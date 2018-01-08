Немецкое СМИ: выборы Путина? Главная проблема в другом...(23)

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Герман Бергер
18:15 08.01.2018
В мире / Политика

Для Владимира Путина четвёртый срок на посту президента России будет хоть и последним, но в то же время самым сложным, ведь речь идёт о его «наследии», пишет Süddeutsche Zeitung.

Путину просто придётся использовать оставшееся время для модернизации страны, чтобы в будущем не «ассоциироваться с застоем», подчёркивает автор статьи Франк Нинхойзен.

 

Если, конечно, настоящая задача Путина заключается именно в этом...

 

Россия пробуждается от «новогоднего сна» и сразу же погружается в предвыборную борьбу за «самый могущественный пост в мире», пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

 

Впрочем, президентские выборы в Российской Федерации «никаких сюрпризов не принесут», а само переизбрание на четвёртый срок для главы Кремля Владимира Путина — и вовсе «пустяк» и «прогулка», считает автор статьи Франк Нинхойзен.

 

Для российского лидера четвёртый срок на посту президента России будет, пожалуй, последним и, возможно, «самым сложным», поскольку речь идёт о его «наследие». «Путину предстоит решить сложнейшую для него задачу: кто будет управлять довольной Россией после него?» — поясняет немецкий журналист.

 

К ещё одному «междуцарствию а-ля Медведев» и последующему возвращению нынешний глава Кремля стремиться не будет, убеждён Франк Нинхойзен. Поэтому позаботиться о преемнике, по словам обозревателя Süddeutsche Zeitung, ему придётся в ближайшие шесть лет.

 

Однако чтобы «наследие продолжало жить» просто решить «вопрос с властью для постпутинской эры» недостаточно. «Если Путин хочет ещё раз оставить глубокий след в истории, он должен использовать оставшееся время для модернизации страны. В противном случае его имя позднее будет также ассоциироваться с застоем», — подчёркивает автор статьи.

 

В последние годы Россия, несмотря на политические и военные успехи, не стала, в отличие от Китая, «экономически развитым государством». «Страна борется с низкими показателями роста и теряет связь с ведущими индустриальными странами, — констатирует журналист немецкой газеты. — Россию можно назвать современной и конкурентоспособной на мировом уровне лишь тогда, когда речь заходит об оборонной промышленности».

 

По мнению Франка Нинхойзена, президент России Владимир Путин прекрасно понимает, что ему необходимо повышать не только самооценку, но и благосостояние россиян. «Ощутимые улучшение уровня жизни и повышение доходов он провозгласил главными целями следующего президентства. Впрочем, чтобы этого добиться, необходимо не урезать, а как раз предоставлять всё больше общественных и экономических свобод. А вот этого пока не предвидится. Путин на уступки не пойдёт», — подводит итог автор статьи.

ИНО TV / Фото
Комментарии (23)
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ваня 18:34 08:01:2018

С хйо или без этого уродца россия страна нелюдей и выродков..таковых в стране более 80%..а это не лечиться..так что изменить что то можно кардинальными методами..

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Latviešu patriots 18:59 08:01:2018

ты самый обыкновенный подлец и провокатор ваня.
Ты взял себе ник красивого русского имени и постоянно его позоришь.
У нас есть люди, которые по твоему IP вычислили и где ты живёшь и откуда ты свои гадости пишешь.
Так что жди в гости.

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ваня 19:22 08:01:2018

Я это слышу годами...что то новое не придумали?нет?ну тупые....

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справка 19:35 08:01:2018

Это чмо живёт около Библиотеки в холупе без удобств, ненавидит всех, пьяный всех оскорбляет и хамит, за что не раз получал по морде, поэтому его морда похожа на раздавленную мятую и усохшую свёклу с кривым носом, длинный и худой как глист. Очень похож на мужика, который яйца к асфальту гвоздём приколотил, только ещё страшнее.
Я его считаю потенциально-опасным для общества, такого пора изолировать.

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Александр Шерстобитов 20:36 08:01:2018

у Пецы Потрошенко срок будет не последний но уже за решеткой после суда в ГААГЕ за убийство своих граждан на Донбассе

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Grisa 20:55 08:01:2018

Problema v rotsiljdax rokfellerax morganax fordax sorosax poka ix ne unictozatj spokoistvije na zemle ne zdite !!!

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ваня 18:37 08:01:2018

Россия дикая нищая умственно отсталая страна третьего мира..в этом опасность..быдло оно без мозгов и морали..украинские события тому подтверждение..пока есть такая страна как россия мира в мире не будет и всем надо готовиться к войне

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Jurists 18:48 08:01:2018

Да. Клинически тяжёлый случай господа. Медицина тут бессильна. Самое интересное, как я заметил, этот недоносок ни статьи не читает ни коменты чужие не читает. Такое впечатление, что на работе. Чудно и смешно. А Ванятка скажи, что нибудь.

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Вот ведь как 18:51 08:01:2018

Придет время, за все ответишь, погань

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Диагноз 18:59 08:01:2018

Это 48-летний варзилоид-дебилоид, троллит тут за 30 копеек -1 коммент. У него много ников:ваня, ИвАн,Путин и тд. это длинный, как скелет худой и психбольной, ему в радость о6сирать Россию, Путина, русских. Психика серьёзно нарушена, это видно по его зловонным хамским комментам, и это не лечится. Он годен только на опыты в психушке.
Не был женат, детей нет, псих-одиночка, живёт в свинарнике без удобств.

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Jurists 19:06 08:01:2018

И национальность хохол, заметьте не украинец.

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sky 19:31 08:01:2018

izvini konechno, no ti ne dostoin govoritj o teh ljudjah kotorie zhivut i borjatsja za svoju stranu. A otstalie nishebrodi vrode tebja, ustraivajut zavarushku v sobstvenoj strane, a potom zbegajut i ishut prichinu u ruskih. He-he ne nado nitj esli sam ot salo otkozalsja.

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ванятке 18:49 08:01:2018

Давно бы следовало изменить твое существование простым методом, утопить тебя в той же навозной жиже, в которой тебя сделали

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ваня 19:05 08:01:2018

Русско животному миру правда не нравиться..проверено временем..правды это шолупень боится ...так в своих фантазиях и в словах киселя и помета соловья они герои спасители..а по правде обычные выродки и нелюди..разница большая..потому правду о себе никто слышать не хочет..фантазии красивей

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Jurists 19:08 08:01:2018

Что за бред малолетнего недоноска. Ничего не понял.

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Да уж! 19:17 08:01:2018

Этому "малолетке" 48 лет!

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22 19:28 08:01:2018

О, да это старый пидор

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Ну 19:29 08:01:2018

Тогда в переносном смысле , а пишет как малолетний недоносок. Или с логикой не дружит.

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pf 19:36 08:01:2018

A ja rad 4to ti besi6sya, Pravda ne nravitsya. Bednya6ka, tak tebe i nado :)

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что так запад волнует путин 19:26 08:01:2018

что то забыли о лукошенко,он у власти начиная с 1995 года,и молчат,сволочи.все устраивает,а если будет еще и сосать на западе,будет лучшим другом

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Уродец ваня, ИвАн 22:26 08:01:2018

Что то автор статьи не посчитал сколько лет у власти бабка Меркель.
Да и в принципе настрать, что про Путина думают немцы, ИвАны и патриотсы. Он о них вообще не думает.

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

Почему аборигены «Маскачки» не съели Кука? (3)

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