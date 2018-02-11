Нидерланды вышли на первое место в неофициальном общем медальном зачете Олимпийских игр, которые проходят в эти дни в Пхёнчхане, сообщает РБК.

Конькобежец Свен Крамер выиграл забег на 5 тысяч метров с олимпийским рекордом — 6 минут 9,76 секунды. Спортсмен принес своей команде второе золото, что и позволило Нидерландам возглавить медальный зачет, потеснив прежнего лидера — Германию.

Спортсмены из России, выступающие под нейтральным флагом, пока завоевали одну медаль — бронзу завоевал шорт-трекист Семен Елистратов.