Неожиданное применение кухонных приспособлений

На кухне постоянно скапливается куча лишних вещей. Они заполняют ящики и полки, создавая беспорядок. Что делать? Избавляться от главной причины беспорядка — лишних гаджетов, которыми вы все равно никогда не пользуетесь, потому что не можете отыскать.

Ну а мы покажем, как можно использовать одну и ту же вещь на кухне для самых разных целей.

Ножницы для пиццы вместо ролика

Чтобы нарезать пиццу, не обязательно покупать нож-ролик. Вы можете использовать кухонные ножницы. Только наденьте рукавицы, если пицца слишком горячая.

Банка или стакан для теста вместо формочек

Зачем нужны специальные формы для резки теста, если под рукой всегда есть стакан или стеклянная банка. Чтобы тесто не прилипало к краям стакана, опускайте его сначала в блюдце с мукой.

Бутылка вместо скалки

Накройте тесто слоем бумаги для выпекания и раскатывайте его с помощью пустой бутылки.

Венчик вместо вспенивателя молока

Вам не понадобится модный гаджет для взбивания молока. Возьмите небольшую кастрюлю и обычный венчик, подогрейте молоко на среднем огне, пока оно не начнет пениться. Снимите с плиты и быстро взбивайте.

Баночка из-под йогурта вместо мерного стакана

Заменить мерный стакан можно пустым контейнером из-под йогурта, на котором всегда указан объем. Это удобно, потому что контейнер можно потом просто выбросить.

Формы для кексов для яиц-пашот

Чтобы приготовить яйца-пашот не нужно покупать специальные формы. Используйте формочки для кексов. Положите в каждую чайную ложку сливочного масла и разбейте яйцо. Разместите формы на решетке и поставьте ее на кастрюлю с водой. Когда вода закипит, накройте формы крышкой и варите 4-7 минут.

Форма для запекания вместо большой сковороды

Большая сковорода действительно может понадобиться, если нужно приготовить завтрак на целую компанию. Тогда можно взять из духовки форму для запекания и разместить ее сразу на двух конфорках.

Терка для тостов

Если хлеб немного пригорел в тостере, его можно спасти, счистив пригоревшие участки с помощью обыкновенной терки.

Скалка вместо ступки

Если нужно размельчить орехи, сухари или печенье, поместите их в пакет и раскатайте скалкой.

Дуршлаг вместо ведерка для льда

Поместите дуршлаг в большую миску, заполните ее льдом и поставьте на лед напитки. Растаявшая вода будет стекать в миску, и никому не придется вылавливать напитки из ледяной воды.

Шейкер для взбивания яиц

Если дома есть коктейльный шейкер, его удобно использовать для приготовления скрэмблов, а также салатных заправок, соусов и маринадов.