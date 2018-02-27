Нет слов! Популярный в Латвии интернет-магазин прислал подержанный товар(2)

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Виталий Вавилкин
20:10 27.02.2018
Наша Латвия / Социум

Покупки в интернет-магазинах почти всегда таят в себе небольшие риски, что ожидаемый продукт будет отличаться от того, что в итоге получает клиент. Ситуация в Латвии, как кажется, только подтверждает правило.

Так, некий клиент опубликовал на портале sudzibas.lv свою жалобу на магазин 220.lv, который, по словам покупателя, высылает подержанные товары.

 

“Заказал кофейный аппарат, который пришел в коробке “Lego”. Внутри была рваная коробка от заказанного товара. Сам же кофейный аппарат – все его детали были в кофейных пятнах, а во время использования местами протекала вода. Просто прислали уже использованный товар. Отослал жалобу, 3 раза звонил, чтобы узнать, что делать в такой ситуации – до этого всегда все было нормально. Мне ответили, что это первый случай в их практике, мол, жалобу рассматривают. Просто нет слов”, — написал возмущенный клиент.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
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220-полякам принадлежит давно! 20:20 27:02:2018

не надо в польском га...е заказывать!

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as 20:24 27:02:2018

Литовском

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (6)

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