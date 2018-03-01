Неуд за поведение

Кайминьша снова наказали, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Артусс Кайминьш в комиссии сейма по мандатам и этике не работает, но ходит в эту комиссию уже практически каждую неделю. Если так дальше пойдет, то скоро в нынешнем парламенте не останется депутата, которого хоть бы один раз не оскорбил актер по образованию Кайминьш.

В свое время от него досталось, например, ветерану латвийской политики Аугустсу Бригманису, которого он назвал чекистом и в ответ от господина Бригманиса получил диагноз — «идиот».

Недавно на А. Кайминьша пожаловался депутат Валдис Калнозолс, которому от актера досталось весьма сильно. Кайминьш поинтересовался у коллеги, как часто он бьет свою жену. Также Кайминьш пришел к выводу, что Калнозолс является сумасшедшим. Комиссия сейма по мандатам и этике даже попыталась наказать словесного хулигана рублем — лишить его права участвовать в одном пленарном заседании, что автоматически означает уменьшение зарплаты на пятую часть. Но большинство парламента в тот раз смилостивилось над Кайминьшем и это предложение отклонило.

И вот в среду комиссия сейма рассматривала очередную жалобу на Кайминьша — на сей раз от Ингуны Судрабы, которую депутат–актер хотел… засунуть в тюрьму. Во время дискуссии депутатов по итогам работы комиссии по «делу олигархов» Кайминьш заявил, что председателя комиссии Судрабу за ее работу следует посадить в тюрьму. «Это может быть Ильгюциемская тюрьма или другая, по вашему выбору», — не унимался с трибуны парламента А. Кайминьш. В своей гневной отповеди Судрабе Кайминьш указывал на религиозную принадлежность оппонента, что является грубейшим нарушением кодекса депутатской этики.

В итоге депутаты решили вынести А. Кайминьшу письменное предупреждение. Но такие укусы комара острослову только на руку — они повышают его узнаваемость. Такая реклама Кайминьшу нынче необходима как воздух, поскольку рейтинг его партии KPV.LV не превышает 1,5%. А до выборов остается совсем мало времени…

Абик ЭЛКИН.