Невероятно: в Эстонии открылся магазин, где все бесплатно(5)

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Виталий Вавилкин
11:15 18.02.2018
Lifenews / Интересно

Чуть более месяца в Эстонии в Каркси-Нуйа работает магазин Semula, в котором покупателям не нужно платить за вещи ни цента.

«Это место, куда люди могут принести вещи, которые им больше не нужны или которые они больше не используют, чтобы кто-то другой мог прийти и выбрать себе что-то совершенно бесплатно», — сказала заведующая магазином Semula Реэлика Майсте.

 

«У людей очень много вещей, которые лежат дома и которые никто не использует, и при этом новые вещи постоянно покупаются», — отмечает она, — Мы могли бы больше сотрудничать и поддерживать друг друга, а не так, что все вкалывают на работе, что покупать все новые вещи. Например, одежду».

 

Именно одежды в магазине Semula больше всего. Однако тут можно найти и игрушки, технику, бытовую химию, косметику и даже кресла безопасности. При этом магазин следит за тем, чтобы одежда, например, была опрятной – без дыр и чистая, пишет Postimees.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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Саня 11:30 18:02:2018

Построили коммунизм?
В СССР такого не было. Я рад, что дожил до этого момента.

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ШАШЕ 11:41 18:02:2018

ЗАЕДЬ В АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ - УВИДИШЬ В ЖИВУЮ,
КАК
ВЫГЛЯДИТ КОММУНИЗМ....МОЖЕШЬ ЗАЕХАТЬ В КАТАР.КУВЕЙТ....
В
ЭТИХ СТРАНАХ ЛЮДИ УЖЕ ДАВНО ЖИВУТ ПРИ КОММУНИЗМЕ
НО
БЕЗ ИДЕЙ ЛЕНИНА-СТАЛИНА...И КОММУНИСТОВ...

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Правда тут 11:45 18:02:2018

Продают в нем второсортных которые даже на куй никому ненужны.

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Саня 12:37 18:02:2018

"в котором покупателям не нужно платить за вещи ни цента"
Но русскому читать статью необязательно, правда?

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Реалист 13:27 18:02:2018

Аренда помещений, коммунальные расходы этого магазина, рабочее время персонала тоже бесплатны?

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (13)