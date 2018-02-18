«Это место, куда люди могут принести вещи, которые им больше не нужны или которые они больше не используют, чтобы кто-то другой мог прийти и выбрать себе что-то совершенно бесплатно», — сказала заведующая магазином Semula Реэлика Майсте.
«У людей очень много вещей, которые лежат дома и которые никто не использует, и при этом новые вещи постоянно покупаются», — отмечает она, — Мы могли бы больше сотрудничать и поддерживать друг друга, а не так, что все вкалывают на работе, что покупать все новые вещи. Например, одежду».
Именно одежды в магазине Semula больше всего. Однако тут можно найти и игрушки, технику, бытовую химию, косметику и даже кресла безопасности. При этом магазин следит за тем, чтобы одежда, например, была опрятной – без дыр и чистая, пишет Postimees.
Построили коммунизм?« ответить
В СССР такого не было. Я рад, что дожил до этого момента.
ЗАЕДЬ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - УВИДИШЬ В ЖИВУЮ,« ответить
КАК
ВЫГЛЯДИТ КОММУНИЗМ....МОЖЕШЬ ЗАЕХАТЬ В КАТАР.КУВЕЙТ....
В
ЭТИХ СТРАНАХ ЛЮДИ УЖЕ ДАВНО ЖИВУТ ПРИ КОММУНИЗМЕ
НО
БЕЗ ИДЕЙ ЛЕНИНА-СТАЛИНА...И КОММУНИСТОВ...
Продают в нем второсортных которые даже на куй никому ненужны.« ответить
"в котором покупателям не нужно платить за вещи ни цента"« ответить
Но русскому читать статью необязательно, правда?
Аренда помещений, коммунальные расходы этого магазина, рабочее время персонала тоже бесплатны?« ответить