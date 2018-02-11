Конькобежец Свен Крамер выиграл забег на 5 тысяч метров с олимпийским рекордом — 6 минут 9,76 секунды. Спортсмен принес своей команде второе золото, что и позволило Нидерландам возглавить медальный зачет, потеснив прежнего лидера — Германию.
Спортсмены из России, выступающие под нейтральным флагом, пока завоевали одну медаль — бронзу завоевал шорт-трекист Семен Елистратов.
Непорядок! путинвведивойска!« ответить
Без мельдония не выигрывается почему-то? Сравним по окончании Сочи и сейчас.« ответить
Для лучшего сравнения, неплохо было бы, тем спортсменам, кого всевышняя инстанция таки допустила, переломать ноги. Да? И тогда ты бы с радостью начал сравнивать, вопя, что без допинга никак.)))))« ответить
Астматики и чахоточные #впередипланетывсей))))))))))))))))« ответить
наркоты наглотались и выйграли , им же разрешено наркоту Ђь .0« ответить