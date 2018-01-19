Это не дом, это корабль. Именно такой ответ издание «Kursas Laiks» получило на вопрос о доме отдыха, незаконно появившегося в дюнной зоне Павилосты на государственной земле.

“Данную конструкцию начали возводить около 5 лет назад. Поступали жалобы, на что мы, разумеется, реагировали. Был наложен штраф за незаконное строительство, был приказ снести. Последовал суд, во время которого владелец представил документы, указывающие, что данный объект является кораблем. Дело мы проиграли. Штраф владельцу тоже не пришлось платить. Это ведь корабль, стоящий на берегу, а не здание”, — заявила директор Лиепайского регионального управления окружающей среды Ингрида Сотникова.

По ее словам, возражения о том, что корабль должен быть похожим на корабль и временами спускаться на воду в суде не приняли. Документы говорили четко – это плавательное средство, которое может быть размещено неподалеку от моря.

По наблюдениям журналистов, Корабль-дом находится в неполных двух метрах от пляжа. Из-за постоянного смещения воды, вполне возможно, что когда-нибудь данная конструкция все же окажется в море.