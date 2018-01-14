Невероятно: МИД Латвии резко обогащает своих сотрудников(8)

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LETA
Герман Бергер
10:50 14.01.2018
Политика / Политики

В прошлом году МИД по итогам результатов работы выплатил 514 сотрудникам премии на общую сумму 254 007 евро, 68 сотрудникам — на 66 631 евро, сообщили в госучреждении. Об этом пишет Latvijas avīze.

Средний размер премии, выплаченной одному сотруднику составил 494 евро. В соответствии с законом об устройстве госуправления МИД раз в месяц публикует на своем сайте информацию о выплаченных своим работникам зарплатах и доплатах.

 

 

По сравнению с предыдущим годом сумма премий уменьшилась на 89 608 евро — по итогам работы в 2016 году она составила 410 246 евро.

 

 

МИД выплатил премии работникам консульской и дипломатической службы, основываясь на некоторых пунктах в законе.

 

 

Например, премии были выданы за замену отсутствующего чиновника, за исполнение полномочий свободной должности, за исполнение дополнительных полномочий, за личный вклад в работу и качество работы, а также доплаты за дипломатический ранг и за исполнение стратегически важных целей.

 

Напомним, ранее МИД Латвии неоднократно фигурировал в качестве лидера по затратам на зарубежные поездки. 

 

Так, больше всего в командировках находился глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич — он провел 128 дней в 35 командировках. На поездки министра было истрачено больше всего средств. Ринкевич был и в самой дорогостоящей командировке — за 5 дней в Доминиканской республике из средств налогоплательщиков было потрачено 8846 евро.

 

Советник министра Мартиньш Дрегерис подчеркивает, что было бы некорректно оценивать важность той или иной поездки, так как рабочие командировки являются спецификой работы МИД, чтобы с политическими и дипломатическими средствами реализовывать внешнюю политику государства.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (8)
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10 дюймов 10:56 14:01:2018

секс-услуги всегда дорого стоят===ПИД Латвии---это узаконенная государством проституция.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:00 14:01:2018

ДОМИНИКАНА - ЭТО КОЛОНИАЛЬНАЯ РЕЗЕРВАЦИЯ США....
РИНКЕВИЧАскунс ЛЕТАЛ СМОТРЕТЬ КАК НЕГРЫ ЧАХУТ...

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Latviešu patriots 11:00 14:01:2018

Tas ir pareizi, par labu darbu, labi jāmaksā. Atbalstu 100%.

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10 дюймов для латышского паДлиота 11:06 14:01:2018

вот такие как ТЫ и "работают" в ПИДе!!!----паДлиот Иных-Сраных Дел.

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Latviešu patriots 11:19 14:01:2018

Tāds, kā tu, nevienam neesi vajadzīgs, padibene un liekēdis, kas dzīvo uz Latvijas rēķina.

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Адольф 11:34 14:01:2018

У твоего дружка ринки спид!!!!!!!!!!!!Он как раз его в Доминикане подхватил!!!!!!Это уже видно невооруженным взглядом (гнойные прыщи на всём теле).Можешь священника заказыватю!!!!!!

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:) 11:07 14:01:2018

Обоготили..500 евриков на человека...опять тупой заголовок

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вопрос 11:16 14:01:2018

за личный вклад в работу и качество работы,
----------------
А за что им тогда зарплаты платят?
За то. что они на работу выходят ?
Они же еще и получают всякие доплаты
Огласили бы весь список пофамильно с итоговой суммой

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (20)