотя бы тогда, когда офицеры Совместного центра еще были на Украине.

Хотя, может, Меркель и интересуется тем, на что не может повлиять, как раз потому, что у нее и нет никаких возможностей влиять.