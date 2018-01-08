Для Владимира Путина четвёртый срок на посту президента России будет хоть и последним, но в то же время самым сложным, ведь речь идёт о его «наследии», пишет Süddeutsche Zeitung.

Путину просто придётся использовать оставшееся время для модернизации страны, чтобы в будущем не «ассоциироваться с застоем», подчёркивает автор статьи Франк Нинхойзен.

Если, конечно, настоящая задача Путина заключается именно в этом...

Россия пробуждается от «новогоднего сна» и сразу же погружается в предвыборную борьбу за «самый могущественный пост в мире», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Впрочем, президентские выборы в Российской Федерации «никаких сюрпризов не принесут», а само переизбрание на четвёртый срок для главы Кремля Владимира Путина — и вовсе «пустяк» и «прогулка», считает автор статьи Франк Нинхойзен.

Для российского лидера четвёртый срок на посту президента России будет, пожалуй, последним и, возможно, «самым сложным», поскольку речь идёт о его «наследие». «Путину предстоит решить сложнейшую для него задачу: кто будет управлять довольной Россией после него?» — поясняет немецкий журналист.

К ещё одному «междуцарствию а-ля Медведев» и последующему возвращению нынешний глава Кремля стремиться не будет, убеждён Франк Нинхойзен. Поэтому позаботиться о преемнике, по словам обозревателя Süddeutsche Zeitung, ему придётся в ближайшие шесть лет.

Однако чтобы «наследие продолжало жить» просто решить «вопрос с властью для постпутинской эры» недостаточно. «Если Путин хочет ещё раз оставить глубокий след в истории, он должен использовать оставшееся время для модернизации страны. В противном случае его имя позднее будет также ассоциироваться с застоем», — подчёркивает автор статьи.

В последние годы Россия, несмотря на политические и военные успехи, не стала, в отличие от Китая, «экономически развитым государством». «Страна борется с низкими показателями роста и теряет связь с ведущими индустриальными странами, — констатирует журналист немецкой газеты. — Россию можно назвать современной и конкурентоспособной на мировом уровне лишь тогда, когда речь заходит об оборонной промышленности».

По мнению Франка Нинхойзена, президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что ему необходимо повышать не только самооценку, но и благосостояние россиян. «Ощутимые улучшение уровня жизни и повышение доходов он провозгласил главными целями следующего президентства. Впрочем, чтобы этого добиться, необходимо не урезать, а как раз предоставлять всё больше общественных и экономических свобод. А вот этого пока не предвидится. Путин на уступки не пойдёт», — подводит итог автор статьи.