НХЛ: шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону»

Игра, прошедшая в Баффало, завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин (22-я минута), Джон Карлсон (34) и Евгений Кузнецов (60). У «Баффало» отличились Кайл Окпосо (53) и Эвандер Кейн (60).
По итогам игры Овечкин был признан первой звездой матча.
Следующую игру «Вашингтон» проведет дома 20 февраля против «Тампа Бэй Лайтнинг». «Баффало» 22 февраля сыграет на выезде с «Детройт Ред Уингз».
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