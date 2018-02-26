Netflix купил «Довлатова»(1)

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Анатолий Тарасов
13:43 26.02.2018
Кино / Новости кино

Американская компания Netflix купила права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего, сообщили в пресс-службе картины.

«По результатам Европейского международного кинорынка (EFM), прошедшего в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля в Берлине, компания Netflix купила права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-мл. на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны», — пояснили в пресс-службе.

 

Всего права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего приобретены почти 30 странами, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона.

 

Помимо этого, «Довлатов» будет показан в Сербии и Косово.

 

Польские сопродюсеры картины, компания Message Film, ведут переговоры о продаже фильма на территории Польши, Чехии, Словакии и Румынии.

 

«Довлатов» участвовал в основном конкурсе 68-го Берлинале. Художник по костюмам фильма Елена Окопная получила «Серебряного медведя» фестиваля за выдающиеся достижения в киноискусство.

Интерфакс / Фото
Комментарии (1)
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Факир 14:41 26:02:2018

Еврейский бизнес. Выдувание из эмигрантов значительных авторов. Они значительны для русскоязычного еврейства. Пока оно не растворится на Западе.

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

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