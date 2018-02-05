Чем глупее становится ситуация в РФ, тем интереснее за ней наблюдать и изучать ее. Такое мнение в интервью Юрию Дудю высказал российский журналист, советник главы Первого канала России Константина Эрнста — Александр Невзоров.

«У меня вообще нет никаких претензий к действующей власти. Для меня чем кошмарнее, чем мракобеснее, чем ошибочнее и глупее будет все происходить – для меня интереснее! То вы переживаете, это вы беспокоитесь и волнуетесь, а я исследую. И для меня чем эти процессы драматичнее, чем пузырьки в этих пробирках мечутся яростнее, чем чаще раздаются взрывы этих реактивов – для меня это все более и более ценные наблюдения», — заявил Невзоров.

По его словам, уже давно пора покончить в РФ с богоизбранностью и державностью. Ранее журналист сделал громкое заявление о том, как Путин смог стать президентом страны. Невзоров рассказал, что добраться до власти Владимиру Путину помогли олигархи, повлиявшие на ситуацию, с которыми у Путина были договоренности.

Также Александр Невзоров намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию Милонова и наставника Патриарха Кирилла — митрополита Никодима. Заметив, что сам к геям относится хорошо.

«Я почему хорошо отношусь к геям», — объяснил Невзоров. — «К геям я хорошо отношусь потому, что мне нужно регулярно продлевать различные визы, мне нужно продлевать пресс-аккредитации, у меня много серьёзных товарищей в Европе, и мне не нужны с этим проблемы. Поэтому, у меня вполне хорошее отношение к геям. Отношения всегда должны базироваться на жёстком расчёте, это куда прочнее, чем разная эмоциональная дурь».

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