Бывший советский офицер Эйнар Граудиньш поздравляет Латвию с 23 февраля!

«Любые фланги обеспечены, когда на флангах латыши» — писал пролетарский поэт Демьян Бедный. И был совершенно прав, имея в виду Красных латышских стрелков. Театры различных военных действий неоднократно доказывали, что героизм латышей высоко ценился и собственным командованием, и противником. Сегодня, в угоду конъюнктуре, стрелки стали просто Латышскими. Что, впрочем, ничуть не умаляет их роли в истории Страны Советов и ее вооруженных сил.

«Именно латыши стояли у истоков создания Рабоче-крестьянской Красной армии, 100-летие которой отмечается сегодня», — напоминает Эйнар Граудиньш, бывший советский офицер и выпускник Ярославского высшего военно-финансового училища им. Хрулёва. — 23 февраля в Латвии должен быть праздничным, выходным днем. И могу обосновать, что для этого есть все исторические предпосылки».

С чем вас и поздравляем!

— Итак, сегодня, 23 февраля, рабоче-крестьянская Красная армия и правопреемник этой армии, которую мы знаем как Советскую, а ныне – вооруженные силы Российской Федерации — празднует 100-летие, — говорит Эйнар. — И я поздравляю латвийцев и особенно латышей с этим праздником. Именно латыши 100 лет назад принимали присягу и давали клятву на верность родине. Почему выделяю именно латышей, и какое отношение именно они имеют к этому празднику? Вот – факты.

Красную армию, позже – советские вооруженные силы, которая в мировую историю вошла с определением «несокрушимая и легендарная», создал ни кто иной, а именно латыши. Обратимся к историческим материалам, которые опубликованы в разное время – и в советское, и в наши дни. Это статьи и книги, свободные интернет-ресурсы. Причем, факты, изложенные в разное время, везде совпадают. И эту историю изменить уже невозможно.

Например, есть такая книга «Революционные латышские стрелки», изданная издательством «Зинатне» в 1980 году под редакцией академиков АН ЛССР А.Дризула и Я.Крастыня. Здесь очень четко написано, что такое Красная армия:

«Приказом Народного комиссариата по военным делам № 263 от 13 апреля 1918 года латышские полки были объединены в Латышскую стрелковую советскую дивизию – первую дивизию Красной армии. В дивизии предусматривались все роды войск: 9 стрелковых полков, кавалерийский полк, артиллерийская бригада, инженерные и технические части. «Латышская дивизия, — писал Иоаким Вациетис, — была ПЕРВЫМ регулярным и организованным по правилам военного искусства боевым соединением Советской власти». Начальником дивизии был назначен И. Вациетис, комиссарами – К.Петерсон и К.Дозитис, хорошо знакомые стрелкам и пользовавшиеся среди них большим авторитетом».

А что пишут в 2017 году? В вышедшей в издательстве «Алгоритм» (Москва) книге «Латышские стрелки. Мировая революция как война за справедливость» ее автор Манфред Шнепс-Шнеппе отмечает: «К середине апреля в дивизии было около 7000, к середине сентября – 11 500, а к концу ноября – уже 17 000 стрелков. Латышская стрелковая советская дивизия стала основой регулярной Красной армии. Иоаким Вациетис был главнокомандующим Вооруженными силами РСФСР с сентября 1918 года по 9 июля 1919 года».

Это ПЕРВЫЙ главком советских вооруженных сил!

Первые среди равных

— Идем дальше, — продолжает Граудиньш, — смотрим профессиональную литературу. Журнал «Советские вооруженные силы. Вопросы и ответы», издательство политической литературы, Москва, 1987 год. Вопрос: как отмечались героические подвиги бойцов и командиров Красной армии в борьбе с интервентами и белогвардейцами? Ответ: «Почетное революционное Красное знамя с надписью «От ВЦИК» — первая в Советской республике государственная награда за боевые подвиги – была учреждена летом 1918 года для награждения за мужество и героизм на фронтах гражданской войны подразделений, частей и соединений всех родов войск Красной армии и Военно-морского флота – полков, батарей и дивизионов, бронепоездов и автоброневых отрядов, боевых кораблей и авиационных отрядов, стрелковых и кавалерийских бригад и дивизий, а также участвовавших в боях военно-учебных заведений.

Для награжденных подразделений, частей и соединений Почетное революционное Красное знамя являлось и их боевым знаменем. И ПЕРВЫМ эту почетную награду получил 5-й Земгальский латышский стрелковый полк за стойкость и мужество в боях за Казань».

Обратите внимание: первым! Как говорится, слов из песни не выкинешь.

Но и вторая высшая военная награда – то же знамя – опять досталась латышам. За отражение атак войск Юденича на Петроград и полный их разгром. И третье знамя тоже получили латышские стрелки – за взятие Перекопа.

Можно посмотреть и интернет-ресурсы, которые, возможно, что-то трактуют уже в ином идеологическом аспекте. Посмотрим саму фактологию, без идеологии. Читаем: «Столь эталонные «солдаты революции» пригодились, например, для исторического разгона Учредительного собрания в начале января 1918 года, положившего начало большевистской диктатуре в стране. Еще 250 человек «самых-самых» были выделены в особый сводный отряд под командой бывшего подпоручика царской армии Яна Петерсона, которому поручалась охрана «колыбели революции» — Смольного дворца. Именно эти стрелки охраняли поезд, перевозивший Ленина и членов правительства советской России в новую столицу – Москву. А там отряд Петерсона, который позднее преобразовался в отдельный полк, взял под охрану Кремль, где жили и работали руководители страны».

Идем дальше. Есть такой латыш – Ян Фрицевич Фабрициус. Этот известный командир и комиссар Красной армии стал ПЕРВЫМ четырехкратным кавалером высшей на тот момент награды СССР – ордена Красного Знамени. Первым в истории Советского Союза!

Видите, сколько уже квалификаций «первый» у нас с вами получилось во время беседы? И это далеко не последнее первенство.

Есть такой известный герой Поль Матисович Арман: его настоящее имя Пауль Тилтиньш, псевдоним — «майор Грейзе». Чистый латыш. Этот человек был ПЕРВЫМ в истории Красной армии танкистом, удостоенным звания Героя Советского Союза. Он воевал на стороне республиканцев в Испании. 29 октября 1936 года в бою у населенного пункта Сесения танковая рота Т-26 под командованием капитана Поля Армана нанесла противнику внезапный удар. Лично П.Арман уничтожил три танка и много живой силы противника. Находясь в горящем танке, несмотря на контузию, продолжал руководить боем роты. Подчиненный П.Армана, С.К.Осадчий, совершил в том бою первый в мире танковый таран, столкнув в лощину итальянскую танкетку «Ансальдо».

Почему Тилтиньш стал Арманом? Потому что все советские военные специалисты и советники там были под псевдонимами, из соображений конспирации.

И разведку – тоже мы?

— И еще одна вещь, которой нам особенно надо гордиться, — замечает Эйнар. -. Многие этого не знают, потому что сейчас об этом не говорят – будто такого не было. А говорить надо.

Есть такая статья «Ян Берзин по прозвищу «Старик». Вот только фрагмент: «Зейбот (конечно, тоже латыш!) был организатором, заложившим основы разведывательного дела, а вывел военную разведку на мировой уровень человек, с которым он четыре года проработал бок о бок, и которого рекомендовал на свое место. Именно при Яне Карловиче Берзине создается блестяще себя показавшая разведсеть, в составе которой действовали те, кого позже назовут «великими нелегалами» и про которых до сих пор пишут книги и снимают фильмы. Это Рихард Зорге, Лев Маневич, Анри Робинсон (Арнольд Шнеэ), Артур Адамс, Ян Черняк, Шандор Радо и другие. Она выдержала проверку на прочность при последующей чехарде начальников, после увольнений, арестов, расстрела немалого числа ее сотрудников в 1937-1940 гг.». Эти люди действительно вошли в «золотой фонд» не только советской, но и мировой разведки. Разведсеть нелегалов была создана по всему миру. Латыши же стояли у истоков группы «Красная капелла».

Посмотрим сегодня источники про историю военной разведки России – ГРУ (три мифические буквы). Даже само название — аббревиатура — вплоть до 80-х годов была засекречена. Это самая могущественная разведслужба в мировой истории. И я могу сказать, что даже учась в высшем военном училище, о ГРУ как таковом – что это за структура и чем она занимается, — лично я узнал только на 4-м курсе, когда нас начинали готовить по профильным направлениям.

Так вот, в различных источниках сегодня можно найти такую информацию о Яне Карловиче Берзине (настоящее имя – Петерис Янович Кюзис, прозвище – Старик). Всего одно предложение: «В январе-мае 1919 года Берзин – заместитель наркома внутренних дел Советской Латвии. В декабре 1920 года переведен на службу в Разведуправление РККА. В марте 1924 – апреле 1935 года – начальник 4-го (разведывательного) управления штаба РККА, фактически создал систему военной разведки СССР». Подчеркнем еще раз: это была самая могущественная разведслужба в мире.

Маленький да удаленький

— Теперь переходим к Великой Отечественной войне. Есть такая книжка «Латышские формирования Советской армии на фронтах великой Отечественной войны», написал ее латвийский военный историк Василий Иванович Савченко. В этой книге мы опять видим весьма показательные детали.

Например, 3 августа 1941 года — самые критические дни, потому что немцы уже рвались к Москве! — последовало постановление Государственного Комитета обороны СССР, в котором говорилось: «1.Принять предложение ЦК КП (б) Латвии о создании Латвийской стрелковой дивизии с включением ее в состав Северо-Западного фронта. 2. Поручить ЦК КП (б) Латвии и Совнаркому Латвийской ССР совместно со штабом Северо-Западного фронта приступить к формированию Латвийской стрелковой дивизии из состава бойцов бывшей рабочей гвардии, милиции, партийно-советских работников и других граждан латвийской ССР, эвакуированных на территорию РСФСР».

В сравнительно короткий срок части и подразделения Латышской дивизии были в основном сформированы. 12 сентября (этот день считался потом днем рождения дивизии) воины соединения принесли присягу, вслед за чем секретарь ЦК КП Латвии Я.Э.Калнберзин и председатель Совнаркома Латвийской ССР В.Т.Лацис вручили дивизии боевые знамена.

То есть, это было уже 12 сентября. Сколько прошло времени? Месяц! И дивизия есть. Что важно? Что это соединение – дивизия, — получившая наименование 201-я Латышская стрелковая дивизия имела в своем составе 51% — латышей, 26% — русских, 17% — евреев, 3% — поляков, 6% — представителей других национальностей. Причем, до 90% бойцов и командиров дивизии были гражданами Латвийской ССР.

И самый главный нюанс – Латышская стрелковая дивизия была ПЕРВЫМ национальным воинским соединением в истории Великой Отечественной войны. Вот видите, у нас нет других слов – везде только «ПЕРВАЯ».

Я уже не говорю про Спрогиса, который руководил партизанским движением и диверсионной работой на территории, временно оккупированной немецко-фашистскими захватчиками. И поэтому назвал только одну часть совершенно неоспоримых исторических фактов, которые подтверждены тысячами архивных документов в разных странах. То есть, несокрушимую и легендарную армию создали не какие-то ребята с Марса, а создали мы, латыши.

Именно мы победили на всех фронтах гражданской войны, именно мы охраняли руководство молодой Советской республики и лично ее вождя – Ленина. И благодаря именно латышским стрелковым полкам победила социалистическая революция в Российской Федерации и других сопутствующих территориях, и был создан Советский Союз с ее вооруженными силами, чье 100-летие мы сегодня отмечаем. А чтобы защитить этот Советский Союз, — согласно знаменитой фразе Ленина, «ничего не стоит та революция, которая не может себя защитить», — были необходимы хорошие вооруженные силы.

Я не буду подробно останавливаться на «щите и мече» революции, как по-другому называется ЧК, но эту структуру тоже создали мы, латыши.

Сквозь призму истории, несмотря на то, что Советского Союза больше нет, мы, отбросив всякую идеологию и опираясь только на факты, должны признать очевидное: народ, насчитывающий сегодня всего миллион-полтора по всему свету, настолько малочисленный народ, как латыши, внес несоизмеримо огромный вклад в создание вооруженных сил великой страны. Если взять чисто военное дело. Плюс к тому — мы создали самую могущественную и эффективную в мировой истории военную разведку.

Латышский феномен

— В год столетия Латвии высокопоставленные «юбиляры» готовы рассечь век наполовину и выбросить то, что никак не вписывается в историческую преемственность. Конечно, заслуги латышей в создании Красной армии и страны Советов хорошо известны придворным летописцам, но все это будет стыдливо спрятано под праздничную скатерть. Могли бы по праву гордиться, а будут опять стенать об оккупации. Почему так?

— Сегодня у власти незнайки. Такую историю они знать не хотят: затыкают уши, закрывают глаза. Потому что если признать заслуги красных латышей и начать ими гордиться, то получается исторический нонсенс: как после этого говорить, что мы страдали от оккупационного режима, если мы его сами и создали? Если мы собственно и страну-оккупанта создали? Это разрыв шаблона. Ломается вся идеология. Когда надо было кого-то прижать, подавить восстание, — кого посылали на ответственное задание? Наших! Латышей. Они все дела поправляли.

— А в чем корни этого «латышского феномена»?

— Я много читал на эту тему. Феномен в том, что латышские стрелковые полки формировались в большинстве своем не из крестьян, а из рабочих городских кварталов. Это в первую очередь Рига. А что такое рабочий в то время? Это человек, который вообще ничего не имеет. Ему реально терять нечего. Но это с одной стороны. А, с другой стороны, особенно на фоне царской армии, где сначала служили эти латыши – будущие стрелки, — именно они отличались невероятно высоким уровнем грамотности. Латыши почти стопроцентно умели писать и читать. В отличие от солдат, призванных на Первую мировую из крестьянской среды российских глубинок.

И, в-третьих, очень важен генетический менталитет: невероятно крепкая организованность и очень строгая дисциплина. Причем при отсутствии повального пьянства. Латышские стрелки были трезвыми. У ментальности ноги растут в немецкой пунктуальности. Это заложено немцами за сотни лет их господства. Так что это были люди, с одной стороны, бедные и безземельные, но грамотные, с высоким уровнем сознательности и дисциплины. И так как они умели читать, они читали революционную литературу – по тем временам газеты, и до них Ленин мог достучаться, пояснить, что надо делать и почему. Поэтому латыши Ленина поддержали. А в русских частях, при офицерах-аристократах, солдатская масса была в основном неграмотной: они не могли уловить идеи Ленина, просто не могли их прочитать.

Еще один нюанс: латышские стрелки никогда не расстреливали пленных офицеров и не применяли пыток – что было не редкостью и со стороны красных и со стороны белых. Не говорю о латышах в ЧК, это совсем другая история.

Я уверен, что пройдет еще 30 лет, а, может и 100 лет (что для истории один миг), и в Латвии, если здесь еще кто-то останется, о перечисленных фактах снова будут издавать книги и снимать фильмы. А людям, о которых мы сегодня говорили, будут снова ставить памятники. Потому что аналогов нет и уже не будет. Это повторить невозможно. Как невозможно повторить завоевания Чингис-хана и Александра Македонского…

Цитата

«Если признать заслуги красных латышей и начать ими гордиться, то получается исторический нонсенс: как после этого страдать от оккупационного режима, если мы его сами и создали? Это разрыв шаблона. Ломается вся идеология».

Элина ЧУЯНОВА.