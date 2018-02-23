Нерезиденты быстро выводят вклады из латвийских банков(10)

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Владимир Бучельников
13:15 23.02.2018
Экономика / Банки

Сумма привлеченных латвийскими банками вкладов иностранных клиентов в 2017 году уменьшилась на 1,097 млрд евро (12%) и в конце года составила 8,055 млрд евро, сообщили агентству ЛЕТА в Комиссии рынка финансов и капитала.

Удельный вес вкладов нерезидентов в привлеченных латвийскими банками вкладах в конце 2017 года составил 39,7% и был самым низким за последние годы. В конце 2016 года он составлял 42,8%, в конце 2015 — 53,4%, в конце 2014 — 51,7%, в конце 2013 — 47,3%, в конце 2012 — 48,9%, в конце 2011 — 47,2%, в конце 2010 — 41,6%.

 

Сумма вкладов частных лиц-нерезидентов в 2017 году сократилась на 114,905 млн евро (5,6%) — до 1,938 млрд евро, предприятий-нерезидентов — на 1,11 млрд евро (16,7%), до 5,537 млрд евро.

 

В конце 2017 года вклады нерезидентов до востребования составили 7,182 млрд евро или 89,2% всех вкладов нерезидентов.

 

Вклады иностранных клиентов в конце прошлого года были в основном в долларах США (53,4%) и в евро (42,5%).

 

40,1% вкладов нерезидентов составили вклады клиентов из стран Европейской экономической зоны, 18,2% — из стран СНГ, 41,7% — из других стран.

LETA / Фото
Комментарии (10)
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Ахмед 13:34 23:02:2018

А ведь совсем недавно звучало из всех утюгов-мы ближе чем Швейцария! Что, все, сказке конец. Сливайте воду, чтоб Титаник не утонул

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Пророк 17:18 23:02:2018

Я рад, что успел закрыть счета с Себе, Цитатделях и в Норвике,так, что я тоже лепту внес в отрицательный баланс, хоть и был резидентом на то время. Хотя Парекс(цитадель) закрыл раньше, когда они начали заставлять меня анкету писать, которую нерезидентам полагается, послал их и перевел в Норвик, Норвик никакой анкеты не требовал с человека с ПВЖ

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латыш наступивший в собственное гааавно 13:48 23:02:2018

давно вывел деньги с этих талаапонских банков и закрыл все счета!нахуууй рисковать!в этой стране правят необразованые обезьяны!поэтому риск потерять бабки высокий!

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ин-на 13:57 23:02:2018

необразованые, жадные и глупые

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не то слово 14:27 23:02:2018

"а л ч н ы е", сельпо рулит...

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ин-на 17:38 23:02:2018

пуйло старое кремлевское чмо опять мутит воду .старик страдает даунизмом и запорами и поэтому у царька крышу рвет

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Петя 13:55 23:02:2018

Правильно делают. Во что тут вкладывать? Да еще скандалы эти. Большие деньги не любят скандалов.

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правильно 14:26 23:02:2018

Как можно держать здесь свои деньги. если непонятно, что с ними будет завтра.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 16:54 23:02:2018

БАНКОВСКАЯ МАФИЯ ЛАТВИИ ТЕРПИТ КАТАСТРОФУ....
АМЕРИКАНСКАЯ КРЫША НЕ ВЛЕЗАЕТ...
ПУТИН ВИНОВАТ,НЕ?!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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