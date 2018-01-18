Прокуратура города Люнебург (ФРГ) отклонила прошение о помиловании бывшего военнослужащего СС, 96-летнего Оскара Гренинга, известного как «бухгалтер Освенцима».

Об этом сообщает немецкая телекомпания Norddeutscher Rundfunk.

Причины решения прокуратуры не уточняются. Пресс-секретарь ведомства пояснила, что в подобных случаях мотивы, как правило, не разглашаются.

О том, что Гренинг подал прошение о помиловании, сообщалось 15 января. Содержание текста прошения и причины, указанные в нем, не сообщались.

После отклонения ходатайства Гренинг может обратиться с просьбой о помиловании к министру юстиции ФРГ. Также у него есть возможность подать заявку на новое прошение в случае, если, например, состояние его здоровья ухудшится.

Будет ли Гренинг использовать эти возможности, пока не ясно. Его адвокат говорить о дальнейших планах защиты отказался. По мнению СМИ, вероятность того, что Гренинг все-таки отправится в тюрьму, становится все более реальной.

Приговор Гренингу был вынесен в 2015 году. Земельный суд в городе Люнебург в Нижней Саксонии признал бывшего эсэсовца виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

В ноябре 2016 года приговор подтвердил Верховный суд ФРГ. В конце декабря 2017 года Федеральный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу, в которой Гренинг просил об отсрочке наказания.