Резкие заявления Дональда Трампа в адрес НАТО и Европейского союза в период предвыборной кампании заставили Европу сомневаться в будущем Североатлантического альянса и трансатлантических отношений в целом, пишет Foreign Policy со ссылкой на высокопоставленных европейских и американских чиновников.

Предстоящая в феврале Мюнхенская конференция по безопасности будет проходить под знаком сомнений в американском лидерстве в НАТО, отмечает Foreign Policy.

По словам автора статьи, сразу после избрания Трампа на пост президента в ноябре 2016 года, «европейские правительства склонялись к кошмарному сценарию, боясь, что президент, считающий, что «Америка прежде всего» подкрепит действиями свои заявления о сотрудничестве с Россией и отказе от центрального принципа НАТО — коллективной обороны».

Однако, как отмечает издание, несмотря на эту риторику, администрация Трампа продолжает предпринимать конкретные шаги для укрепления альянса и противостояния Москве. Так, новая американская администрация одобрила сделку по продаже оружия Украине – шаг, от которого уклонялся прежний президент Барак Обама, считая его слишком рискованным – и согласовала размещение дополнительного контингента и вооружений в Восточной Европе. В рамках Европейской инициативы по сдерживанию министерство обороны США также дополнительно выделило $1,4 млрд.

Но тем не менее, тон и заявления президента «породили серьёзные сомнения в том, что в момент кризиса США выполнят свои обязательства», — делятся с изданием высокопоставленные чиновники. Как отмечает Foreign Policy, учитывая сомнения в намерениях американского президента, европейские союзники надеются, что гарантами Альянса выступят другие члены команды Трампа, например, министр обороны США Джеймс Мэттис или председатель объединённого комитета начальников штабов Джозеф Данфорд.

Несмотря на то, что в команде президента достаточно «атлантистов» и антироссийских «ястребов» — к числу которых можно отнести помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэса Митчелла, специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины Курта Волкера, заместителя помощника министра обороны США по делам Европы и НАТО Томаса Гофуса — «ни один из этих сановников не может оградить НАТО от Трампа», считает автор статьи.

В ходе предвыборной кампании Трамп не раз называл НАТО «устаревшим» и отказывался признавать в полной мере ключевой для Альянса принцип коллективной обороны. Нижней отметкой в отношениях с союзниками, по словам европейских официальных лиц, был визит Трампа в Брюссель в мае прошлого года, в ходе которого глава Белого Дома обрушился на партнёров по НАТО с критикой за недостаточные оборонные бюджеты. На сегодняшний день установленных в качестве цели для членов НАТО 2% ВВП достигают оборонные бюджеты всего пяти из 29 членов НАТО, о чём американский президент не устаёт напоминать союзникам при каждой возможности.

Отсутствие энтузиазма Трампа по отношению к альянсу, по мнению издания, укрепило позиции противников НАТО по обе стороны Атлантики, которые «вновь стали призывать Европу взять на себя ответственность за собственную безопасность, не полагаясь исключительно на Соединенные Штаты».

«Сомнения в намерениях США также способствовали распространению идеи о том, что европейские страны должны придерживаться более примирительной позиции по отношению к России», — пишет Foreign Policy.

Риторика Трампа, направленная против ЕС, а также его протекционистская политика в области торговли заставили европейцев сомневаться в будущем не только НАТО, но и трансатлантических отношений в более широком смысле, отмечает издание.

«Отпечаток на трансатлантических отношениях может остаться на много лет вперёд, — делится с изданием бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбау. —Для Европы Америка теперь всегда будет страной, которая выбрала Трампа».