Мы любим продукты, которые стоят недорого, а использовать их можно повсеместно. Тальк или детская присыпка как раз один из таких. Смотрите, где его можно использовать.

Вместо шампуня

Если у вас волосы слишком быстро становятся жирными, можно использовать присыпку, как сухой шампунь. Работает лучше на светлых волосах, т.к. на темных может быть заметен белесый оттенок.

Для обуви на высоких каблуках

Если насыпать немного талька в обувь, она не будет натирать и скользить. Стопы будут сухими , а вам будет удобнее.

Для защиты цветочных луковиц

Чтобы предохранить луковицы тюльпанов, гладиолусов и т.д. от загнивания и других болезней, присыпьте их тальком.

Для ресниц

Ваши ресницы будут пышнее и объемнее, если перед тем, как наносить тушь, вы положите небольшой слой талька. Он обволакивает реснички, от чего они кажутся гуще.

То же самое можно сделать и с бровями, если вам хочется, чтобы взгляд стал выразительнее.

От пятен

На белых тканях не останется желтых пятен от пота, если во время глажения насыпать тальк на зону подмышек.

Тальком можно также обработать жирные пятна от косметики или растительных масел, а затем стереть с ткани с помощью ложки или бумажного полотенца.

От муравьев

Присыпка — хороший и безопасный способ отпугнуть муравьев, которые проложили дорожку в ваш дом.

От прыщей

Небольшие ранки и прыщики на коже быстрее пройдут, если присыпать их тальком. Он отлично их подсушивает.

Еще один вариант — использовать тальк после депиляции. Он успокаивает раздражения на коже.

Для шерсти животных

Посыпьте тальк на подшерсток, а затем расчешите собачку. Расчесывать будет легче, а от собачки не будет пахнуть псиной.

Для распутывания цепочек

Тонкая цепочка сильно запуталась? Посыпьте ее тальком, а затем распутывайте с помощью иголки.