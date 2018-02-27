Покупки в интернет-магазинах почти всегда таят в себе небольшие риски, что ожидаемый продукт будет отличаться от того, что в итоге получает клиент. Ситуация в Латвии, как кажется, только подтверждает правило.

Так, некий клиент опубликовал на портале sudzibas.lv свою жалобу на магазин 220.lv, который, по словам покупателя, высылает подержанные товары.

“Заказал кофейный аппарат, который пришел в коробке “Lego”. Внутри была рваная коробка от заказанного товара. Сам же кофейный аппарат – все его детали были в кофейных пятнах, а во время использования местами протекала вода. Просто прислали уже использованный товар. Отослал жалобу, 3 раза звонил, чтобы узнать, что делать в такой ситуации – до этого всегда все было нормально. Мне ответили, что это первый случай в их практике, мол, жалобу рассматривают. Просто нет слов”, — написал возмущенный клиент.