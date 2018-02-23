Сумма привлеченных латвийскими банками вкладов иностранных клиентов в 2017 году уменьшилась на 1,097 млрд евро (12%) и в конце года составила 8,055 млрд евро, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала.

Удельный вес вкладов нерезидентов в привлеченных латвийскими банками вкладах в конце 2017 года составил 39,7% и был самым низким за последние годы. В конце 2016 года он составлял 42,8%, в конце 2015 — 53,4%, в конце 2014 — 51,7%, в конце 2013 — 47,3%, в конце 2012 — 48,9%, в конце 2011 — 47,2%, в конце 2010 — 41,6%.

Сумма вкладов частных лиц-нерезидентов в 2017 году сократилась на 114,905 млн евро (5,6%) — до 1,938 млрд евро, предприятий-нерезидентов — на 1,11 млрд евро (16,7%), до 5,537 млрд евро.

В конце 2017 года вклады нерезидентов до востребования составили 7,182 млрд евро или 89,2% всех вкладов нерезидентов.

Вклады иностранных клиентов в конце прошлого года были в основном в долларах США (53,4%) и в евро (42,5%).

40,1% вкладов нерезидентов составили вклады клиентов из стран Европейской экономической зоны, 18,2% — из стран СНГ, 41,7% — из других стран.