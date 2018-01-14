Средний размер премии, выплаченной одному сотруднику составил 494 евро. В соответствии с законом об устройстве госуправления МИД раз в месяц публикует на своем сайте информацию о выплаченных своим работникам зарплатах и доплатах.
По сравнению с предыдущим годом сумма премий уменьшилась на 89 608 евро — по итогам работы в 2016 году она составила 410 246 евро.
МИД выплатил премии работникам консульской и дипломатической службы, основываясь на некоторых пунктах в законе.
Например, премии были выданы за замену отсутствующего чиновника, за исполнение полномочий свободной должности, за исполнение дополнительных полномочий, за личный вклад в работу и качество работы, а также доплаты за дипломатический ранг и за исполнение стратегически важных целей.
Напомним, ранее МИД Латвии неоднократно фигурировал в качестве лидера по затратам на зарубежные поездки.
Так, больше всего в командировках находился глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич — он провел 128 дней в 35 командировках. На поездки министра было истрачено больше всего средств. Ринкевич был и в самой дорогостоящей командировке — за 5 дней в Доминиканской республике из средств налогоплательщиков было потрачено 8846 евро.
Советник министра Мартиньш Дрегерис подчеркивает, что было бы некорректно оценивать важность той или иной поездки, так как рабочие командировки являются спецификой работы МИД, чтобы с политическими и дипломатическими средствами реализовывать внешнюю политику государства.
секс-услуги всегда дорого стоят===ПИД Латвии---это узаконенная государством проституция.« ответить
ДОМИНИКАНА - ЭТО КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США....« ответить
РИНКЕВИЧАскунс ЛЕТАЛ СМОТРЕТЬ КАК НЕГРЫ ЧАХУТ...
Tas ir pareizi, par labu darbu, labi jāmaksā. Atbalstu 100%.« ответить
вот такие как ТЫ и "работают" в ПИДе!!!----паДлиот Иных-Сраных Дел.« ответить
Tāds, kā tu, nevienam neesi vajadzīgs, padibene un liekēdis, kas dzīvo uz Latvijas rēķina.« ответить
У твоего дружка ринки спид!!!!!!!!!!!!Он как раз его в Доминикане подхватил!!!!!!Это уже видно невооруженным взглядом (гнойные прыщи на всём теле).Можешь священника заказыватю!!!!!!« ответить
Обоготили..500 евриков на человека...опять тупой заголовок« ответить
за личный вклад в работу и качество работы,« ответить
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А за что им тогда зарплаты платят?
За то. что они на работу выходят ?
Они же еще и получают всякие доплаты
Огласили бы весь список пофамильно с итоговой суммой