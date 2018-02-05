«У меня вообще нет никаких претензий к действующей власти. Для меня чем кошмарнее, чем мракобеснее, чем ошибочнее и глупее будет все происходить – для меня интереснее! То вы переживаете, это вы беспокоитесь и волнуетесь, а я исследую. И для меня чем эти процессы драматичнее, чем пузырьки в этих пробирках мечутся яростнее, чем чаще раздаются взрывы этих реактивов – для меня это все более и более ценные наблюдения», — заявил Невзоров.
По его словам, уже давно пора покончить в РФ с богоизбранностью и державностью. Ранее журналист сделал громкое заявление о том, как Путин смог стать президентом страны. Невзоров рассказал, что добраться до власти Владимиру Путину помогли олигархи, повлиявшие на ситуацию, с которыми у Путина были договоренности.
Также Александр Невзоров намекнул на нетрадиционную сексуальную ориентацию Милонова и наставника Патриарха Кирилла — митрополита Никодима. Заметив, что сам к геям относится хорошо.
«Я почему хорошо отношусь к геям», — объяснил Невзоров. — «К геям я хорошо отношусь потому, что мне нужно регулярно продлевать различные визы, мне нужно продлевать пресс-аккредитации, у меня много серьёзных товарищей в Европе, и мне не нужны с этим проблемы. Поэтому, у меня вполне хорошее отношение к геям. Отношения всегда должны базироваться на жёстком расчёте, это куда прочнее, чем разная эмоциональная дурь».
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Вот и сказал. «Хорошее отношение» базируется на «жёстком расчёте». А когда в Европе будет другая политика «расчёты» пересчитает и будет строить «хорошее отношение» к другим «ориентациям» всё равно к кому и чему… Видимо, в Европе у него уже больше интересов, чем в России. Может, за визу и в «однополый брак» готов вступить? Кто знает, куда может завести «жёсткий расчёт»… Тема фиктивных браков ещё не раскрыта…« ответить
Вы, Солнце, убили час из своей единственной жизни.« ответить
Убили навсегда. В плевках.
В следующих сутках не будет у Вас 25 часов, чтобы наверстать.
А Невзоров прожил этот час.
Поняли разницу, нет?))
Этот граф Дракула совсем чекнулся. У него от соросовских денег крыша едит. Он про Кирила митрополита роусского такой бред несет показывали. Он уже свою душу дьяволу продал бесповоротно. В аду ему гореть.« ответить