Решение демографического кризиса хоть и является приоритетом для президента Владимира Путина, Российской Федерации всё равно «не хватает россиян», пишет Neue Zürcher Zeitung.

Более того, ближайшие несколько лет Россия недосчитается миллионов работников, в результате чего страна понесёт «серьёзные потери», убеждён автор статьи Беньямин Трибе.

Несмотря на то что демография, наряду с безопасностью и обороной страны, является приоритетом для главы Кремля Владимира Путина, Российской Федерации всё равно «не хватает россиян», пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Так, например, с 1 января 2018 года, по указу главы Кремля, семьям будут предоставляться ежемесячные денежные выплаты за первого ребёнка. Продолжение получит и программа материнского капитала. «За как можно более многочисленное потомство» семьи также смогут взять льготные ипотеки и получать дополнительные пособия. В течение следующих трёх лет это обойдётся бюджету России в $9 млрд, подчёркивает автор статьи Беньямин Трибе.

«Цель ясна настолько же, насколько она сложна в достижении: численность населения Российской Федерации не должна больше сокращаться», — поясняет журналист швейцарской газеты.

Впрочем, как ожидают Международная организация труда и рейтинговое агентство Standard & Poor's, к 2050 году численность населения России уменьшится со 146,8 млн до 130 млн человек, продолжает автор статьи.

«Одно обстоятельство заставляет российских экономических экспертов, предпринимателей и государственных деятелей в равной степени морщить лбы: в следующие годы уменьшение численности населения будет сопровождаться сверхпропорциональным сокращением рабочей силы», — утверждает Беньямин Трибе.

По данным министра экономического развития России Максима Орешкина, в течение ближайших шести лет количество работников в Российской Федерации ежегодно будет уменьшаться на 800 тыс. человек. По оценкам же российского банка ВТБ, в течение следующих восьми лет — на 500 тыс. каждый год.

«Однако этого уже достаточно, чтобы рост валового внутреннего продукта России ежегодно сокращался на 0,5 процента. Это будут серьёзные потери для Российской Федерации, которая в 2015 и 2016 годах преодолела рецессию, в 2017-м предположительно добилась роста ВВП на 2 процента и, как страна с переходной экономикой, обладает низким потенциалом роста — 1,5 процента — согласно Международному валютному фонду», — констатирует журналист Neue Zürcher Zeitung.

Как отмечает автор статьи, при помощи притока рабочей силы из-за рубежа так просто из сложившейся ситуации не выйти.

«Вот уже на протяжении многих лет Россия является целью рабочих мигрантов из Средней Азии и с Кавказа. Экономический кризис, протекционизм и национализм в Российской Федерации способствовали снижению притока (трудовых мигрантов. — ИноТВ). В первой половине 2017 года уже не удалось компенсировать естественную убыль населения за счёт иммиграции — и это притом, что в последние три года количество мигрантов с Украины резко возросло», — подчёркивает Беньямин Трибе.