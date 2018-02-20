НХЛ: шайбы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону»

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Анатолий Тарасов
10:10 20.02.2018
Спорт / Хоккей

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» на выезде нанесли поражение «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра, прошедшая в Баффало, завершилась победой «Вашингтона» со счетом 3:2 (0:0, 2:0, 1:2). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Александр Овечкин (22-я минута), Джон Карлсон (34) и Евгений Кузнецов (60). У «Баффало» отличились Кайл Окпосо (53) и Эвандер Кейн (60).

 

По итогам игры Овечкин был признан первой звездой матча.

 

Следующую игру «Вашингтон» проведет дома 20 февраля против «Тампа Бэй Лайтнинг». «Баффало» 22 февраля сыграет на выезде с «Детройт Ред Уингз».

РИА Новости / Фото
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