Путину просто придётся использовать оставшееся время для модернизации страны, чтобы в будущем не «ассоциироваться с застоем», подчёркивает автор статьи Франк Нинхойзен.
Если, конечно, настоящая задача Путина заключается именно в этом...
Россия пробуждается от «новогоднего сна» и сразу же погружается в предвыборную борьбу за «самый могущественный пост в мире», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Впрочем, президентские выборы в Российской Федерации «никаких сюрпризов не принесут», а само переизбрание на четвёртый срок для главы Кремля Владимира Путина — и вовсе «пустяк» и «прогулка», считает автор статьи Франк Нинхойзен.
Для российского лидера четвёртый срок на посту президента России будет, пожалуй, последним и, возможно, «самым сложным», поскольку речь идёт о его «наследие». «Путину предстоит решить сложнейшую для него задачу: кто будет управлять довольной Россией после него?» — поясняет немецкий журналист.
К ещё одному «междуцарствию а-ля Медведев» и последующему возвращению нынешний глава Кремля стремиться не будет, убеждён Франк Нинхойзен. Поэтому позаботиться о преемнике, по словам обозревателя Süddeutsche Zeitung, ему придётся в ближайшие шесть лет.
Однако чтобы «наследие продолжало жить» просто решить «вопрос с властью для постпутинской эры» недостаточно. «Если Путин хочет ещё раз оставить глубокий след в истории, он должен использовать оставшееся время для модернизации страны. В противном случае его имя позднее будет также ассоциироваться с застоем», — подчёркивает автор статьи.
В последние годы Россия, несмотря на политические и военные успехи, не стала, в отличие от Китая, «экономически развитым государством». «Страна борется с низкими показателями роста и теряет связь с ведущими индустриальными странами, — констатирует журналист немецкой газеты. — Россию можно назвать современной и конкурентоспособной на мировом уровне лишь тогда, когда речь заходит об оборонной промышленности».
По мнению Франка Нинхойзена, президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что ему необходимо повышать не только самооценку, но и благосостояние россиян. «Ощутимые улучшение уровня жизни и повышение доходов он провозгласил главными целями следующего президентства. Впрочем, чтобы этого добиться, необходимо не урезать, а как раз предоставлять всё больше общественных и экономических свобод. А вот этого пока не предвидится. Путин на уступки не пойдёт», — подводит итог автор статьи.
С хйо или без этого уродца россия страна нелюдей и выродков..таковых в стране более 80%..а это не лечиться..так что изменить что то можно кардинальными методами..« ответить
ты самый обыкновенный подлец и провокатор ваня.« ответить
Ты взял себе ник красивого русского имени и постоянно его позоришь.
У нас есть люди, которые по твоему IP вычислили и где ты живёшь и откуда ты свои гадости пишешь.
Так что жди в гости.
Я это слышу годами...что то новое не придумали?нет?ну тупые....« ответить
Это чмо живёт около Библиотеки в холупе без удобств, ненавидит всех, пьяный всех оскорбляет и хамит, за что не раз получал по морде, поэтому его морда похожа на раздавленную мятую и усохшую свёклу с кривым носом, длинный и худой как глист. Очень похож на мужика, который яйца к асфальту гвоздём приколотил, только ещё страшнее.« ответить
Я его считаю потенциально-опасным для общества, такого пора изолировать.
у Пецы Потрошенко срок будет не последний но уже за решеткой после суда в ГААГЕ за убийство своих граждан на Донбассе« ответить
Problema v rotsiljdax rokfellerax morganax fordax sorosax poka ix ne unictozatj spokoistvije na zemle ne zdite !!!« ответить
Россия дикая нищая умственно отсталая страна третьего мира..в этом опасность..быдло оно без мозгов и морали..украинские события тому подтверждение..пока есть такая страна как россия мира в мире не будет и всем надо готовиться к войне« ответить
Да. Клинически тяжёлый случай господа. Медицина тут бессильна. Самое интересное, как я заметил, этот недоносок ни статьи не читает ни коменты чужие не читает. Такое впечатление, что на работе. Чудно и смешно. А Ванятка скажи, что нибудь.« ответить
Придет время, за все ответишь, погань« ответить
Это 48-летний варзилоид-дебилоид, троллит тут за 30 копеек -1 коммент. У него много ников:ваня, ИвАн,Путин и тд. это длинный, как скелет худой и психбольной, ему в радость о6сирать Россию, Путина, русских. Психика серьёзно нарушена, это видно по его зловонным хамским комментам, и это не лечится. Он годен только на опыты в психушке.« ответить
Не был женат, детей нет, псих-одиночка, живёт в свинарнике без удобств.
И национальность хохол, заметьте не украинец.« ответить
izvini konechno, no ti ne dostoin govoritj o teh ljudjah kotorie zhivut i borjatsja za svoju stranu. A otstalie nishebrodi vrode tebja, ustraivajut zavarushku v sobstvenoj strane, a potom zbegajut i ishut prichinu u ruskih. He-he ne nado nitj esli sam ot salo otkozalsja.« ответить
Давно бы следовало изменить твое существование простым методом, утопить тебя в той же навозной жиже, в которой тебя сделали« ответить
Русско животному миру правда не нравиться..проверено временем..правды это шолупень боится ...так в своих фантазиях и в словах киселя и помета соловья они герои спасители..а по правде обычные выродки и нелюди..разница большая..потому правду о себе никто слышать не хочет..фантазии красивей« ответить
Что за бред малолетнего недоноска. Ничего не понял.« ответить
Этому "малолетке" 48 лет!« ответить
О, да это старый пидор« ответить
Тогда в переносном смысле , а пишет как малолетний недоносок. Или с логикой не дружит.« ответить
A ja rad 4to ti besi6sya, Pravda ne nravitsya. Bednya6ka, tak tebe i nado :)« ответить
что то забыли о лукошенко,он у власти начиная с 1995 года,и молчат,сволочи.все устраивает,а если будет еще и сосать на западе,будет лучшим другом« ответить
Что то автор статьи не посчитал сколько лет у власти бабка Меркель.« ответить
Да и в принципе настрать, что про Путина думают немцы, ИвАны и патриотсы. Он о них вообще не думает.