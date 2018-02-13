Немецкий дуплет Дальмайер, сражение фигуристов и разборки у саночников

У сборной олимпийских атлетов России — еще одна медаль, на этот раз в фигурном катании, латвийские биатлонисты пока что никак не могут показать свой лучший результат, первые заезды провели саночницы.

Что касается медального зачета, то здесь впереди всех команда Германии — шесть наград, из них четыре золотые, а также Голландия. В первой шестерке — сборные США, Франции, Норвегии и Канады.

Дальмайер не успокаивается, у Бендики — «плюс 6»

У биатлонистов вчера прошли две гонки преследования. Женскую на 10 км вновь выиграла стартовавшая первой немка Лаура Дальмайер. А значит, она стал первой в Пхенчхане двукратной олимпийской чемпионкой. Допустив один промах, она на 29 секунд опередила Анастасию Кузьмину из Словакии и француженку Анаис Бескон (Кузьмина стартовала только 13–й с отставанием от Дальмайер в 54 секунды). Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева заняли в итоге 31–е и 52–е места. Наша Байба Бендика в тремя промахами смогла подняться на шесть позиций, финишировав 33–й.

За Фуркадом не заржавело

Мужской «пасьют» на 12,5 км оказался таким же захватывающим, в котором Латвию представлял Андрей Расторгуев (24–й на старте). Завершился он победой француза Мартена Фуркада, который на четырех огневых рубежах допустил всего–то один промах. Так что как и в Сочи, гонка преследования осталась за ним. Это у него уже третье олимпийское золото (в Сочи он также выиграл индивидуальную гонку).

Как сенсацию можно расценивать серебро 20–летнего шведа Себастьяна Самуэльссона (с одним промахом — отставание на 12 секунд), третьим финишировал немец Бенедикт Долль. Расторгуев с четырьмя промахами был на финише 12–м (отставание от Фуркада — минута и 37 секунд). В отличие от спринта, ему на этот раз удалось опередить литовца Томаса Каукенаса (13–е место). Единственный из россиян Антон Бабиков на финише был 40–м. Следующие две гонки в биатлоне запланированы на 14 и 15 февраля (индивидуальные у женщин и мужчин соответственно).

В фигурном катании ликуют Канада и ОАР

Первый комплект наград разыграли фигуристы. Это были командные соревнования, в которых вне конкуренции оказались канадцы. Серебро — у команды ОАР (Олимпийские атлеты России), бронза — у США.

Командный турнир завершился произвольной программой танцевальных дуэтов, где Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев заняли третье место, набрав 110,43 балла. Выиграли произвольную программу танцевальных дуэтов канадцы Тесса Вертью и Скотт Моир (118,10), вторыми стали американцы Майя и Алекс Шибутани (112,01). По результатам всего турнира российская команда набрала 66 очков, уступив лишь канадцам (73). Бронза досталась американцам (62). Впрочем, россияне стали недосягаемы для американцев уже после соревнований одиночниц, в которой первенствовала действующая чемпионка Европы Алина Загитова. До этого Михаил Коляда с результатом 173,57 балла стал вторым в произвольной программе одиночников.

«Это здорово, что мы сейчас всей командой на Играх. Для меня это уже второй опыт выступления в командном турнире после чемпионата мира. Я рада, что нахожусь в этой команде. Я рада, что мы сейчас все сплотились», — заявила 15–летняя Загитова.

Разборки и подставы у российских саночников

В мужских санях кто и выступил слабо, так это россияне. Команду Олимпийских атлетов из России представляли Роман Репилов, Степан Федоров и Семен Павличенко, которые заняли шестое, 14–е и 15–е места. Но, оказывается, не все так просто.

Так, лидер команды Семен Павличенко рассказал о конфликте между его личным тренером Эдуардом Бурмистровым и главным тренером сборной России Альбертом Демченко.

«Весь сезон я молчал, но сейчас, когда все кончилось, больше не могу. Хочу, чтобы они либо помирились, либо президент федерации Наталия Гарт вмешалась. Иначе просто бред какой–то получается», — заявил Павличенко.

По мнению саночника, главной проблемой стали сани: «Не знаю, почему, но Альберт хочет, чтобы мы катались на его санях. А у меня на них нет результатов! Говорю: давай на эти сани поставим мои старые полозья, тогда быстрее получится. Оставил ему сани, прихожу — а он мне отдает уже совершенно другие сани! И я на них на следующий день еду медленно. Извините, но это просто подстава».

Спортсмен отметил, что продолжил кататься на санях своего тренера. «Здесь, в Пхенчхане, я тоже ехал на них. Но попробовать их в тренировках не получилось, потому что я тестировал сани для Романа Репилова. Ничего не имею против Романа, но Альберт запрещает ему со мной общаться. Говорит, я плохо на него влияю», — добавил он.

МОК опять может рассердиться

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс не стал комментировать высказывания россиянина Семена Елистратова, сделанные им после завоевания бронзы в шорт–треке на Олимпиаде–2018. Спортсмен посвятил свою медаль соотечественникам, которых МОК «подло и мерзко» не пустил на эти Игры.

«В МОК есть специальная группа, которая следит за выполнением определенных условий. Как вы знаете, она учитывает не только букву, но и дух этих правил. Я не вижу смысла сейчас говорить о конкретных словах и спортсменах. В конце Игр эта группа подготовит свой доклад и даст оценку», — заявил Адамс.

Как известно, на дистанции 1500 метров Елистратов взял бронзу. Это награда стала первой для команды олимпийских атлетов из России на нынешних Играх. «Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили от Олимпиады. Держитесь и боритесь», — заявил тогда Елистратов, который еле сдержал слезы во время награждения.

Двукратная чемпионка Андерсон из США

Что касается остальных, то надо отметить достижение американской сноубордистки Джейми Андерсон. которая завоевала золотую медаль Олимпийских игр в Пхенчхане в дисциплине слоупстайл. 27–летняя Андерсон победила в этой дисциплине на вторых Играх подряд и принесла сборной США вторую золотую медаль на Играх а Пхенчхане.

Финал, кстати, начался с задержкой в 75 минут из–за сильного ветра, который во время соревнований периодически усиливался. Под угрозой в этот день из–за шквального ветра были и биатлонные соревнования, но в конце концов обошлось. А вот горнолыжникам не везет второй день подряд. Сначала был отменен скоростной спуск у мужчин, на следующий день — гигантский слалом у женщин. А значит, и Лелде Гасьюна вынуждена отдыхать.

В отсутствии сильнейших российских лыжников, ведь пьедестал почета в мужском скиатлоне оказался норвежским — олимпийским чемпионом стал дебютант Игр Симен Хегстад Крюгер, серебро — у Мартина Йонсруда Сундбю, бронза — у Ханса Кристер Холунна. В скиатлоне половину дистанции лыжники преодолевают классическим ходом, вторую часть — коньковым ходом. В гонке на 30 км все решилось за пять километров до финиша. Из большой группы лидеров мощный рывок предпринял олимпийский дебютант Крюгер — менее титулованный из квартета норвежцев. Крюгер создал задел в 25 секунд, а оставшиеся пару километров дотерпел до финиша. Ответным ускорением лидера пытались достать Сундбю и Холунн, но не успели, отстав на 8–9 секунд. Россиянин Денис Спицов в соперничестве с французом Морисом Монифика финишировал четвертым.

Владимир ИВАНОВ.

Фото: Пока что в женском биатлоне неинтересно: две гонки и две победы немки Лауры Дальмайер.