Чуть более месяца в Эстонии в Каркси-Нуйа работает магазин Semula, в котором покупателям не нужно платить за вещи ни цента.

«Это место, куда люди могут принести вещи, которые им больше не нужны или которые они больше не используют, чтобы кто-то другой мог прийти и выбрать себе что-то совершенно бесплатно», — сказала заведующая магазином Semula Реэлика Майсте.

«У людей очень много вещей, которые лежат дома и которые никто не использует, и при этом новые вещи постоянно покупаются», — отмечает она, — Мы могли бы больше сотрудничать и поддерживать друг друга, а не так, что все вкалывают на работе, что покупать все новые вещи. Например, одежду».

Именно одежды в магазине Semula больше всего. Однако тут можно найти и игрушки, технику, бытовую химию, косметику и даже кресла безопасности. При этом магазин следит за тем, чтобы одежда, например, была опрятной – без дыр и чистая, пишет Postimees.