По итогам прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) понес убытки в размере свыше 99 млн долларов, сообщает портал Inside the Games, ссылаясь на финансовый отчет организации.

Отмечается, что МОК планировал завершить год не в таком глубоком минусе по финансовым показателям, так как в 2017-м не проводились Олимпиады, передает ТАСС.

Кроме того, ранее МОК заключил ряд крупных спонсорских контрактов на период с 2017 по 2020 годы.

В отчете говорится, что МОК получил от Национального олимпийского комитета (НОК) США по программе помощи дотации в 91,6 млн долларов. Этот объем превышает суммарные показатели всех остальных комитетов – 77,9 млн долларов было выделено остальными НОКами.

Также МОК отчитался о заключении в 2017 году контракта на строительство новой штаб-квартиры организации на сумму около 130 млн долларов.

Ранее глава МОК Томас Бах пожаловался, что Международный олимпийский комитет не получил 15 млн долларов от Олимпийского комитета России (ОКР). Между тем, МОК приветствовал решение панели Спортивного арбитражного суда (CAS), отклонившей апелляции 47 российских спортсменов и тренеров на недопуск к Олимпиаде-2018, а сам Бах заявлял, что доволен дисквалификацией Олимпийского комитета России (ОКР).

К слову сказать, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) — это якобы независимая организация, осуществляющая координацию борьбы с применением допинга в спорте, созданная при поддержке Международного олимпийского комитета (МОК). Организация была учреждена 10 ноября 1999 года в швейцарской Лозанне на паритетных началах Международным олимпийским комитетом и правительствами стран мира. Причем с 2001 года штаб-квартира ВАДА находится в канадском Монреале.

Президенты ВАДА:

Дик Паунд — канадец (1999 — 2007);

Джон Фейхи — австралиец (2008 — 2013);

Крейг Риди — англичанин (2014 — настоящее время).

Как говорится, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Причем злые языки говорят, что ВАДА это уже давно филиал ФБР США.

Международный олимпийский комитет — международная организация, созданная для возрождения Олимпийских игр и пропаганды олимпийского движения. Штаб-квартира комитета находится в Лозанне (Швейцария).

Приглядевшись внимательно, мы увидим, что в исполкоме МОК нет ни одного представителя России, тем более среди вице-президентов исполкома МОК. А теперь приглядимся повнимательней. Из 16 членов МОК — 11 представители стран-членов НАТО.

Та же ситуация с международными олимпийскими федерациями: из 29 руководителей, отвечающих за летние виды спорта — 17 представители стран НАТО; из 29 штаб-квартир «летних» МОФ 19 находятся в Швейцарии, 3 — в странах НАТО. Из 7 руководителей международных олимпийских федераций, отвечающих за зимние виды спорта — 7 представители стран НАТО. Офисы — 2 в странах НАТО, 4 — в Швейцарии.

Какую объективность, лояльность можно ожидать от таких структур? Представителей таких авторитетных стран, как Индия, Китай, Япония, Россия, Южная Корея, Израиль, Индонезия, Вьетнам, Бразилия, Нигерия, ЮАР, Турция, Иран и многих других, в списках руководителей международных спортивных организаций нет, и нет и адресов их штабов.