Говоря о победе во Второй мировой войне, мы всегда пытаемся скинуть с пьедестала европейские страны и Америку, без которых этой победы не случилось бы. На самом деле именно Россия — та, которую мы знаем, — не имеет никакого отношения к победе, — считает российский журналист, советник главы Первого канала РФ Александр Невзоров.

Войну выиграло другое государство, с другой символикой, с другой идеологией, с другим общественным строем, с другими границами, с другим-другим-другим…

Можно говорить, что до сих пор живы ветераны. Но они живы и в Туркмении, и в Латвии, и в Литве, где угодно.

Может ли Россия считаться наследницей Советского Союза? Именно Россия в лице ее руководителей была основной движущей силой развала того государства, которое победило в Великой Отечественной войне. Именно Россия руками Ельцина уничтожала тот самый Советский Союз. Она с тех пор успела проиграть много войн, но это не отрезвляет, а опьяняет еще сильней.

Объявлять себя наследниками славы? Это по меньшей мере нелепо и самонадеянно. Победило одно государство, на его славе пытается нажиться другое. Произошел сбой в системе символов. Трагический сбой.

Бело-сине-красный флаг — это флаг армии Власова. Можно сколько угодно говорить, что у него до того была история. Да, изначально этот флаг был торговым флагом России, потом он стал флагом демократической России. Ельцин сослепу принял его из рук тех демократов, которые тогда толпились у престола. Во все времена это был периферийный символ.

Бело-сине-красные шевроны были на рукавах офицеров Власова, что уничтожали советские деревни, утюжили танками солдат в окопах. Не будем их принижать, эти части храбро сражались, но на стороне Гитлера. Они это делали под бело-сине-красным флагом и под георгиевской лентой, культ которых был введен лично Власовым и Шкуро.

Невзоров: Георгиевская ленточка и российский триколор — это символы германских нацистов

Получив в 1943 году минно-взрывное ранение и впав в кому, власовец — либо кто еще из других подразделений CC, набранных из русских предателей, — придя в себя в наши дни и выглянув в окно в районе 9 мая, был бы в полной уверенности, что победила армия Власова.

Как известно, все бывает чистым ровно до того момента, пока вы в него не высморкались или этим не подтерлись. Последний раз бело-сине-красный флаг ярко и наиболее страшно проявил себя в истории как флаг армии Власова.

Культ георгиевских ленточек, напоминающих по расцветке надкрылья колорадского жука, поддерживался в армии Власова, но был совершенно не знаком Советской армии. Сочетание двух этих символов — ленты и триколора — придает символам победы удивительный, ничем не отбиваемый власовский аспект.

Сегодня символы победы могут и будут использованы для оправдания ситуации в Крыму и Одессе. Легкомысленное использование «колорадской ленты» превратило ее не в символ единения нации, а в символ разделения нации. Для многих она означает сегодняшний тоталитаризм, сегодняшнюю агрессивность, сегодняшнюю бездумность, сегодняшнюю свирепость власти. Совсем не то, что она должна была бы означать по мысли тех, кто этот культ вводил.

Почему это произошло, откуда такая какофония в очень важных для многих людей символах? Ведь к празднованию этой даты большинство населения России относится предельно серьезно. Цвет победы — это цвет знамени над Рейхстагом, это красный цвет. Почему произошла подмена символики? Охота ли быть наследниками власовцев? У меня такой охоты нет.