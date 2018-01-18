Немецкая прокуратура отказалось помиловать 96-летнего «бухгалтера Освенцима»(9)

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Виталий Вавилкин
17:20 17.01.2018
В мире

Прокуратура города Люнебург (ФРГ) отклонила прошение о помиловании бывшего военнослужащего СС, 96-летнего Оскара Гренинга, известного как «бухгалтер Освенцима».

Об этом сообщает немецкая телекомпания Norddeutscher Rundfunk.

 

Причины решения прокуратуры не уточняются. Пресс-секретарь ведомства пояснила, что в подобных случаях мотивы, как правило, не разглашаются.

 

О том, что Гренинг подал прошение о помиловании, сообщалось 15 января. Содержание текста прошения и причины, указанные в нем, не сообщались.

 

После отклонения ходатайства Гренинг может обратиться с просьбой о помиловании к министру юстиции ФРГ. Также у него есть возможность подать заявку на новое прошение в случае, если, например, состояние его здоровья ухудшится.

Будет ли Гренинг использовать эти возможности, пока не ясно. Его адвокат говорить о дальнейших планах защиты отказался. По мнению СМИ, вероятность того, что Гренинг все-таки отправится в тюрьму, становится все более реальной.

 

Приговор Гренингу был вынесен в 2015 году. Земельный суд в городе Люнебург в Нижней Саксонии признал бывшего эсэсовца виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы.

 

В ноябре 2016 года приговор подтвердил Верховный суд ФРГ. В конце декабря 2017 года Федеральный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу, в которой Гренинг просил об отсрочке наказания.

 

NEWSru.com / Фото
Комментарии (9)
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Экс русская 17:31 17:01:2018

Skaista seja. Jācer , ka viņš ieguldīja daudz pūles okupantu iznīcināšanā.

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СССР 17:42 17:01:2018

Фриц сдохнет в тюрьме!

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ваня 17:33 17:01:2018

Жаль..жаль..когда выродков и нелюдей красной армии сожать будут?а то подохнут сами...

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СССР 17:41 17:01:2018

Глистам слово не давали

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Latviešu patriots 17:48 17:01:2018

Seseram. Tad ko tu te runā?

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Latviešu patriots 17:43 17:01:2018

Tik tiešām, kad komunistus sāks sēdināt cietumos! Sen laiks. Ir vajadzīga otra Nirnberga, kas tiesātu vēl dzīvos PSRS slepkavas un okupantus.

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Да. Патриотсу. 20:49 17:01:2018

Ответь в конце концов ТЫ Д У Р А Ч Ё К?

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Latviesu patriots 21:56 17:01:2018

Ne, esmu debils

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Latviešu patriots 22:42 17:01:2018

Staļins ne ar ko nebija labāks par Hitleru. Pat upuru skaita ziņā lielāks nelietis un slepkava. Viņu netiesāja tikai tāpēc, ka ar ASV palīdzību Staļins uzvarēja Hitleru.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (5)

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