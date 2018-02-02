Никиту Белых признали виновным во взяточничестве

Пресненский суд Москвы признал виновным бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых по делу о получении взяток, сообщает РИА Новости.

Суд рассматривал дело по двум эпизодам. Белых вменяли получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство их предприятиям, связанным с освоением леса в Кировской области. Чиновника задержали в июне 2016 года в столичном ресторане при передаче последнего транша взятки в 100 тысяч евро. Вскоре после этого президент РФ Владимир Путин снял с Белых полномочия главы Кировской области в связи с утратой доверия.

Обвинение в ходе прений просило суд признать Никиту Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, прокурор попросил назначить экс-губернатору штраф в размере 100 млн рублей.

Защита Белых утверждала, что чиновник стал жертвой оговора. Сам экс-губернатор утверждал, что дело в отношении него стало следствием провокации правоохранительных органов.

Суд продолжает зачитывать приговор. Ожидается, что его оглашение продлится еще несколько часов.