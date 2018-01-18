Об этом сообщает немецкая телекомпания Norddeutscher Rundfunk.
Причины решения прокуратуры не уточняются. Пресс-секретарь ведомства пояснила, что в подобных случаях мотивы, как правило, не разглашаются.
О том, что Гренинг подал прошение о помиловании, сообщалось 15 января. Содержание текста прошения и причины, указанные в нем, не сообщались.
После отклонения ходатайства Гренинг может обратиться с просьбой о помиловании к министру юстиции ФРГ. Также у него есть возможность подать заявку на новое прошение в случае, если, например, состояние его здоровья ухудшится.
Будет ли Гренинг использовать эти возможности, пока не ясно. Его адвокат говорить о дальнейших планах защиты отказался. По мнению СМИ, вероятность того, что Гренинг все-таки отправится в тюрьму, становится все более реальной.
Приговор Гренингу был вынесен в 2015 году. Земельный суд в городе Люнебург в Нижней Саксонии признал бывшего эсэсовца виновным в пособничестве в убийстве не менее 300 тысяч заключенных Освенцима и приговорил его к четырем годам лишения свободы.
В ноябре 2016 года приговор подтвердил Верховный суд ФРГ. В конце декабря 2017 года Федеральный суд Германии не принял к рассмотрению жалобу, в которой Гренинг просил об отсрочке наказания.
Skaista seja. Jācer , ka viņš ieguldīja daudz pūles okupantu iznīcināšanā.« ответить
Фриц сдохнет в тюрьме!« ответить
Жаль..жаль..когда выродков и нелюдей красной армии сожать будут?а то подохнут сами...« ответить
Глистам слово не давали« ответить
Seseram. Tad ko tu te runā?« ответить
Tik tiešām, kad komunistus sāks sēdināt cietumos! Sen laiks. Ir vajadzīga otra Nirnberga, kas tiesātu vēl dzīvos PSRS slepkavas un okupantus.« ответить
Ответь в конце концов ТЫ Д У Р А Ч Ё К?« ответить
Ne, esmu debils« ответить
Staļins ne ar ko nebija labāks par Hitleru. Pat upuru skaita ziņā lielāks nelietis un slepkava. Viņu netiesāja tikai tāpēc, ka ar ASV palīdzību Staļins uzvarēja Hitleru.« ответить