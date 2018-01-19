Незаконное строительство на пляже в Павилосте: суд постановил – это не дом, а корабль!(5)

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Виталий Вавилкин
17:20 18.01.2018
Lifenews / Интересно

Это не дом, это корабль. Именно такой ответ издание «Kursas Laiks» получило на вопрос о доме отдыха, незаконно появившегося в дюнной зоне Павилосты на государственной земле.

“Данную конструкцию начали возводить около 5 лет назад. Поступали жалобы, на что мы, разумеется, реагировали. Был наложен штраф за незаконное строительство, был приказ снести. Последовал суд, во время которого владелец представил документы, указывающие, что данный объект является кораблем. Дело мы проиграли. Штраф владельцу тоже не пришлось платить. Это ведь корабль, стоящий на берегу, а не здание”, — заявила директор Лиепайского регионального управления окружающей среды Ингрида Сотникова.

 

По ее словам, возражения о том, что корабль должен быть похожим на корабль и временами спускаться на воду в суде не приняли. Документы говорили четко – это плавательное средство, которое может быть размещено неподалеку от моря.

 

По наблюдениям журналистов, Корабль-дом находится в неполных двух метрах от пляжа. Из-за постоянного смещения воды, вполне возможно, что когда-нибудь данная конструкция все же окажется в море.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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ПРИВЕТ из ПСКОВА 17:37 18:01:2018

ИНТЕРЕСНО.
СКОЛЬКО НАЛА ВЗЯЛ СУДЬЯ ЗА ТАКОЙ ВЕРДИКТ???!!!
ЗА РЕАЛЬНЫЙ НАЛ ЛАТЫШИ ПРОДАЮТ В ЛАТВИИ ВСЁ....

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123 18:30 18:01:2018

Ага. Ноев ковчег.

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Бу 19:47 18:01:2018

Не обижайте Ноя. Это говновоз.

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123 20:26 18:01:2018

Это я к тому, что стоит на суше и ждет потопа, чтобы отчалить. Куда-нибудь....в Канаду, там, в Австралию или в СШП.

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1 20:50 18:01:2018


Годами гавномесов содержал, а теперь его они же и жахнут
#Сказочноястрана

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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