Американская компания Netflix купила права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего, сообщили в пресс-службе картины.

«По результатам Европейского международного кинорынка (EFM), прошедшего в рамках 68-го Берлинского Международного кинофестиваля в Берлине, компания Netflix купила права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-мл. на англоязычных территориях, включая США, Канаду, Австралию, Великобританию, Ирландию и Скандинавские страны», — пояснили в пресс-службе.

Всего права на показ фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего приобретены почти 30 странами, включая Францию, Италию, Испанию, Португалию, Болгарию, Турцию, Тайвань, Бразилию, Аргентину, Китай, Грецию, Румынию и страны Балтийского региона.

Помимо этого, «Довлатов» будет показан в Сербии и Косово.

Польские сопродюсеры картины, компания Message Film, ведут переговоры о продаже фильма на территории Польши, Чехии, Словакии и Румынии.

«Довлатов» участвовал в основном конкурсе 68-го Берлинале. Художник по костюмам фильма Елена Окопная получила «Серебряного медведя» фестиваля за выдающиеся достижения в киноискусство.