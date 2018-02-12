Невеста российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148(1)

Лента новостей
Кто в министерстве икру мечет Точный расчет: как подобрать подарок любимому Выстрелы в «молоко», рекорд Крамера и землетрясение Фетисов назвал рабочих «людьми второго сорта» Садись, тройка! Бананы нужно есть каждый день Операция по интеграции без наркоза Прошло испытание новой российской ракеты ПРО (видео) Минск не смог объехать Ригу
Eще в разделе
Фетисов назвал рабочих «людьми второго сорта» Российский скелетонист: пошли в ж***, американцы! «Спортинг» и «Порту» одержали победы Дукурсу «обидно, очень обидно» Канада обыграла шведских хоккеистов
Владимир Бучельников
14:17 12.02.2018
Спорт

В катастрофе пассажирского самолета Ан-148, следовавшего 11 февраля из Москвы в Орск, скончалась 22-летняя Дарья Толмасова из Новосибирска. Девушка была возлюбленной хоккеиста, воспитанника клуба «Сибирь» Сергея Ильина, который играет за «Южный Урал» (Орск).

Неделю назад Дарья вернулась в родной город из Таиланда, где отдыхала вместе с родителями Сергея. Побыв дома, девушка полетела к жениху.

 

«Прямых рейсов до Орска от нас не было, поэтому летела через Москву», — приводит слова ее родного брата Федора Толмасова сайт «Комсомольская правда – Новосибирск». С Сергеем девушка познакомилась несколько лет назад. Она любила хоккей, и судьба свела спортсмена с Дашей в одной компании.

 

Дарья планировала перебраться к своему возлюбленному в Орск. Совсем недавно окончила вуз – получила диплом в Новосибирском государственном университете экономики и управления. По словам знакомой девушки Алены Васильченко, Даша была очень общительной, милой, доброжелательной, порядочной и целеустремленной. 

 

Сергей сделал ей предложение в 2017-м, и в этом году у них должна была быть свадьба. Ребята планировали ее на лето и уже собирались подать заявление в ЗАГС. «Сделал ей просто романтическое признание и предложение в ресторане. Она особо об этом никому не говорила», – рассказала одна из близких подруг девушки.

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (1)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
ваня 15:01 12:02:2018

Мир стал чище..за природу

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (7)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV