Удельный вес вкладов нерезидентов в привлеченных латвийскими банками вкладах в конце 2017 года составил 39,7% и был самым низким за последние годы. В конце 2016 года он составлял 42,8%, в конце 2015 — 53,4%, в конце 2014 — 51,7%, в конце 2013 — 47,3%, в конце 2012 — 48,9%, в конце 2011 — 47,2%, в конце 2010 — 41,6%.
Сумма вкладов частных лиц-нерезидентов в 2017 году сократилась на 114,905 млн евро (5,6%) — до 1,938 млрд евро, предприятий-нерезидентов — на 1,11 млрд евро (16,7%), до 5,537 млрд евро.
В конце 2017 года вклады нерезидентов до востребования составили 7,182 млрд евро или 89,2% всех вкладов нерезидентов.
Вклады иностранных клиентов в конце прошлого года были в основном в долларах США (53,4%) и в евро (42,5%).
40,1% вкладов нерезидентов составили вклады клиентов из стран Европейской экономической зоны, 18,2% — из стран СНГ, 41,7% — из других стран.
А ведь совсем недавно звучало из всех утюгов-мы ближе чем Швейцария! Что, все, сказке конец. Сливайте воду, чтоб Титаник не утонул« ответить
Я рад, что успел закрыть счета с Себе, Цитатделях и в Норвике,так, что я тоже лепту внес в отрицательный баланс, хоть и был резидентом на то время. Хотя Парекс(цитадель) закрыл раньше, когда они начали заставлять меня анкету писать, которую нерезидентам полагается, послал их и перевел в Норвик, Норвик никакой анкеты не требовал с человека с ПВЖ« ответить
давно вывел деньги с этих талаапонских банков и закрыл все счета!нахуууй рисковать!в этой стране правят необразованые обезьяны!поэтому риск потерять бабки высокий!« ответить
необразованые, жадные и глупые« ответить
"а л ч н ы е", сельпо рулит...« ответить
пуйло старое кремлевское чмо опять мутит воду .старик страдает даунизмом и запорами и поэтому у царька крышу рвет« ответить
Правильно делают. Во что тут вкладывать? Да еще скандалы эти. Большие деньги не любят скандалов.« ответить
Как можно держать здесь свои деньги. если непонятно, что с ними будет завтра.« ответить
БАНКОВСКАЯ МАФИЯ ЛАТВИИ ТЕРПИТ КАТАСТРОФУ....« ответить
АМЕРИКАНСКАЯ КРЫША НЕ ВЛЕЗАЕТ...
ПУТИН ВИНОВАТ,НЕ?!