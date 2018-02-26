Германии не хватило 55 секунд, чтобы завоевать золото на Олимпиаде. В последней трети матча немецкая сборная имела численное преимущество и вела 3:2. «Олимпийские атлеты из России» сняли с ворот вратаря, чтобы выровнять соотношение сил. А в результате они оказались в большинстве. После обидного поражения Янник Зайденберг (защитник сборной Германии. — ИноТВ) объяснил Eurosport, как такое могло получиться:
«У российских ворот шла борьба. Мне в спину провели силовой приём, и у меня упал шлем, после чего я был вынужден покинуть лёд. После этого россияне на короткое время оказались в большинстве 5-4 и хладнокровно этим воспользовались».
Получается, что против четырёх немецких хоккеистов на площадке играло пять российских. Однако Зайденберг показал, что умеет проигрывать: «Но сразу после игры об этом забываешь. Мы гордимся, что завоевали серебро». Теперь немецкая команда собирается отпраздновать небывалый успех. «Это будет крутая вечеринка и ночь, которую мы никогда не забудем», — сказал Зайденберг.
А куда же смотрели судьи? Уж кому, кому, но России такую шалость не простили бы. Россия же не Америка :)« ответить
Начинается.....« ответить
Понеслось!!!!« ответить
Быдло немецкое вам дали пизды так селите и не пиздите« ответить
Так перейди в фигурное катание-там не толкают.« ответить
Там приходится падать на лед с большой высоты ... без защиты.« ответить
Там приходится биться о лед ... С большой высоты... И без защиты.« ответить