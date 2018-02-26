Немецкий хоккеист объяснил проигрыш России(10)

Лента новостей
«Судьба Латвии плачевна» Nokia из «Матрицы» возвращается Россию обвинили в атаке на Латвию Создан «заменитель пап» для путешествий США не готовы к настоящей войне Олимпийцам России удалось уйти от позора Экономист: Рухнула мечта Латвии... В РПЦ ответили на закрытие храма в Иерусалиме из-за налогов Латышский поэт: я работал с КГБ, чтобы разоблачить себя!
Eще в разделе
Олимпийцам России удалось уйти от позора Западные СМИ оскорбили россиян после победы хоккеистов Назван кандидат на замену Знарку Латвия заняла последнее место по медалям на Олимпийских играх Знарок может оставить пост главного тренера сборной РФ после золота Олимпийских игр
Герман Бергер
17:40 25.02.2018
Спорт / Спортсмены

Германия не смогла стать золотым призёром олимпийских соревнований по хоккею в Пхёнчхане из-за толчка в спину, сообщает Focus. Об это заявил один из игроков немецкой сборной, посетовавший на то хладнокровие, с которым россияне воспользовались внештатной ситуацией на льду.

Германии не хватило 55 секунд, чтобы завоевать золото на Олимпиаде. В последней трети матча немецкая сборная имела численное преимущество и вела 3:2. «Олимпийские атлеты из России»  сняли с ворот вратаря, чтобы выровнять соотношение сил. А в результате они оказались в большинстве. После обидного поражения Янник Зайденберг (защитник сборной Германии. — ИноТВ) объяснил Eurosport, как такое могло получиться:

 

«У российских ворот шла борьба. Мне в спину провели силовой приём, и у меня упал шлем, после чего я был вынужден покинуть лёд. После этого россияне на короткое время оказались в большинстве 5-4 и хладнокровно этим воспользовались».

 

Получается, что против четырёх немецких хоккеистов на площадке играло пять российских. Однако Зайденберг показал, что умеет проигрывать: «Но сразу после игры об этом забываешь. Мы гордимся, что завоевали серебро». Теперь немецкая команда собирается отпраздновать небывалый успех. «Это будет крутая вечеринка и ночь, которую мы никогда не забудем», — сказал Зайденберг.

ИНО TV / Фото
Комментарии (10)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Странно... 17:48 25:02:2018

А куда же смотрели судьи? Уж кому, кому, но России такую шалость не простили бы. Россия же не Америка :)

« ответить
Profile_default
Да 17:53 25:02:2018

Начинается.....

« ответить
Profile_default
Тополь М 18:05 25:02:2018

Понеслось!!!!

« ответить
Profile_default
Квинто 18:08 25:02:2018

Быдло немецкое вам дали пизды так селите и не пиздите

« ответить
Profile_default
Саксофоб 18:14 25:02:2018

Так перейди в фигурное катание-там не толкают.

« ответить
Profile_default
Там больно 18:24 25:02:2018

Там приходится падать на лед с большой высоты ... без защиты.

« ответить
Profile_default
Там больно 18:27 25:02:2018

Там приходится биться о лед ... С большой высоты... И без защиты.

« ответить
12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV