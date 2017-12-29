Невесомость

Удивительное дело: с тех пор, когда паучки еще плели и развешивали свои тенета, прошло много времени.

Случались разные погодные сюрпризы: дул ветер разной интенсивности, иногда достигающий ураганной силы; с деревьев падали не только хвоя и листья, но и ветки. Но ничто не повредило тончайшую нить, зависшую между двумя соснами, — она все выдержала.

На ней в тот день, когда уже встала настоящая зима — со снегом, с легким морозцем, — зависли снежинки. Их вес был настолько мал, что, казалось, они сотканы из невесомости: хотя паутинка уловила их и нанизала на себя, изображая бусы, нить не порвалась, она лишь слегка прогнулась и раскачивалась на легком ветерке.

В природе стояла такая тишь, что было слышно, как на эту паутинку опускались новые снежинки, желающие передохнуть от долгого пути из облака до посадки на паутинке. Шорох от их соприкосновения с нитью напоминал какую–то тихую, приятную мелодию: она казалась знакомой, но давным–давно забытой. И вот теперь, глядя на нить снежных бусинок, понял: эта музыка, на самом деле несуществующая, создается в моей голове неспроста — она очень органично ложится на стихи, тоже еще ненаписанные.

И этот фантастический симбиоз рождает песню, которая звучит во мне всю жизнь. Потому она и показалась знакомой. Хотя ее никто, кроме меня, не слышит, знаю: есть много людей, которым тоже дано слышать то, чего нет; что рождается в невесомости, схожей с ощущением крошечных снежинок, раскачивающихся на качельках из легкой паучьей нити.

Это раскачивание дает ритм: туда–сюда, туда–сюда. И поневоле сам начинаешь наклоняться влево–право, вперед–назад. И спохватываешься от того, что в полном одиночестве, посреди леса, в тишине соснового бора исполняешь диковинный танец.

Впрочем, даже если бы кто–то увидел меня, изгибающегося в экзотическом танце, ничуть не смутился бы. Потому что уверен: ничего постыдного в том, что человек заворожен чудесными видами зимнего пейзажа, которые вдохновляют на подобные действа, нет. Наоборот, пригласил бы случайного свидетеля закружиться в парном танце. И тогда, вероятно, неслышимая музыка послышалась бы уже не одному мне.

Но вокруг стояла полнейшая тишина. И лишь на паутинке по–прежнему слегка раскачивались невесомые снежинки: туда–сюда, туда–сюда…

Валерий САМОХВАЛОВ.