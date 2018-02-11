Нидерланды вышли на первое место в медальном зачете ОИ(5)

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Владимир Бучельников
11:18 11.02.2018
Спорт / Спортсмены

Нидерланды вышли на первое место в неофициальном общем медальном зачете Олимпийских игр, которые проходят в эти дни в Пхёнчхане, сообщает РБК.

Конькобежец Свен Крамер выиграл забег на 5 тысяч метров с олимпийским рекордом — 6 минут 9,76 секунды. Спортсмен принес своей команде второе золото, что и позволило Нидерландам возглавить медальный зачет, потеснив прежнего лидера — Германию.

 

Спортсмены из России, выступающие под нейтральным флагом, пока завоевали одну медаль — бронзу завоевал шорт-трекист Семен Елистратов.

РБК / Фото
Комментарии (5)
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П у т и н 11:31 11:02:2018

Непорядок! путинвведивойска!

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Саня 11:32 11:02:2018

Без мельдония не выигрывается почему-то? Сравним по окончании Сочи и сейчас.

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Сравняльщику 13:31 11:02:2018

Для лучшего сравнения, неплохо было бы, тем спортсменам, кого всевышняя инстанция таки допустила, переломать ноги. Да? И тогда ты бы с радостью начал сравнивать, вопя, что без допинга никак.)))))

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Gejs, svētī Latviju! 11:43 11:02:2018

Астматики и чахоточные #впередипланетывсей))))))))))))))))

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60 11:49 11:02:2018

наркоты наглотались и выйграли , им же разрешено наркоту Ђь .0

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Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (17)

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