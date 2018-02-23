Парламент Нидерландов в четверг, 22 февраля, принял резолюцию о признании геноцидом массового убийства армян в Османской империи в 1915 году. Документ поддержали 142 парламентария, трое голосовали «против», сообщает Reuters.

Перед голосованием министр иностранных дел Нидерландов Сигрид Кааг призвала «проявить крайнюю осторожность при применении термина «геноцид» к событиям столетней давности. Она также предупредила, что правительство страны не будет поддерживать решение о признании геноцида армян.

«Правительство не будет поддерживать такое решение парламента», — заявила Кааг в интервью голландскому телевидению. Она также добавила, что нынешний кабинет министров страны предпочитает «быть очень осторожным в отношениях с Турцией, которые начали налаживаться».

Принятие резолюции действительно может привести к новому витку напряженности между Гаагой и Анкарой, отмечает Reuters. В прошлом году между странами произошел дипломатический конфликт после того, как голландцы запретили турецкому министру проводить в Нидерландах агитацию в поддержку турецкой конституционной реформы.

После принятия резолюции парламентом Нидерландов МИД Турции выступил с осуждением этого решения.

«Безосновательные решения, принятые парламентом страны (Нидерландов), которая до сих пор не признала геноцидом события в Сребренице (где в июле 1995 года в результате операции армии боснийских сербов было убито около восьми тысяч мусульман), не имеет отношения ни к истории, ни к праву», — говорится в заявлении МИД. В нем также отмечается, что «отношение Турции к событиям 1915 года основано на исторических фактах и ​​правовых нормах».

В конце XIX — начале XX века в Османской империи велись гонения на армян, которые достигли пика в 1915 году. Тогда было уничтожено более 1,5 миллиона армян. Армения называет эти события геноцидом. День памяти жертв геноцида армян отмечается 24 апреля: в этот день в Стамбуле 100 лет назад были задержаны и убиты более 800 представителей местной интеллигенции армянского происхождения.

Факт геноцида армянского народа в османской Турции признан многими государствами, Европейским парламентом и Всемирным советом церквей.

Между тем Турция традиционно отвергает обвинения в свой адрес, утверждая, что жертвами трагедии 1915 года были как армяне, так и турки. Анкара крайне болезненно реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.

Так, в 2015 году Турция отозвала своего посла в Вене, после того как парламент Австрии принял декларацию, осуждающую геноцид армян в Османской империи. До этого Турция отозвала посла из Ватикана после того, как Папа Римский Франциск употребил слово «геноцид», говоря о массовых убийствах армян.

В 2016 году Турция отозвала своего посла в Берлине в знак протеста против того, что нижняя палата немецкого парламента (бундестаг) «подавляющим большинством» признала геноцид армян. В Анкаре это решение назвали «исторической ошибкой».

Государственная дума РФ приняла в 1995 году постановление «Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении».

В то же время некоторые страны отказываются признавать геноцид армян, опасаясь ухудшения отношений с Анкарой. Так, кнессет Израиля 14 февраля отклонил законопроект о признании геноцида армян, сообщало издание The Jerusalem Post. Заместитель министра иностранных дел страны Ципи Хотовели заявила, что в Ереван была направлена парламентская делегация на 100-летие геноцида в 2015 году, но страна не будет занимать официальную позицию по этому вопросу из-за его сложности и дипломатических последствий, а также ярко выраженного политического характера.