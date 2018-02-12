В катастрофе пассажирского самолета Ан-148, следовавшего 11 февраля из Москвы в Орск, скончалась 22-летняя Дарья Толмасова из Новосибирска. Девушка была возлюбленной хоккеиста, воспитанника клуба «Сибирь» Сергея Ильина, который играет за «Южный Урал» (Орск).

Неделю назад Дарья вернулась в родной город из Таиланда, где отдыхала вместе с родителями Сергея. Побыв дома, девушка полетела к жениху.

«Прямых рейсов до Орска от нас не было, поэтому летела через Москву», — приводит слова ее родного брата Федора Толмасова сайт «Комсомольская правда – Новосибирск». С Сергеем девушка познакомилась несколько лет назад. Она любила хоккей, и судьба свела спортсмена с Дашей в одной компании.

Дарья планировала перебраться к своему возлюбленному в Орск. Совсем недавно окончила вуз – получила диплом в Новосибирском государственном университете экономики и управления. По словам знакомой девушки Алены Васильченко, Даша была очень общительной, милой, доброжелательной, порядочной и целеустремленной.

Сергей сделал ей предложение в 2017-м, и в этом году у них должна была быть свадьба. Ребята планировали ее на лето и уже собирались подать заявление в ЗАГС. «Сделал ей просто романтическое признание и предложение в ресторане. Она особо об этом никому не говорила», – рассказала одна из близких подруг девушки.