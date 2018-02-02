Никиту Белых признали виновным во взяточничестве

Суд рассматривал дело по двум эпизодам. Белых вменяли получение взятки в 200 тысяч евро от Альберта Ларицкого и 400 тысяч евро от Юрия Судгаймера за покровительство их предприятиям, связанным с освоением леса в Кировской области. Чиновника задержали в июне 2016 года в столичном ресторане при передаче последнего транша взятки в 100 тысяч евро. Вскоре после этого президент РФ Владимир Путин снял с Белых полномочия главы Кировской области в связи с утратой доверия.
Обвинение в ходе прений просило суд признать Никиту Белых виновным в получении взятки в особо крупном размере и назначить по совокупности совершенных преступлений наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Кроме того, прокурор попросил назначить экс-губернатору штраф в размере 100 млн рублей.
Защита Белых утверждала, что чиновник стал жертвой оговора. Сам экс-губернатор утверждал, что дело в отношении него стало следствием провокации правоохранительных органов.
Суд продолжает зачитывать приговор. Ожидается, что его оглашение продлится еще несколько часов.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.