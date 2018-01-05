Нерадивым домовладельцам — уголовная ответственность

Комиссия по деградирующим среду зданиям Рижской думы намерена подготовить поправки в законы, регламентирующие права и обязанности владельцев недвижимости. Об этом сообщил председатель комитета имущества столичного самоуправления Олег Буров на первом в этом году заседании.

Изменения в законодательные акты – на основании договора с думой — подготовят специалисты из Юридической школы. Документ, который будет подан в Сейм, намерены подписать все члены комиссии, в которую входят представители и правящих, и оппозиционных партий. Что логично: если дома годами не ремонтируются и грозят обвалом, то тут уже не до политических споров.

В настоящее время столичное самоуправление остается заложником ситуации. В ее распоряжении не так уж много средств воздействия на нерадивых домовладельцев. Некоторые из них предпочитают годами платить штрафы и повышенный налог, поскольку это дешевле, чем реновировать или сносить здание. Наложить арест на опасный дом тоже не всегда возможно. Как правило, такие проблемные объекты уже заложены в банке, а порой и не один раз. Часто дело тормозят разногласия собственников, их неумение найти разумный компромисс.

Предложение комиссии по деградирующим среду зданиям суровое, но, как считают ее участники, справедливое. Те, чье имущество угрожает жизни и здоровью людей, должны отвечать по уголовным статьям. Возможно, это заставит их пошевелиться…

Олег Буров надеется, что подготовленные комиссией поправки успеет рассмотреть еще нынешний созыв парламента. Дело не терпит отлагательства, ведь речь идет о жизни и здоровье рижан и гостей города.